Деду предложили остаться дома, но обида за отца вынудили его гнать немецкую орду вон

Когда началась Отечественная война, Червенский район оккупировали очень быстро. Прадед ушел на войну, а дед в силу непризывного возраста (1924 г. р.) остался на оккупированной территории. На ней мгновенно стали создаваться первые партизанские отряды. И дед с большинством своих односельчан ушли в лес, в один из них, оставив дома мать и трех сестер.

Владимир Григорьевич Примако относился к бойцам партизанского отряда им. М.В. Фрунзе, который непосредственно подчинялся партизанской бригаде "Красное Знамя". Он участвовал во многих диверсионных операциях, таких как подрывы железнодорожного полотна на станции Пуховичи, Колодищи. Был награжден орденом Партизана Великой Отечественной войны 2-й степени.

В конце июня - начале июля 1944 года советские войска начали стремительно освобождать Беларусь. И вот Владимир Григорьевич со своими однополчанами оказались на Партизанском Параде в Минске. В июле 1944 года, после торжественной части, деду, как и многим другим, предложили остаться на своей земле, поднимать хозяйство. Но все-таки патриотизм, обида за отца, который пришел с войны без ноги, взяли верх над чувствами, и дед, как и многие его друзья, решили гнать фашистскую орду дальше.

По рассказам его сослуживца, после парада они попали в г. Дзержинск. В то время там находился распределительный пункт. Оттуда Владимира Григорьевича отправили на службу в 23-ю Ельнинскую гвардейскую танковую бригаду автоматчиком МБА. Шагали они стремительно быстро, враг в особо серьезные стычки не вступал. Но вот в ту роковую ночь на 26 января 1944 года от командования поступил приказ о срочном взятии и закреплении на высоте 119,8 возле г. Либштадт (ныне Милаково, Польша). В этом бою дед, как и большинство сослуживцев, сложил голову на чужой земле.

В похоронке, которая пришла его матери, не было указано место погребения. Мать до самой смерти грустила и скорбела, что не знает, где похоронен ее родной сын. Но со временем стали раскрываться архивы, работать такие организации, как Красный Крест. Удалось установить его и первичное место захоронения, и место перезахоронения. Родная земля приехала к нему на могилку спустя 70 лет после гибели. А частичка земли с его могилы приехала в отчий дом. Хоть физически родители и сын больше не встретились, морально им удалось воссоединиться.

При этом так называемом таинстве присутствовали две оставшиеся в живых сестры Владимира Григорьевича. У всех, кто стал свидетелем воссоединения, катились слезы. Было ощущение, что родственник наконец-то вернулся домой.

Егор Шишонок.

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