«Это наше сердце». Деревня под Гомелем восстала против стройки на братской могиле

Перед 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в крупной деревне Поколюбичи Гомельского района люди вступили в бой за братскую могилу. Здесь похоронены около 500 советских солдат, погибших при освобождении деревни и областного центра. И вот недавно сельчане узнали, что районные власти выделили участок предпринимателю для строительства аптеки - прямо за памятником на лужайке, в том месте, где, скорее всего, тоже покоятся останки павших воинов.

Сельчане возмущались: почему именно этот участок дали под аптеку?Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жители Поколюбичей собрали около тысячи подписей и написали несколько обращений, требуя, чтобы аптеку там не строили. И вот в сельском клубе организовали встречу с властями - поговорить с людьми приехала председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина. Она объяснила, как так вышло, что под строительство аптеки дали именно этот участок - прямо возле историко-культурной ценности.

Оказывается проводился аукцион, и у всех была возможность высказаться против стройки, заметила глава района. Люди ответили, что первый раз услышали о планах по строительству аптеки только после того, как участок за памятником обозначили и вырвали там деревья, посаженные в память о павших воинах к 75-й годовщине освобождения деревни.

Люди против раскопок на братской могилеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Даже местный депутат призналась, что ничего не знала об аукционе, и прочитала свое стихотворение от имени похороненных в братской могиле:

Господа, пришедшие к власти,

Обращаемся к вам, мы, павшие:

Пожалуйста, ослабьте свои амбиции и страсти!

С вами говорят души воинов,

за Родину жизнь отдавшие…

Люди в зале встали и зааплодировали, а некоторые и заплакали.

Старожилы эмоционально рассказывали, как строили братскую могилуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Председатель райисполкома согласилась, что при формировании участка была допущена ошибка: почему-то не учли, что памятник является историко-культурной ценностью и имеет защитные границы, где нельзя строить. Но границы эти, почему-то, не известны:

- Это наша ошибка, мы ее признаем и мы ее исправим. Но сейчас невозможно определить, вошел ли земельный участок в границы охранной зоны.

Обозначить эти границы можно решением исполкома, и для этого предлагается провести раскопки. Если выделенный под аптеку участок окажется в пределах охранной зоны, итоги аукциона аннулируют, а предпринимателю возместят расходы.

Председатель райисполкома обещала учесть мнения людейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Не трогайте кости, не лезьте туда! - понеслись реплики из зала. - Определите границы по совести!

Люди эмоционально рассказывали делегации райисполкома, как жители деревни строили братскую могилу: рыли траншеи, оббивали их досками, стягивали тела со всей округи. Поэтому останки лежат не только под памятником, а на большой площади вокруг него.

- Это наше сердце, наше святое место! Мы не против аптеки, она нам нужна - но почему нельзя ее открыть в заброшенных зданиях или построить в другом месте? - возмущались жители деревни.

Охранные зоны братской могилы, почему-то, оказались неизвестныФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Председатель райисполкома заверила, что все мнения сельчан будут учтены при вынесении решения по братской могиле, а на заседание исполкома по этому вопросу пообещала пригласить представителей общественности Поколюбичей.