«Вам легче дышать станет, если рядом не будет "Евроопта"?». В МАРТ создают указ против монополистов в торговле

14 июня в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разгорелась жаркая дискуссия. Юристы, представители министерства и торговых сетей спорили о проекте указа «О противодействии монополизации в области торговли». По нему торговая сеть будет считаться доминирующей, если займет на рынке более 15% (сейчас порог - 20%). Для такой сети введут дополнительные обязанности и ограничения. Например, большие розыгрыши можно будет проводить только раз в год, на кон ставить от 2 до 4 тысяч базовых величин (от 51 до 102 тысяч руб.). Кроме того, нельзя будет просто взять и разорвать контракт с поставщиком или, например, вынудить его оплатить часть рекламной кампании или акции.

Пока указ коснется единственного монополиста - сети «Евроторг», владеющей 19% рынка. Для сравнения: следующие за ней сети занимают долю всего 3,8% и 3,7% рынка.

В этом - суть споров. Гендиректор «Евроторга» уверен, что это несправедливо и их притесняют из-за успешности. Представители МАРТ, мелкого и среднего бизнеса упрекают монополиста в недобросовестной конкуренции - чтобы попасть на его полки, нужно доплачивать. Потребители от монополии также косвенно страдают, ведь у них ограничен выбор товаров.

Розничные сети: «Конкурировать с «Евроторгом» практически невозможно»

Почему возник антимонопольный проект? В январе в МАРТ поступило обращение от шести бизнес-сообществ с предложением: регламентировать деятельность крупных торговых сетей, это поможет довести долю малого и среднего предпринимательства в розничной торговле до 50%. Сейчас сетевых магазинов - более 60% от общего количества.

- За последние 4 года количество сетевых магазинов увеличилось почти в 3 раза и составило более 30 тысяч магазинов, - отметил первый замминистра МАРТ Артур Карпович.

В МАРТ признали, что пробелы в антимонопопольном законодательстве существуют. Например, правила есть, а ответственности за их нарушение - нет.

- Если кто-то построил 300 магазинов за четыре года, значит, кто-то создал законы под него. Малый бизнес в крупные сети ничего не продает, крупные работают с крупными. И сейчас нет законодательства, чтобы их наказать. И Минсельхозпром, и Белгоспищепром, и предприниматели говорят о том, что есть массовые проблемы с торговыми сетями. Мы что, всей страной сговорились? Давайте уберем это доминирующее положение некоторых и будем работать по общей схеме. Этот указ - шаг к добросовестной конкуренции, - эмоционально заявляет сопредседатель Конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. - Народ можно убедить в том, что хорошо раздавать квартиры, но за чей счет банкет? Вспомните, пожалуйста. Торговая наценка крупнейших сетей в два раза превышает торговую наценку остальной торговли.

Пока «Евроторг» - и единственная торговая сеть, которая существует в деревнях и селах, открыто 158 магазинов. Такие привилегии им предоставило государство, что кажется логичным, ведь мелким сетям это невыгодно.

- Для страны лучше иметь 3 - 5 сетей, которые бы конкурировали друг с другом. На данном этапе конкурировать с «Евроторгом» при их рыночной силе практически невозможно, - подытожил председатель Союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

«Евроторг»: «Ребята, вы слишком эффективны, давайте снизим эффективность?»

Лидеры рынка могут свое положение использовать: навязать поставщикам продукции невыгодные условия, вынуждать их продвигать свои товары. На это и жалуются некоторые производители, но доказать это сложно.

- Навязывание осуществляется, как правило, в устной форме, производители не обращаются за защитой своих прав и законных интересов в связи с обоснованными опасениями нарушить договорные отношения с торговыми сетями и лишиться права «попадания на полку», - рассказал замминистра МАРТ Иван Вежновец.

Генеральный директор ООО «Евроторг» Андрей Зубков говорит, что у сети в 2006 году было всего 8 магазинов, никаких привилегий не было, всего добились сами. Почему остальные этого не сделали? А бонусы в размере до 3%, которые сеть предоставляет некоторым поставщикам за логистику и объем поставок, это нормальный инструмент маркетинга. Кроме того, Зубков считает, что принятие указа нанесет серьезнейший ущерб инвестиционному имиджу Беларуси.

- Вам легче дышать станет, если рядом не будет стоять «Евроопт»? Мы изучили международный опыт и пришли к выводу, что излишнее регулирование приводит к повышению цен. По одному из исследований, Беларусь заняла первое место, а Россия - второе по числу урегулирований, и мы продолжаем это делать. Указ касается исключительно «Евроторга» и никого больше в течение ближайших 10 лет. Сейчас стоит вопрос в том: «Ребята, вы слишком эффективно работаете, давайте снизим вашу эффективность!» Мы говорим про указ, который ухудшает экономику страны. Мы занимаем 19% рынка страны, так вы хотите ввести в турбулентность 19% рынка страны? Давайте остановим 20% рынка? Что вы отрегулируете? Ухудшите эффективность и убьете компанию! - говорит Андрей Зубков.

Сопредседатель «Ассоциации розничных сетей» Наталья Шаблинская говорит, что убивать никто никого не планирует, нужно лишь создать равные конкурентные условия:

- Задача в том, чтобы ни один принятый документ не привел к тому, чтобы кому-то стало хуже. Мы понимаем, что нельзя охватить в одном документе все, но настаиваем на том, чтобы эти жесткие меры были учтены и доработаны. Монополизация - это плохо, но это не значит, что своими действиями нужно сломать тех, кто вырвался вперед, - отметила она.

В итоге после бурных дискуссий и обсуждений проект указа с некоторыми поправками приняло абсолютное большинство членов общественно-консультативного совета при МАРТ. До того, к слову, его уже одобрили 25 госорганов. Кстати, обсудить указ можно на Правовом форуме Беларуси до 20 июня.