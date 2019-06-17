Белорусские волейболистки зажигают: фото в купальниках и прыжок в бассейн

На выходных сборная Беларуси по воелйболу сыграла завершающий матч группового раунда Золотой Евролиги. Чтобы пробиться в финал четырех с первого места, надо было взять две партии у испанок на их площадке. С задаче легко спросились – победа 3:2 (25:11, 25:23, 24:26, 21:25, 15:9). В итоге первой место в группе (опередили Испанию, Финляндию и Азербайджан). Впереди финал четырех, который пройдет 21-22 июня в хорватском Вараждине. В соперниках будут Хорватия, Чехия и Испания.

Игры с Испанией проходили в курортном Аликанте. После матча наши волейболистки отдохнули не менее хорошо, чем играли. Прямо в игровой форме прыгнули в бассейн. И сделали роскошное фото в купальниках.

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