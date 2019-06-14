В Беларуси запретили посещать леса. Штраф более 600 рублей

Всю неделю в Беларуси было очень жарко, до +33 градусов, и в результате в стране ввели запрет на посещение лесов в 82 районах.

- Решение о введении запрета принимают местные органы власти. Это значит, что в лесах обозначенных территорий находиться нельзя. Даже прогулка по лесу - это его посещение и, если введен запрет, нарушение. За это предусмотрено административное наказание по ст. 15.29 КоАП - от предупреждения до штрафа размером до 25 базовых величин (637 рублей). Если вы искупались в озере около леса, который относится к территории лесного фонда и на его посещение введен запрет, это тоже нарушение, - объясняет консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Угрин. - Но в решениях местных властей могут быть оговорки. Например, запрет на посещение всех лесов района, кроме того, к которому примыкает городской пляж. Также могут быть ограничения. Например, леса разрешено посещать, но только с 9.00 до 18.00. Поэтому лучше перезвонить местный исполнительный комитет и уточнить.

- А если лес примыкает к озеру, где организуется платная рыбалка, например? Есть ли какие-то оговорки для бизнеса?

- Это решение местных властей, если они прописали, что вводится ограничение или запрет, мы должны обеспечить его выполнение. Если там указаны оговорки для определенных мест, мы их также выполняем.

Проверить, можно ли отправиться на прогулку в ваш любимый лес, можно на интерактивной карте на сайте Минлесхоза mlh.by. На главной странице нажимаете на вкладку «Правила поведения в лесу» внизу слева, и там - перейти на интерактивную карту. На ней красным обозначены запрещенные для посещения области, желтым - те, где есть ограничения, а зеленым - те, где в леса можно ходить. Информация обновляется ежедневно.

На середину пятницы на карте большинство зон были красными. В основном не было запретов на посещение лесов в Гродненской и Витебской областях, но опять же - не повсюду.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За две недели лета в Беларуси уже утонуло 44 человека, из них 5 детей

Иногда отдых у водоемов, речек, озер может иметь трагические последствия. Всего, по данным ОСВОД, с начала лета, то есть с 1 по 14 июня, в Беларуси утонуло 44 человека, в том числе 5 несовершеннолетних. Из них 26 человек были в состоянии алкогольного опьянения.

БУДЬ В КУРСЕ

Следующая неделя тоже начнется с жары

По прогнозу Белгидромета, выходные в Беларуси будут жаркими, 15 июня минимальная температура ночью +15…+21°С, днем от +24°С по северу до +33°С по югу. Хотя ночью по стране, а также днем в отдельных районах Брестской и Гомельской областей ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 16 июня, осадков не ждут. Лишь утром и днем в западных районах Беларуси могут пройти кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью минимум +12…+19°С, по юго-западу +20…+22°С. Днем воздух прогреется до +24…+29°С, а по югу вовсе до +30…+32°С.

Следующая неделя также обещает быть знойной. В понедельник, 17 июня, в западных и центральных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Но температура по-прежнему будет высокой: ночью +14…+21°С, днем +24…+29°С, на юге +30…+32°С.

Во вторник, 18 июня, пока что осадков не прогнозируют. Дожди возможны только на востоке страны. Температура воздуха ночью +12…+19°С, днем +23… +30°С.

ЕСТЬ ВОПРОС

Где в Беларуси нельзя купаться?

Каждую неделю специалисты санитарно-эпидемиологических служб проверяют зоны отдыха, делают замеры воды. А как только что-то выявляется, сразу докладывают собственникам и местным властям. Те в свою очередь могут вынести запрет или ограничение на купания.

Последние проверки оказались не оптимистичными. Так, на 14 июня в Беларуси ограничили купания на 23 зонах отдыха, а в 4 вовсе запретили купаться. Полный список можно почитать здесь.

Специалисты вынесли предложения ограничить купание детей в 14 зонах отдыха. К примеру, в Минске это коснулось некоторых пляжей водохранилищ «Заславское», «Криница», «Дрозды» и «Комсомольское озеро». И взрослым и детям ограничили купание в 9 зонах, например, на городском пляже в Калинковичах, на озере «Юбилейное» в Гродно, пляже на реке Днепр в Могилеве и др.

А вот запрещено купаться на пляже на левобережье реки Припять в Мозыре, в пруду по проспекту Независимости в Слоним, а также на озере «Материнское» и в водоеме агрогородка «Дукора», Пуховичском районе.