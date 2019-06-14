Бабушка прожила 105 лет: и за себя, и за своего погибшего командира

Я ничего не знаю о наградах моего деда, Иллариона Павловича Ефременко, и мне неизвестно, бывал ли он когда-нибудь в Беларуси. Но я знаю, что он погиб за всех нас в страшное Сталинградское время в декабре 1942 года. Дед был командиром батареи 593-го артиллерийского полка и, судя по строкам извещения, «пропал без вести». Его накрыл огонь противника так, что у Иллариона Павловича не осталось места захоронения.

Дедушка родился в 1904 году на Украине, в молодости воевал в Туркестане, потом был директором школы в одном из сёл Днепропетровской области. В страшные голодные годы он организовал при школе столовую, которая спасла от голодной смерти многих жителей района. Рядом с дедом была его жена (моя бабушка), Александра Филипповна Ефременко, тоже школьная учительница. В семье росли две дочки.

Фото: личный архив.

Сложности «тридцать седьмого года» не обошли и их семью. Дедушку не репрессировали, но его сняли с директорской должности с формулировкой: «Пиячив (пил) с врагами народа». По совету друзей он ушел в армию.

Когда началась война, дедушка занимался мобилизацией в армию, а бабушку, как жену красного командира, с детьми отправили в эвакуацию вглубь страны. Больше они с дедушкой не виделись и вестей от него она не получала.

Илларион Павлович прожил всего тридцать восемь лет. По нынешним меркам - совсем молодой человек. Бабушка, Александра Филипповна, больше не выходила замуж. Она воспитала двух дочерей, трех внуков, успела увидеть четырех правнуков и даже двух пра-правнуков. Она прожила за себя и за дедушку до 105 лет.

Фото: личный архив.

Досмотрев бабушку, моя мама, Ася Илларионовна, переехала из Украины ко мне в Беларусь, и на 9 Мая часто приходит (ближе к вечеру) с фотографией отца на площадь Победы. В 2019 году маме исполнилось 88 лет, и теперь она живет за себя и за дедушку, которому так и осталось тридцать восемь. А в памяти у мамы все так же живы воспоминания десятилетней девочки - страшная бомбежка на острове Хортица, когда на беззащитных беженцев налетели фашистские самолеты. Бабушка пряталась под арбой, прикрывая собой двух дочек. Потом они с трудом добрались до Дебальцево, где их посадили на поезд. Не в пассажирский или товарный состав, а на открытую платформу, на которой везли огромные катушки с кабелем. Позже они ехали уже на другой открытой платформе, на которой возвышалась гора панцирных сеток для кроватей. Сетки не защищали ни от дождя, ни от ветра, но они пережили и это.

Недавно моя мама рассказывала соседской девочке о своих мытарствах под проливным дождем, и та наивно спросила: «А почему вы просто не сели на самолет и не улетели на Кипр?»

Ну да, у каждого поколения свой опыт. И дай Бог, чтобы он не был страшным.

С уважением, Зубарева Людмила Викторовна

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