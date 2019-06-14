КП Беларусь
Дизайнерскую майку Айплатова можно купить по любой цене и помочь детям
В акции приняли участие белорусские звезды [видео]
В акции поучаствовала певица Лариса Грибалева. Фото: фотостудия Felomena
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Команда волонтеров благотворительного проекта #aspireby хочет помочь детям с онкологическими заболеваниями. Ребята запустили благотворительную акцию #майкаполюбойцене. На сайте aspire.by любой желающий сможет приобрести майку по абсолютно любой цене. Необычный принт майки разработал известный дизайнер Иван Айплатов. Все вырученные средства пойдут на помощь детям благотворительного фонда «Шанс». В акции приняли участие известные люди: певица Лариса Грибалева, юморист Вадим Галыгин, олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, телеведущий Герман Титов и многие другие.
Благотворительная акция #майкаполюбойцене. Источник: aspire.by