Новый магазин сети «5 элемент» открылся в Уручье

13 июня в ТЦ «Корона» по адресу пр. Независимости, 154 открылся новый магазин электроники и бытовой техники «5 элемент». В столице это уже 12-й магазин сети «5 элемент». Всего в Беларуси 56 розничных магазинов.

По традиции перед торжественной церемонией открытия среди будущих первых покупателей разыграли призы от «5 элемента». Один из чайников достался семейной паре Наталье и Александру.

- Нам пришла СМС-рассылка об открытии магазина, и мы приехали. Вот повезло, выиграли чайник. Целенаправленно шли купить вентилятор, сейчас такая жара. В течение недели ездили по магазинам, присматривались, но их так быстро раскупают. Сегодня наконец-то купили по хорошей цене, - говорит Александр.

- Как бонус к покупке получили 50-процентную скидку на сковороду Tefal, - добавляет Наталья.

Магазин «5 элемент» в Уручье один из самых больших в сети - его площадь составляет более 1000 кв. м, очень много товаров разных категорий.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Купила портативные зарядки для мобильного телефона, чтобы в отпуске было удобно, - рассказывает Ирина. - Работаю рядом в соседнем магазине, поэтому об открытии «5 элемента» знала давно. Порадовали скидки и приятные консультанты. Шла за одной зарядкой, но решила взять две - не хотелось упускать возможность купить нужные вещи, когда такое выгодное предложение. Раньше в «5 элементе» покупала бытовую технику, теперь, думаю, буду заходить еще чаще.

В новом магазине очень удобная навигация: легко найти нужный товар, если что, на помощь придут консультанты.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Этот магазин один из самых больших. Он универсальный, но сделан так, чтобы активно продавать эмоциональные товары, здесь большая гейминг-зона: много гаджетов, смартфонов, беспроводных наушников и колонок. Это в тренде и мы развиваем эти категории. Зону бытовой техники мы сделали в современном дизайне, добавили новые стилистические акценты для демонстрации товаров, ведь сейчас люди в магазинах проводят время, не только покупая товар, все должно быть приятно и комфортно, - говорит Ольга Потатурко, директор по маркетингу «5 элемент».

«5 элемент» - сеть не только для тех, кому нужны стиральные машины и холодильники, но и для молодежи, которая увлечена играми.

- Гейминг - это отдельная история, - отмечает Ольга Потатурко. - В Беларуси мало кто продает белый контент (официальные и лицензионные релизы игр. - Ред.). Мы взялись за эту тему и успешно продаем не только игры, но и консоли, приставки. К нам прилетали представители Sony PlayStation и приняли решение, что будут нам поставлять игровые устройства и контент для них. Как раз сейчас у нас на акции консоли Sony по очень привлекательным ценам. И наша миссия не только в продажах. Мы задались вопросом: где эти геймеры? Вместе с Белорусской федерацией киберспорта мы проводим турниры, чтобы найти новых звезд компьютерных игр, которые потом смогут представить нашу страну на международных соревнованиях. Ведь сейчас турниры по киберспорту взывают не меньший интерес, чем традиционный спорт. Уже три турнира по игре «Дота 2» в регионах состоялись, впереди еще три и финал в Минске.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Покупателей ждут хорошие скидки на все товары.

- При открытии магазинов у нас традиционно ударные скидки. Плюс летом у нас всегда акции на сезонные товары: холодильники, электротранспорт, электроинструменты. Для покупателей есть программа лояльности: после покупок на карту клиента зачисляются бонусы, - добавляет Ольга Потатурко.

При заказе через интернет-магазин 5element.by товар оперативно доставят в удобное место либо его можно забрать из любого магазина (если надо - дополнительно проконсультироваться со специалистами). Всегда можно получить профессиональную консультацию специалиста онлайн или по телефонному номеру 275.

У каждого покупателя магазинов «5 элемент» есть возможность стать пользователем услуги дополнительного сервиса «Защита +». Ее суть заключается в расширенной гарантии и возможности на протяжении всего этого срока обратиться за помощью в случае возникновения вопросов по использованию техники, в том числе используя специальное мобильное приложение «Защита+». Кроме данной услуги в «5 элементе» доступны сервисы по доставке, установке и настройке техники.