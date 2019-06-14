История о том, как моя прабабушка спасла родную деревню от участи Хатыни

Моя бабушка Цылько Ксения Гавриловна родилась в 1916 году. В годы войны она осталась одна с двумя детьми, так как ее муж, офицер Красной армии, пропал без вести на фронте еще в первые месяцы сражений. Когда я еще ходил в школу, бабушка рассказывала мне о своей матери, которую звали Зоя. Она тоже перенесла все страдания, выпавшие нашей семье в годы войны. Но только в 2015 году об этих страшных событиях мне рассказал один из пожилых жителей нашей деревни. Он был очевидцем того, что я расскажу ниже.

Немцы пришли в нашу деревню Копцевичи Петриковского района Гомельской области еще в первые месяцы войны. В один из дней они устроили облаву и всех, кого задержали, собрали в центре деревни. Некоторые жители успели убежать в лес, который находился рядом. Моя прабабушка Зоя и бабушка Ксения вместе с детьми тоже смогла убежать. Потом в лес, где спряталась моя семья, прибежал подросток и сказал, что немцы хотят расстрелять всех пойманных людей за то, что на дороге рядом с нашей деревней были обстреляны немецкие мотоциклисты и один из них был убит.

Моя прабабушка Зоя 1880 года рождения в дореволюционное время была женой офицера царской армии, который умер от тифа в 1919 году. Она была образованной и знала немецкий язык. И жители нашей деревни тоже об этом знали.

В первые дни войны в Озаричах был лагерь военнопленных, в который попали многие мужчины окрестных деревень, призванные в армию в первые дни войны. Немцы в то время еще были лояльными, и если за узниками приезжали родственники из местных жителей, то они за сало с яйцами отпускали их. Люди брали мою прабабушку с собой и на подводе ехали в Озаричи, чтобы найти своих родственников в лагере военнопленных. Прабабушка Зоя говорила с немцами, убеждала их, что местных людей можно отпустить, и таким образом многие люди были спасены от верной смерти.

Когда подросток прибежал в лес и сказал, что всех пойманных жителей немцы хотят расстрелять, прабабушка оставила свою семью в лесу и пошла в деревню, чтобы попытаться спасти людей.

Когда она пришла, уже были расставлены пулеметы и немцы были готовы к кровавой расправе. Поговорив с немецким офицером на его языке, Зоя выяснила, что жителей деревни наказывают за смерть немецкого солдата. Один из оставшихся в живых мотоциклистов рассказал, что он видел, как в них стреляли люди в красноармейской форме, а не партизаны в гражданской одежде. Прабабушка Зоя попросила немецкого офицера отпустить жителей Копцевичей, так как в обстреле немецких мотоциклистов нет их вины. Немецкий офицер послушал и приказал солдатам всех отпустить. Так наша большая деревня осталась цела вместе со всеми своими жителями. А вскоре всего в 12 километрах от нашей деревни немцы вместе с жителями сожгли большую деревню Хвойня за связь с партизанами. Хвойня входит в мемориал сожженных деревень в Хатыни. Такая же участь могла ожидать и Копцевичи.

Прабабушка Зоя пережила войну и умерла в 1956 году. Местные жители до самой ее смерти вспоминали свое спасение и благодарили ее.

В августе 2016 года мы отпраздновали 500 лет со дня основания моей деревни Копцевичи. На праздник приехали люди со всех точек бывшего Советского Союза, родившиеся и жившие в нашей деревне со своими детьми и внуками. Пожилые жители вспоминали о прошедшей войне. Сегодня в Копцевичах живут несколько человек преклонного возраста, которые помнят то невероятное спасение.

Память о своей прабабушке Зое и бабушке Ксении я стараюсь сохранить в своей семье. Мы бережем старые фотографии, на которых запечатлены наши родственники. Я часто их рассматриваю, как семейные реликвии.

Пересылаю фотографию. На фотографии прабабушка Зоя и ее дочери Ксения и Лариса.

Талецкий Борис Валентинович, г. Минск.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!