2019-06-14T16:09:24+03:00
Минск
КП Беларусь

От Цны до Криницы. Где можно поплавать минчанам в жару?

Мы расскажем о самых популярных пляжах и как туда добраться на общественном транспорте [фото]
Ольга ШИЛАК
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Как добраться на самые популярные пляжи?Как добраться на самые популярные пляжи?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Забегая вперед, скажем, что пляжи оборудованы хорошо. Но надо бы больше внимания уделить очистке акватории от водорослей и позаботиться о больших навесах, чтобы уберечь людей от палящего солнца.

ЦНА: теннисные столы, водная катапульта, бадминтон.

Жителям Зеленого Луга и Новинок повезло, что Цнянское водохранилище находится поблизости, но летом туда приезжают и из других районов. Места хватает всем, там обустроены аж пять пляжей. На каждом есть все, что нужно для отдыха у воды: лежаки, почти полсотни кабинок для переодевания, беседки с мангалами и урнами. Новинка этого года - три теннисных стола, а рядом можно взять в аренду ракетки (1 час - 3 рубля), мячики. Сдается в аренду и инвентарь для бадминтона, час пользования обойдется также в 3 рубля.

Цнянское водохранилище находится поблизости Зеленого Луга и Новинок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цнянское водохранилище находится поблизости Зеленого Луга и Новинок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помимо этого можно поиграть в пляжный футбол, волейбол, баскетбол - для этого обустроены специальные площадки. Найдется развлечения и для малышей: горки, качели, карусели.

Также работают летние кафе с прохладительными напитками, мороженым, кукурузой. Из платных развлечений - водная катапульта. Это батут, с помощью которого можно прыгать в воду, за один раз придется заплатить 5 рублей. Можно покататься на катамаранах, полчаса езды - 10 рублей. На пляже работают биотуалеты.

Здесь есть все, что нужно для отдыха! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь есть все, что нужно для отдыха!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Троллейбусами №46, 53 и автобусами №13, 24, 87с, 133 до остановки «Зеленый Луг - 3» или «Цнянское водохранилище», а затем пройтись около километра вдоль канала. Со стороны Новинок ориентируйтесь на улицу Павлины Меделки и автобус №26. До берега надо пройти полтора километра.

Из платных развлечений - водная катапульта. Это батут, с помощью которого можно прыгать в воду. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из платных развлечений - водная катапульта. Это батут, с помощью которого можно прыгать в воду.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДРОЗДЫ: площадка для скейта, душ на пляже.

Водохранилище Дрозды раскинулось на реке Свислочь. Всего там есть пять пляжей: один в черте города, остальные - за кольцевой. Прибрежная полоска пляжа, который в черте города, песчаная, а большая его часть травяная. На двух пляжах (пятом и восьмом) оборудованы открытые душевые кабинки. Есть лежаки, биотуалеты, раздевалки. Можно бесплатно занять беседку, воспользоваться мангалом. Будет чем заняться на пляжах Дроздов и любителям активного и спортивного отдыха: там есть уличные тренажеры, площадка для скейта. Для самых маленьких отдыхающих обустроена детская площадка с каруселями, горками, качелями.

Место для любителей активного и спортивного отдыха. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Место для любителей активного и спортивного отдыха.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работают летние кафе, где можно купить еду и напитки. Также там работают пункты проката. Так, покататься на катамаране полчаса стоит 3 рубля, а на лодке - 5 рублей.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Доехать до пляжа, который находится в километре от «Арена-Сити», можно на автобусах №1, 44, 133, 136, 119 с и на троллейбусе №10 до остановки «Университет физкультуры» или «Минск-Арена», оттуда чуть больше километра придется пройти пешком.

Если собрались на пляжи за кольцевой, то езжайте до остановки «Образовательно-оздоровительный центр «Лидер» на автобусах №44, 136.

КОМСОМОЛЬСКОЕ ОЗЕРО: фонтанчик с водой, детский городок и велосипеды

Это центральный пляж столицы. Он соседствует с парком Победы, ближе к улице Орловская. В основном пляж травяной, но есть небольшие участки с песком. Есть кабинки для переодевания, можно утолить жажду с помощью фонтанчика с чистой водой. Здесь также стоят металлические столики с навесом, где можно устроить мини-пикник или спокойно отдохнуть в тенечке. Если же вам не хочется везти из дома еду, там работает большой павильон-кафе, где можно перекусить. Бесплатных шезлонгов здесь нет. Но их можно взять напрокат в парке Победы. Так, час аренды стоит 1 рубль, если взять на целый день -5 рублей. Час езды на прокатном велосипеде обойдется в 5 рублей (с детским креслом - 7 руб.). Сдают напрокат и детские велосипеды и самокаты, час езды стоит 4 рубля.

Езда на прокатном велосипеде обойдется в 5 рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Езда на прокатном велосипеде обойдется в 5 рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди бесплатных развлечений - детская площадка с качелями и горками.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Со стороны улицы Орловская - на троллейбусах №33, 38, 54, 55 и автобусах №62э, 76э, 89э, 133 до остановки «Нововиленская». Оттуда придется пройтись около километра. Также на трамваях №3, 4, 5, а можно подъехать со стороны Старовиленского тракта, остановка - «Дворец детей и молодежи».

МИНСКОЕ МОРЕ: яхты, байдарки и много песка

Минским морем окрестили жители столицы Заславское водохранилище - второй по площади искусственный водоем в Беларуси, что в 10 км от столицы. Летом сюда приезжает много отдыхающих. Подкупают масштабы места - аж 8 благоустроенных пляжей, в основном песчаных. Есть много лавочек, деревянные беседки, мангалы, грибочки с навесами и столиками, кабинки для переодевания, лежаки. Можно поиграть в волейбол на специально отведенной площадке. Есть и детский городок с каруселями, горками, песочницей.

Здесь можно взять напрокат лодку, катамаран или даже яхту. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь можно взять напрокат лодку, катамаран или даже яхту.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помимо того что в Минском море купаются, по нему можно и покататься, взяв напрокат лодку или даже яхту. Так, часовая поездка на лодке обойдется в 8 рублей, на двухместном катамаране - 6 рублей. Если вы берете напрокат яхту для компании до 5 человек, то за час поездки нужно будет заплатить 100 рублей, для 10 человек -

120 рублей.

Можно также покататься на катере, цена за 15 минут езды - 35 рублей. Часовая поездка на одноместной байдарке обойдется в 10 рублей.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Доехать к Минскому морю можно на электричке Минск - Молодечно. Они ходят каждые 20 - 30 минут. Доезжаете до остановки «Минское море», оттуда придется пройти 1,5 - 2 километра. Билет на электричку экономкласса стоит 38 копеек, а городских линий - 90 копеек.

На многих пляжах есть кабинки для переодевания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На многих пляжах есть кабинки для переодевания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КРИНИЦА: природа и катамараны

Это водохранилище находится в паре километров от города, в направлении Ждановичей. Около него - разные санатории и базы отдыха. Там всего два пляжа, в основном они травянистые. А вокруг - природные пейзажи. На пляжах есть кабинки для переодевания, урны, скамейки, теневые навесы. На местной станции ОСВОД можно взять напрокат катамараны: 4-местный стоит 8 рублей за час поездки, 2-местный - 6 рублей. За часовую поездку на лодке придется отдать 8 рублей.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Доехать на водохранилище Криница можно на автобусе №136 до остановки «Оздоровительный центр «Ждановичи», оттуда пройти пешком. А также на автобусах №44, 136 до остановки «Школа». Также до одного из пляжей можно дойти от остановки «Санаторий «Криница». До нее можно доехать на автобусах №189э, 190э, 219, 419, 420.

БУДЬ В КУРСЕ

1.Не купайтесь после проливных дождей

В пляжный сезон многих волнует вопрос качества воды в водоемах. За ситуацией наблюдают санитарные службы, центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья. Летом специалисты каждую неделю делают замеры воды. А как только что-то выявляется, сразу докладывают собственникам.

Качество воды может ухудшаться из-за высоких температур, которые благоприятны для размножения всех микроорганизмов, бактерий, водорослей. Или после дождей, когда идет сток воды с поверхности земли в водоем. Так что лучше не купаться после дождей, особенно ливней.

2. Курить на пляжах - только в специально отведенных местах!

27 июля вступит в силу антитабачный декрет №2 президента. Один из его пунктов гласит, что курить на территории пляжей можно будет только в специально разрешенных местах.

3. Ставить машину ближе, чем за 30 метров по горизонтали к береговой линии нельзя

Многие отдыхающие приезжают на водоемы на авто, и в разгар сезона парковки у зон отдыха переполнены. И тут уже кто во что горазд - зачастую водители пренебрегают правилам и ставят авто в неположенном месте в прибрежной полосе. Запомните, что по закону, ставить машину ближе, чем за 30 метров по горизонтали к береговой линии нельзя!

4.Не оставляйте детей без присмотра и много не пейте!

В Минской городской организации ОСВОДа отмечают, что половина происшествий на воде случается с людьми, которые были в состоянии алкогольного опьянения. На втором месте печального рейтинга находятся дети, оставленные без присмотра родителей.

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