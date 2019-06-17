За золото на Европейских играх белорусские спортсмены получат 5 тысяч долларов

Подготовка к Европейским играм велась на всех направлениях, в том числе и в денежном стимулировании. Еще в прошлом году спортивные функционеры говорили, что хотят повысить премиальные выплаты за медали на этом мультиспортивном форуме, чтобы дополнительно мотивировать атлетов на большие свершения. 1 июня вступил в силу указ президента №201, где были пересмотрены размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, которые выплачиваются спортсменам за достижение высоких результатов на международных соревнованиях.

На Европейских играх вознаграждения за медали таковы: за золото - 10 200 рублей (400 базовых величин), за серебро - 6375 рублей (250 базовых величин), за бронзу - 4080 рублей (160 базовых величин). Причем нет разницы, медаль выиграна в олимпийской дисциплине или нет. Конечно, это не 150 тысяч долларов, которые дают за золото на Олимпиаде, но тоже хорошие премиальные.

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Сумма призовых может быть больше, если удастся установить рекорд. В олимпийских дисциплинах за мировой рекорд выплатят 6375 рублей (250 базовых величин), европейский - 3825 рублей (150 базовых величин), белорусский - 765 рублей (30 базовых величин).

За рекорды в неолимпийских дисциплинах премии чуть скромнее: мировой - 3060 рублей (120 базовых величин), европейский - 2040 рублей (80 базовых величин), белорусский - 510 рублей (20 базовых величин).

За успехи на Европейских играх спортсмены будут получать и стипендию. Результаты на этих соревнованиях по статусу приравняли к чемпионату Европы. Победителю полагается стипендия до 2749,78 рубля (11 бюджетов прожиточного минимума, с 1 мая он равняется 249 рублям 98 копейкам), серебряному призеру - 2249,82 рубля (до 9 БПМ), бронзовому - 1999,84 рубля (до 8 БПМ). Если стипендии за результаты на Олимпийских играх назначаются на срок до четырех лет, то на Европейских играх - на один год.

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