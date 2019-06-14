2019-06-14T15:37:24+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко на саммите ШОС: На смену понятным правилам игры приходит анархия

Президент предложил провести неформальную встречу генсекретарей, в том числе ООН, НАТО и СНГ
Ирина АВИДОВА
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Фото: belta.byФото: belta.by
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Выступая в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Александр Лукашенко обратил внимание на кризис в сфере глобальной безопасности.

- Очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений, - сказал президент. - В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека.

Президент сказал, что когда-то страны много уповали на глобализацию, которая якобы могла бы избавить от всех бед и несчастий.

- Пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам, - заявил он.

Президент предложил несколько шагов:

- подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене;

- добиться того, чтобы тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни, а не тема конфронтации;

- провести встречу генсекретарей нескольких организаций.

Предлагая международным организациям совместно приступить к решению проблем мировой стабильности, президент отмечает, что получиться такая встреча может не сразу.

- Важным шагом могла бы стать неформальная встреча, может быть, не руководителей пока, но генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ и, возможно, других структур в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире, - сказал Александр Лукашенко. - Понятно, что это получится не сразу, но настойчивость может дать свои плоды.

Главы государств ШОС приняли на саммите ряд документов, которые направлены на усиление борьбы с терроризмом и преступностью.

- Готовы к практическому взаимодействию в регионе ответственности нашей организации с учетом белорусского опыта и наработок, - сказал он. И предложил задействовать потенциал Международного учебного центра МВД Беларуси.

Важна и борьба с киберпреступлениями.

- Ни один вид преступности не развивается столь динамично, как этот, - констатировал президент. Привел статистику: в 2017 году в Беларуси было зарегистрировано около 3 тыс. таких преступлений, в 2018 году - 5 тыс., а за 4 месяца этого года - почти 3 тыс.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лукашенко пригласил Путина на Европейские игры

На саммите Александру Лукашенко удалось и лично переговорить с некоторыми коллегами: премьер-министром Индии, президентами Афганистана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.

Александр Лукашенко и Владимир Путин коротко обсудили текущие вопросы взаимодействия. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин коротко обсудили текущие вопросы взаимодействия. Фото: president.gov.by

После завершения официальной части саммита Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсудили проведение в июле международного форума в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Как сообщает БелТА, с президентом России Владимиром Путиным коротко обсудили текущие вопросы взаимодействия. Лукашенко пригласил Путина посетить II Европейские игры, поговорили об участии в играх российских спортсменов. Были подтверждены достигнутые раньше договоренности о встречи в ближайшее время для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции.

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