БАТЭ обыграл «Шахтер»: «Удаление решило исход встречи»

Начало чемпионата у БАТЭ не задалось. Солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо» ушли в открыв. Встреча борисовчан и «горняков» была одной из ключевых в первом круге. Интерес подогревал тот факт, что прошлой осенью «Шахтер» разгромил БАТЭ 3:0 (правда, тогда «желто-синие» уже гарантировали чемпионство и берегли силы в контексте выступления в Лиге Европы).

В итоге БАТЭ выиграл (3:1), но после игры больше говорили о судействе. На 35-й минуте при счете 0:0 был удален защитник «Шахтера» Павел Рыбак, в середине второго тайма мяч в пределах штрафной попал то ли в руку, то ли в лицо Дмитрию Баге.

- До удаления проблем не было. Контролировали матч. Были моменты… Удаление и второй пропущенный мяч решили исход встречи. Первая желтая карточка Рыбаку явно надуманная. Там даже фола не было, - сказал тренер «Шахтера» Сергей Ташуев.

Алексей Бага после победы своей команды был весел и шутил. Например, на вопрос о том, предлагали ли ему возглавить сборную Беларуси после отставки Игоря Криушенко, он ответил так:

- Только сборную Сингапура. Вообще нельзя же совмещать.

Кстати, перед игрой Игорю Стасевичу вручили приз лучшему распасовщику Лиги Европы (7 голевых передач).

Игорь Стасевич с призом. Фото: fcshakhter.by

Положение в верхней части таблицы после 11 туров: 1. «Динамо» Брест – 29 очков. 2. БАТЭ – 27. 3. «Шахтер» - 24. 4. «Динамо» Минск – 22. 5. «Ислочь» - 21.

В понедельник глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа прокомментировал спорные моменты матча БАТЭ – «Шахтер».

«В матче БАТЭ – «Шахтер» случилось 3 момента, которые заслуживают внимания.

На 64-й минуте игры Матвейчик делает прострел в штрафную, и мяч попадает Баге то ли в лицо, то ли в руку. Сразу могло показаться, что мяч попал в руку. Так ка руки находились выше плеч, то это наказуемо. Но при подробном рассмотрении видно, что мяч попал футболисту в лицо. Судья принял верное решение, назначив угловой.

Хочу обратить внимание на поведение игроков «Шахтера». В еврокубковых матчах такое поведение будет рассматриваться, как неспортивное (желтая карточка) или агрессивное (красная карточка).

24-я минута игры, первая желтая карточка Павлу Рыбаку. На первый взгляд может показаться, что футболист играет вроде бы в мяч. Так оно и есть, но он действует в безрассудной манере. Что такое безрассудная манера? Правила игры четко трактуют этот термин — когда игрок не учитывает опасность своих действий или возможных последствий для соперника. В данном случае, Павел Рыбак прежде, чем сыграть в мяч, играет в ногу соперника. Причем играет открытыми шипами, что травмоопасно для соперника. Поэтому решение судьи верное, желтая карточка Павлу Рыбаку.

На 35-й минуте матча случился похожий момент. И в данном случае действия Рыбака можно охарактеризовать как безрассудные. Дубайич выиграл позицию, готов сыграть в мяч, а в этот момент Рыбак играет ему сзади в ногу. Очевидная желтая карточка, которая стала для Рыбака второй. Решение судьи верное.

Почему такой резонанс? Потому что удаление произошло в первом тайме, на 35-й минуте игры «Шахтер» остался в меньшинстве. Футболистам нужно помнить, что желтая карточка — это половина красной карточки. Свои действия нужно соизмерять, – сказал Чепа на YouTube-канале АБФФ.