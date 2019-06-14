2019-06-14T16:11:48+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко пригласил Путина на Евроигры, а Си Цзиньпиню подарил корзину продуктов

15 июня у лидера Китая день рождения. Он получил еще бронзового аиста
Ирина АВИДОВА
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Александр Лукашенко и Владимир Путин коротко обсудили текущие вопросы взаимодействия. Фото: president.gov.byАлександр Лукашенко и Владимир Путин коротко обсудили текущие вопросы взаимодействия. Фото: president.gov.by
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На саммите Александру Лукашенко удалось и лично переговорить с некоторыми коллегами: премьер-министром Индии, президентами Афганистана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.

После завершения официальной части саммита Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсудили проведение в июле международного форума в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Лидеры Беларуси и Китая обменялись подарками. Белорусская сторона подарила бронзовую скульптуру аиста, поскольку эта птица часто встречается как в белорусском, так и китайском искусстве. Еще один традиционный подарок - корзина с белорусскими продуктами. К слову, 15 июня Си Цзиньпин отмечает день рождения.

Как сообщает belta.by, с президентом России Владимиром Путиным коротко обсудили текущие вопросы взаимодействия. Лукашенко пригласил Путина посетить II Европейские игры, поговорили об участии в играх российских спортсменов.

- С Владимиром Путиным обсуждались вопросы деятельности рабочей группы, которая создана в рамках дискуссий по углублению интеграции между нашими государствами. Есть определенный график работы. Сейчас обсуждаются предложения, которые поступили с обеих сторон. Рабочая группа уже встречалась в Москве. Буквально на днях они проводят соответствующее совместное мероприятие и обсуждают оставшиеся вопросы, которые вызывают еще какие-то сомнения. Думаю, что в ближайшие дни результаты работы этой группы будут доложены премьер-министрам. А они уже доложат главам государств. Именно об этом - ходе работы над этими предложениями и в целом нашем двустороннем сотрудничестве - шла речь, - заявил Владимир Макей.

А Лукашенко лично поздравил Путина с прошедшим недавно государственным праздником - Днем России.

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