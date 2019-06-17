2019-06-17T17:24:04+03:00
Спорт
КП Беларусь

Гуренко в «Динамо» начал с разгрома: «В драку мы ввяжемся»

Минское «Динамо» под руководством нового-старого тренера Сергея Гуренко разгромило «Энергетик»-БГУ – 6:1
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Сергей Гуренко начал с крупной победы. Фото: dinamo-minsk.byСергей Гуренко начал с крупной победы. Фото: dinamo-minsk.by
Изменить размер текста:

Интересно, что предыдущий тренер Роман Пилипчук остается в Минске и посещает матчи команды (даже товарищеские на клубной базе) – он ждет, когда с ним рассчитаются по задолженностям.

Сам Гуренко после игры рассказал о состоянии, в каком находится команда:

- Результатом доволен. Увидел все наши проблемы уже воочию. Потому что тренировочный процесс — это одно, а игра — совсем другое. Есть куда расти, в чем прибавлять. Главное, что выиграли сегодня. Но проблем достаточно.

Например, физическое состояние:

- Состояние ниже среднего. Футбол, который мне нравится сегодня нам очень сложно показывать. Реально у нас много работы. И надо как можно быстрее подтягивать функционально всю команду именно к еврокубкам. Вам Эдуард Васильевич Малофеев скажет, что нельзя в футбол играть, если у тебя ножки не готовы. Я, например, тоже все вижу, все понимаю и хочу играть, но уже не могу играть: в паспорт заглянул, и все. А они не готовы. Если футболисту нечем бежать, как он будет вести единоборства, отдавать передачи. Первое что устает? Ноги. А в футболе? Голова. Она перестает думать. Вот и здесь. Они вроде и хотят, но голова не готова к этой работе. Но мы решим потихоньку эти проблемы, - сказал Гуренко.

Задача у «Динамо» - попасть в тройку.

- Однозначно нам надо быть в следующем году в еврокубках. А уж как сложится… В этом году три команды очень прилично укомплектованы, сыгранны. Я считаю, что сегодня мы идем даже как аутсайдеры немножко… Но попробую все сделать, чтобы… Нет, не я сделаю — только ребята могу все изменить. На хвост сядем. В драку мы ввяжемся, а там уже посмотрим.

Болельщики на трибунах скандировал имя и фамилию тренера.

- Мне казалось, они меня на поле звали, - отшутился Гуренко. - А так, очень приятно, конечно. Но был бы другой результат, и они, думаю, так не скандировали бы. Это все благодаря футболистам.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Минске прохожие сообщили о гранате на газоне
В Гомеле Opel сбил школьника на роликах
Экс-послу Бабичу в России дали должность заместителя главы Минэкономразвития
Двухлетний малыш утонул на озере в Бешенковичском районе
В Национальном художественном музее будут учить блогеров
Скандал на клубничном рынке во Дворце: «Я мать одиночка, а вы по 50 копеек предлагаете! А я хочу по полтора рубля!»
Иранцу, которому на родине грозит смертная казнь, разрешили остаться в Беларуси
В Витебске черные риэлторы заставили алкоголика продать квартиру, прикинувшись милиционером и сотрудницей расчетного центра
Появилось мобильное приложение, которое находит ближайший туалет в Минске
Репетиция парада и «Пламя мира». Как будет ходить транспорт в Минске 17 июня?
В Дрогичине выпал град размером с яйцо
В Ивановском районе от жары взорвался спирт на ликеро-водочном заводе
Один человек погиб, пятеро пострадали. Под Минском такси въехало в маршрутку
Новый министр здравоохранения пообещал, что очереди в поликлиниках будут меньше
В Минске нашли немца, который пропал в воскресенье