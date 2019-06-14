«Динамо» возглавил тандем Вудкрофт - Грабовский: «Хотим выстроить долговременную стратегию»

Уже знакомый минским болельщикам канадец Крэйг Вудкрофт возглавил команду, а помогать ему будет Михаил Грабовский, который закончил карьеру из-за сотрясения мозга.

- «Динамо» начинает с новой точки отсчета, мы хотим выстроить долговременную стратегию развития клуба, которая будет способствовать прогрессу белорусского хоккея в целом, и это не пустые слова. Наш выбор тренерского штаба как ключевого элемента построения новой команды связан именно со стратегическим замыслом. Возвращение Крэйга на пост главного тренера, на мой взгляд, не нужно дополнительно аргументировать, - прокомментировал назначение генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. - Результаты команды под его руководством в сезоне-2016/2017 говорят сами за себя. При Вудкрофте «Динамо» демонстрировало современный агрессивный хоккей, который нравился зрителям и приносил турнирные плоды. Кроме того, Крэйг показал себя специалистом, умеющим развивать игроков. Тот сезон стал лучшим в карьере для целого ряда белорусских игроков - Матерухина, Степанова, Павловича, Гавруса, Граборенко, он повлиял на рост Лисовца и Хенкеля.

Ранее Вудкрофт также работал в сборной Беларуси.Фото: Владимир КРИУЛИН

Действительно, при Вудкрофте «Динамо» в последний раз выходило в плей-офф КХЛ. Правда, тогда состав был солиднее, особенно легионерская линия: вратарь - Бен Скривенс, защитники - Граньяни, Бэйлен, в атаке блистали Эллисон и Клинкхаммер. Сейчас же у «зубров» из легионеров на контракте только Хауден и Пулккинен. Удастся ли вновь заманить Энрота или другого вратаря-легионера такого же уровня - большой вопрос. Ведь Андриевский оказался подписывать контракт, потому что бюджет и квоту на легионеров урезали.

Пока же «Динамо» собирает в свои ряды белорусов. Продлил контракт Андрей Костицын. Также подписали братьев Малявко, Стефановича, Демкова, Феоктистова и других.

В ближайшее время клуб продолжит формировать тренерский штаб и состав.

- Крэйг и Михаил оценят кандидатуры, которые мы им предложим, и зададут вектор дальнейших поисков, если это будет необходимо, - сказал Басков.

Назначение Грабовского для кого-то могло стать неожиданным. Несколько сезонов самый успешный белорусских хоккеист последних лет оставался вне игры из-за травмы, теперь решил начать тренерскую карьеру, ранее он периодически помогал штабу сборной Беларуси.

- Рядом с таким специалистом необходимо развивать белорусского тренера новой формации, которым может стать Михаил Грабовский. У Миши для этого есть все задатки и основания. Помимо блестящей игровой карьеры, о которой мы все знаем, Грабовского отличает умение индивидуально работать с хоккеистами, совершенствовать их навыки, оттачивать мастерство, что он демонстрировал, проводя многочисленные тренинг-кэмпы. Потенциал Грабовского-тренера очень велик, и мы обязаны дать ему возможность этот потенциал раскрыть, - отметил Басков.