В Польше ждут наплыва белорусских трудовых мигрантов

«Внимание, поляки! Наступает белорусская армия» - с таким заголовком вышла статья в одной из крупнейших польских ежедневных газет Rzeczpospolita. Журналистка Ивона Трусевич предрекает Польше наплыв трудовых мигрантов из Беларуси. Аргументы следующие: в Беларуси низкие зарплаты, а траты на жизнь сопоставимы с польскими, в Польшу сравнительно легко переехать, а польский язык похож с белорусским, его можно быстро выучить.

- Исход белорусов на работу в Польше начался два года назад. Тогда из Брестской области за работой к соседу выехало в 6 раз больше людей, чем годом раньше, - пишет издание. - За последние 2 - 3 года количество фирм-посредников, которые получили лицензию МИД Беларуси на трудоустройство в Польшу, выросло в несколько раз. Сейчас зарегистрировано около 50 таких фирм, работающих по всей Беларуси и набирающих сотрудников для польских работодателей.

Кроме этого, по данным газеты, если раньше у белорусов пользовались популярностью заработки в России, то теперь в тренде Польша - здесь больше платят. Причем выезжают и высококвалифицированные специалисты: врачи, преподаватели и ученые. Этих специалистов Польше не хватает. Хотя многие трудовые мигранты берутся за любую работу, лишь бы только хорошо платили.

В последние несколько лет в Польшу активно едут украинцы - «заробитчане», как их называют. Появились даже специальные агентства, которые помогают им легализовать свое пребывание в Польше и устроиться на работу. Похоже, новой волной становятся белорусы.

Любопытной статистикой делится польский Business Insider. В прошлом году разрешение на работу в Польше получили 238 тысяч украинцев. На втором месте - мигранты из Непала, а на третьем - белорусы: они получили 19 тысяч разрешений на работу. В сравнении с 2017-м украинцев стало больше на четверть, а число белорусских мигрантов увеличилось в два раза.

Это подтверждают и цифры белорусского МВД. В ведомство обращается все больше организаций и предпринимателей, которые хотят получить лицензию на трудоустройство соотечественников за границей.

- Если в прошлые годы МВД выдавало в среднем 10 - 15 таких разрешений в год, то начиная с 2016 года количество обращений стало увеличиваться. Так, в прошлом году выдано уже 74 лицензии. Сегодня лицензию на данный вид деятельности имеют 246 субъектов хозяйствования, из которых 107 трудоустраивают в Польше, - отмечают в пресс-службе МВД.