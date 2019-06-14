2019-06-14T13:39:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

A1 Telekom Austria Group готов помочь Беларуси с подготовкой к запуску 5G

Развитие телекоммуникаций директор А1 Telekom Austria Group обсудил с белорусским вице-премьером
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Томас Арнольднер (справа) отметил важность белорусского рынка для А1 Telekom Austria Group. Фото: government.byТомас Арнольднер (справа) отметил важность белорусского рынка для А1 Telekom Austria Group. Фото: government.by
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Холдинг A1 Telekom Austria Group намерен укреплять свое сотрудничество с Беларусью в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Об этом на встрече с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным заявил директор А1 Telekom Austria Group Томас Арнольднер.

Эта встреча стала продолжением разговора, начало которому было положено в ходе переговоров федерального канцлера Австрии и президента Республики Беларусь 29 марта текущего года.

Заместитель премьер-министра Александр Турчин выразил готовность выслушать предложения руководителя австрийского холдинга. Фото: government.by

Заместитель премьер-министра Александр Турчин выразил готовность выслушать предложения руководителя австрийского холдинга. Фото: government.by

Томас Арнольднер отметил важность белорусского рынка для А1 Telekom Austria Group, в который входит провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1, и предложил дальнейшие шаги по развитию его сотрудничества с Беларусью. Так, одной из сфер, где белорусской стороне может быть полезен опыт австрийского партнера, является разработка дорожной карты по развертыванию сети 5G.

Как прокомментировал итоги встречи генеральный директор А1 Telekom Austria Group, «обе стороны пришли к соглашению, что при разработке законодательной базы с целью развития 5G в Беларуси, которую регулятор планирует завершить до сентября, необходимо принимать во внимание интересы абонентов и учитывать опыт внедрения как сетей 3G, где Республика Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в Европе, так и сети 4G, признанной одной из наиболее слабых среди европейских стран, покрытие и качество которой в регионах Беларуси являются недостаточными».

Александр Турчин и Томас Арнольднер обсудили сотрудничество в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Фото: government.by

Александр Турчин и Томас Арнольднер обсудили сотрудничество в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Фото: government.by

Заместитель премьер-министра Александр Турчин выразил готовность выслушать предложения руководителя австрийского холдинга и учесть их при принятии окончательного решения по обсуждаемым вопросам.

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