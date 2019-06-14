Откуда в центре Минска взялись белые шатры и когда их уберут?

На Октябрьской площади и вдоль проспекта Независимости в сторону цирка в последние дни в глаза горожанам бросаются загадочные белые палатки. Внутри - пусто, да и внешне они никак не обозначены - ни логотипов, ни надписей. Минчане неоднозначно отреагировали на их появление, мол, слишком уж не вписываются белые шатры в общую концепцию. Мы решили разобраться.

Палатки не забрендированыФото: Павел МАРТИНЧИК

Оказалось, палатки будут нужны на время II Европейских игр, которые стартуют уже 21 июня. А точнее, для велогонки, которая пройдет 22, 23 и 25 июня.

- Шатры установлены для организации велогонки, там разместится все необходимое, в том числе и для безопасности, медицинского обслуживания. Исключительно в целях организации велогонки, потому что ее старт - именно от Октябрьской площади, - объяснили в пресс-службе дирекции Европейских игр. - Но размещены они не только там, а на всех задействованных спортивных объектах, например, «Минск-Арене», Дворце спорта и т. д.

Палатки установили на Октябрьской площади и вдоль проспекта Независимости в сторону циркаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Многих удивил внешний вид палаток и их размещение.

- Они белого цвета, потому что лето и жара. Это международные требования к организации соревнований. Это общемировая практика - установка подобных конструкций под специальные мероприятия. Затем палатки демонтируют, конечно. Но сказать точно, когда это будет, мы пока не можем.

Размещены палатки не только там, а на всех задействованных спортивных объектах, например, «Минск-Арене», Дворце спортаФото: Павел МАРТИНЧИК

К слову, по соседству с этими шатрами на Октябрьской площади расположились также палатки с логотипом пива. Но, как нам пояснили в пресс-службе, это не фан-зона и к Европейским играм не имеет отношения.