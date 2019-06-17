Какие очки украсят первую красавицу Европы

Вы могли подумать, что первая красавица Беларуси и Европы Мария Василевич стесняется носить очки для зрения? И мы не могли! Но оказалось, что Мария предпочитает очкам линзы, потому что в них девушка чувствует себя более комфортно.

В очередной раз к нам на помощь пришла стилист Екатерина Гордеева. Встреча прошла в рамках социального проекта «Я вижу!» Белорусского детского фонда и компании velcom | A1 в салоне оптики «Золушка» (пр. Независимости, 16).

Екатерина Гордеева посоветовала Марии обратить внимание на акцентные очки, которые придадут ее образу деловой стиль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У меня испортилось зрение уже в первом классе. Как меня только родители ни уговаривали, я упорно не хотела надевать очки. Сложно сказать, почему так упиралась: может быть, думала, что надо мной будут смеяться, то ли мне не нравилось, как я выгляжу. Поэтому в очках пришла в школу только в 3-м или 4-м классе. Мне за это стыдно перед родителями, представляю, как они переживали. Сейчас к очкам отношусь положительно, но в связи с тем, что у меня слишком большой минус, предпочитаю носить линзы. Дома у меня есть очки - иногда надеваю ненадолго. Но мне сложно сказать, какая оправа мне идеально подойдет.

- Очки подбираются под стиль ее владельца. Мария, как вы можете описать ваш повседневный стиль? - спросила Екатерина Гордеева.

- Ближе к деловому стилю, но в то же время стараюсь внести нотки романтики, женственности. Люблю носить платки, часы, серьги, а вот кольца надеваю редко.

- Мария, у вас круглая форма лица, и это замечательно. Почему? Девушки с такой формой лица - нежные, романтичные, как воздушные нимфы. Но здесь главное - не сделать их лицо тяжелым. А такого антиэффекта можно добиться очками круглой формы. Они будут подчеркивать овал лица, делая его тяжелым. Примерьте такую пару, - предложила стилист.

- Здравствуйте, я колобок! - рассмеялась Мария.

- Такую красоту сложно испортить, - улыбнулась Екатерина. - Но правда, круглая оправа больше подходит девушкам с прямоугольными лицами. Также вам не подойдут очки со слитым верхним краем оправы - они визуально опускают черты лица, - объяснила Екатерина.

До встречи со стилистом Мария интуитивно сама выбрала удачную модель.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стилист предложила Марии примерить очки-кошечки с металлической оправой ярко-синего цвета:

- За счет того, что модель на леске, очки на лице выглядят воздушными. А цвет оправы попадает в тон кожи, подчеркивая румянец. Эта модель подойдет как раз для классического образа. Но если Мария хочет поэкспериментировать, предлагаю, примерить этот вариант, - стилист показывает пару в пластиковой оправе изумрудно-зеленого цвета. - Это про бизнес-леди. Посмотрите, какими выразительными стали глаза Марии - оттенок глаз классный! Еще эти очки достаточно массивные, а это сейчас в моде. Однако если подвести итог, я бы рекомендовала все-таки остановиться на очках в металлической оправе.

- Кстати, до встречи с вами я сама выбрала похожую пару, только оправа у нее не синего, а черного цвета, - удивилась Мария.

- Люди с плохим зрением интуитивно чувствуют, что им подходит. Это хороший выбор на каждый день. Он делает образ сдержанным и серьезным, - резюмировала Екатерина.

Екатерина Гордеева посоветовала Марии обратить внимание на акцентные очки, которые придадут ее образу деловой стиль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СОВЕТЫ СТИЛИСТА

Екатерина Гордеева рассказала несколько секретов для девушек и женщин:

1. Яркие необычные оправы очков - это хороший способ отвлечь внимание от отсутствия макияжа или присутствия синяков под глазами.

2. Если вы хотите подчеркнуть зелень в коричневых или серо-голубых глазах, возьмите оправы серо-зеленого или болотного цвета. Если, наоборот, хотите сделать глаза очень яркими (например, голубые глаза - льдинистыми, карие - холодно-коричневыми), приобретайте оправу глубокого синего цвета.

3. Цвет металлической оправы подбирается под тон кожи. Холодному типу подойдет серебристый цвет, теплому - розово-золотистый.

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Как ухаживать за очками?

- Если качество линзы хорошее, достаточно протирать ее чистой и мягкой салфеткой. Не стоит класть очки линзами на поверхность, а снимать их лучше двумя руками, чтобы оправа не деформировалась, - рассказывает консультант салона Елена.

Стоит ли покупать солнцезащитные очки с диоптриями?

- Да, конечно! Солнцезащитные очки стоит носить на улице, а в помещении менять их на пару с прозрачными линзами. Но самая удобная линза - хамелеон. Она тонируется сама в зависимости от уровня ультрафиолета. Это очень удобно.

СПРАВКА «КП»

«Я вижу!» - благотворительный проект по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности в Беларуси. Он реализуется Белорусским детским фондом и компанией velcom | A1 при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Уже четвертый год подряд проект помогает спасать детское зрение там, где нет возможности получить экспертную офтальмологическую помощь.

Мобильные бригады врачей-офтальмологов на безвозмездной основе проводят осмотры школьников. Каждый год - новая область, чтобы проверить как можно больше детей в удаленных регионах страны.

За три года в рамках проекта «Я вижу!» специалисты осмотрели 36 800 школьников в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. Общее число осмотренных детей к концу 2019 года составит около 50 000.

Витебская область стала четвертым регионом Беларуси, где реализуется проект. С марта по май 2019 года в 8 районах Витебской области осмотрены 5462 ребенка, у 31% выявлены различные патологии зрения, из них у 43,41% патологии выявлены впервые.