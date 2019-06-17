Банковские вклады растут: на каждого белоруса приходится в среднем по 650 долларов и 457 рублей

Статистика Нацбанка говорит, что в мае белорусы положили на счета в банках больше, чем в апреле. Причем в прошлом месяце потяжелели как рублевые, так и валютные сбережения. Рублевые вклады и вовсе растут вот уже 8 месяцев подряд, а валютные подросли после небольшого апрельского падения на 7,1 миллиона долларов (0,12%). Уточним, что до этого они росли четыре месяца подряд.

- Если посмотреть в процентном выражении на то, что произошло со вкладами, то получается, что срочные рублевые вклады выросли примерно на 1,5%, а валютные - на 0,18%. Что такое 0,18%? Это приблизительная сумма начисленных за месяц процентов по валютным вкладам. Получается, особо ничего в банки и не несли, но и процентов не снимали. А вот 1,5% по рублевым депозитам - это сумма немного больше, поэтому рубли на срочные депозиты в рублях в банке все же несут, - говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Рост вкладов связан с ростом номинальных зарплат и доходов в реальном выражении. То есть в целом люди становятся немного богаче и несут часть денег в банки, причем последние несколько лет - преимущественно в рублях. Хотя большинство белорусов по-прежнему предпочитают хранить сбережения дома под матрасом, а не в банке на депозите.

Что касается цифр, то на 1 июня банковские валютные вклады белорусов составили 6 миллиардов 158 миллионов 400 тысяч долларов. Это на 11 миллионов долларов больше, чем месяцем ранее.

Рублевые вклады на начало июня составили 4 миллиарда 345 миллионов 600 тысяч рублей. Это на 62,5 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. Как правило, их размер неуклонно растет. Последний раз рублевые вклады падали в июле 2018 года, и то незначительно - на 0,2%.

Получается, если очень примерно поделить эти суммы на всех жителей страны, то получится, что сейчас на каждого белоруса в среднем в банке лежит почти 650 долларов и 457 рублей.

КСТАТИ

В чем выгоднее хранить деньги?

- Более высокие ставки в растущем и укрепляющемся к доллару и евро белорусском рубле сейчас, несомненно, выгоднее вкладов в долларах. Грубо говоря, берем ставку по долгосрочным рублевым вкладам 12 - 13% и учитываем доллар, подешевевший на 4% с начала года. Получается +16% в валюте. Но при долгосрочных вкладах на 2 - 3 года нет никакой гарантии, что дальше доллар будет дешеветь. Поэтому сейчас можно лишь аккуратно предположить, что делать вклады окажется выгоднее в рублях. Однако, исходя из неопределенности курса доллара через 2-3 года, есть смысл хранить половину денег в рублях, а половину - в валюте, - советует Вадим Иосуб.