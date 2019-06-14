2019-06-14T15:58:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Бабушка прожила 105 лет: и за себя, и за своего погибшего командира

Вражеский огонь накрыл так, что у деда не осталось и могилы
Поделиться:
Фото: личный архив.Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

Я ничего не знаю о наградах моего деда, Иллариона Павловича Ефременко, и мне неизвестно, бывал ли он когда-нибудь в Беларуси. Но я знаю, что он погиб за всех нас в страшное Сталинградское время в декабре 1942 года. Дед был командиром батареи 593-го артиллерийского полка и, судя по строкам извещения, «пропал без вести». Его накрыл огонь противника так, что у Иллариона Павловича не осталось места захоронения.

Дедушка родился в 1904 году на Украине, в молодости воевал в Туркестане, потом был директором школы в одном из сёл Днепропетровской области. В страшные голодные годы он организовал при школе столовую, которая спасла от голодной смерти многих жителей района. Рядом с дедом была его жена (моя бабушка), Александра Филипповна Ефременко, тоже школьная учительница. В семье росли две дочки.

Фото: личный архив.

Фото: личный архив.

Сложности «тридцать седьмого года» не обошли и их семью. Дедушку не репрессировали, но его сняли с директорской должности с формулировкой: «Пиячив (пил) с врагами народа». По совету друзей он ушел в армию.

Когда началась война, дедушка занимался мобилизацией в армию, а бабушку, как жену красного командира, с детьми отправили в эвакуацию вглубь страны. Больше они с дедушкой не виделись и вестей от него она не получала.

Илларион Павлович прожил всего тридцать восемь лет. По нынешним меркам - совсем молодой человек. Бабушка, Александра Филипповна, больше не выходила замуж. Она воспитала двух дочерей, трех внуков, успела увидеть четырех правнуков и даже двух пра-правнуков. Она прожила за себя и за дедушку до 105 лет.

Фото: личный архив.

Фото: личный архив.

Досмотрев бабушку, моя мама, Ася Илларионовна, переехала из Украины ко мне в Беларусь, и на 9 Мая часто приходит (ближе к вечеру) с фотографией отца на площадь Победы. В 2019 году маме исполнилось 88 лет, и теперь она живет за себя и за дедушку, которому так и осталось тридцать восемь. А в памяти у мамы все так же живы воспоминания десятилетней девочки - страшная бомбежка на острове Хортица, когда на беззащитных беженцев налетели фашистские самолеты. Бабушка пряталась под арбой, прикрывая собой двух дочек. Потом они с трудом добрались до Дебальцево, где их посадили на поезд. Не в пассажирский или товарный состав, а на открытую платформу, на которой везли огромные катушки с кабелем. Позже они ехали уже на другой открытой платформе, на которой возвышалась гора панцирных сеток для кроватей. Сетки не защищали ни от дождя, ни от ветра, но они пережили и это.

Недавно моя мама рассказывала соседской девочке о своих мытарствах под проливным дождем, и та наивно спросила: «А почему вы просто не сели на самолет и не улетели на Кипр

Ну да, у каждого поколения свой опыт. И дай Бог, чтобы он не был страшным.

С уважением, Зубарева Людмила Викторовна

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!

Еще больше материалов по теме: «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Обуви не было, и мы голыми ногами шли по тому, что раньше было людьми»
После войны, когда мой прадед был совсем стареньким, я уезжала в Германию на лето. Когда возвращалась, он спрашивал: «Зачем ты туда ездишь? У нас же лучше!» А отвечала: «у них в школе бассейн и в каждом классе - телевизоры»
Новости 24
Житель Каменецкого района попытался перевезти через границу 1920 банок жевательного табака
Студентов минского колледжа, пришедших на занятия в шортах, переодели в юбки
В Витебске ищут пенсионерку, которая оставила стоматологов без цветов
В Витебске нашли гранату времен войны
В Лунинце трехлетний мальчик выпал из окна детского сада
Макс Корж второй раз стал отцом
У «Белтелекома» появился новый гендиректор
В Минске установили палатки к Европейским играм. Как вам?
Фотофакт: в Бресте BMW врезался в такси, вылетел с дороги и перевернулся
Строительство аккумуляторного завода в Бресте приостановлено
Роженица совершила самоубийство в Гродненском перинатальном центре
Из-за репетиций парада ко Дню независимости в Минске частично перекроют улицы
В Орше из-за пожара в общежитии пришлось эвакуировать 27 человек
Пять абитуриентов воспользовались мобильниками на ЦТ по русскому, и их выгнали
В аварии с грузовиком под Солигорском пострадали четверо детей
Курс валют в Беларуси 13 июня: доллар и евро немного подешевели
Видеофакт. Минчане на Немиге собирают деньги, рассыпанные по дороге
Деревня спортсменов Европейских игр: круглосуточная охрана, 70 видеокамер, досмотр
В Могилеве двух мужчин убило током
Как спасаются от жары в центре Гомеля - фотофакт
Пропавшую 7-летнюю девочку из Жлобина нашли в России
Воинские части через суд взыскали ущерб с двух исполкомов за призывников, негодных к службе
В Брестской области за надругательство над девочками из детского сада задержан педофил
В Жлобине продолжаются поиски 7-летней девочки - ее могла увести женщина
В Полоцке молодая мать шестерых детей набрала долгов на 10 тысяч и не собиралась их возвращать
В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор
В Барановичском районе поезд сбил 80-летнюю женщину