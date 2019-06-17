Гуренко в «Динамо» начал с разгрома: «В драку мы ввяжемся»

Интересно, что предыдущий тренер Роман Пилипчук остается в Минске и посещает матчи команды (даже товарищеские на клубной базе) – он ждет, когда с ним рассчитаются по задолженностям.

Сам Гуренко после игры рассказал о состоянии, в каком находится команда:

- Результатом доволен. Увидел все наши проблемы уже воочию. Потому что тренировочный процесс — это одно, а игра — совсем другое. Есть куда расти, в чем прибавлять. Главное, что выиграли сегодня. Но проблем достаточно.

Например, физическое состояние:

- Состояние ниже среднего. Футбол, который мне нравится сегодня нам очень сложно показывать. Реально у нас много работы. И надо как можно быстрее подтягивать функционально всю команду именно к еврокубкам. Вам Эдуард Васильевич Малофеев скажет, что нельзя в футбол играть, если у тебя ножки не готовы. Я, например, тоже все вижу, все понимаю и хочу играть, но уже не могу играть: в паспорт заглянул, и все. А они не готовы. Если футболисту нечем бежать, как он будет вести единоборства, отдавать передачи. Первое что устает? Ноги. А в футболе? Голова. Она перестает думать. Вот и здесь. Они вроде и хотят, но голова не готова к этой работе. Но мы решим потихоньку эти проблемы, - сказал Гуренко.

Задача у «Динамо» - попасть в тройку.

- Однозначно нам надо быть в следующем году в еврокубках. А уж как сложится… В этом году три команды очень прилично укомплектованы, сыгранны. Я считаю, что сегодня мы идем даже как аутсайдеры немножко… Но попробую все сделать, чтобы… Нет, не я сделаю — только ребята могу все изменить. На хвост сядем. В драку мы ввяжемся, а там уже посмотрим.

Болельщики на трибунах скандировал имя и фамилию тренера.

- Мне казалось, они меня на поле звали, - отшутился Гуренко. - А так, очень приятно, конечно. Но был бы другой результат, и они, думаю, так не скандировали бы. Это все благодаря футболистам.