«Это наше сердце». Деревня под Гомелем восстала против стройки на братской могиле
Перед 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в крупной деревне Поколюбичи Гомельского района люди вступили в бой за братскую могилу. Здесь похоронены около 500 советских солдат, погибших при освобождении деревни и областного центра. И вот недавно сельчане узнали, что районные власти выделили участок предпринимателю для строительства аптеки - прямо за памятником на лужайке, в том месте, где, скорее всего, тоже покоятся останки павших воинов.
Сельчане возмущались: почему именно этот участок дали под аптеку?Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Жители Поколюбичей собрали около тысячи подписей и написали несколько обращений, требуя, чтобы аптеку там не строили. И вот в сельском клубе организовали встречу с властями - поговорить с людьми приехала председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина. Она объяснила, как так вышло, что под строительство аптеки дали именно этот участок - прямо возле историко-культурной ценности.
Оказывается проводился аукцион, и у всех была возможность высказаться против стройки, заметила глава района. Люди ответили, что первый раз услышали о планах по строительству аптеки только после того, как участок за памятником обозначили и вырвали там деревья, посаженные в память о павших воинах к 75-й годовщине освобождения деревни.
Люди против раскопок на братской могилеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Даже местный депутат призналась, что ничего не знала об аукционе, и прочитала свое стихотворение от имени похороненных в братской могиле:
Господа, пришедшие к власти,
Обращаемся к вам, мы, павшие:
Пожалуйста, ослабьте свои амбиции и страсти!
С вами говорят души воинов,
за Родину жизнь отдавшие…
Люди в зале встали и зааплодировали, а некоторые и заплакали.
Старожилы эмоционально рассказывали, как строили братскую могилуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Председатель райисполкома согласилась, что при формировании участка была допущена ошибка: почему-то не учли, что памятник является историко-культурной ценностью и имеет защитные границы, где нельзя строить. Но границы эти, почему-то, не известны:
- Это наша ошибка, мы ее признаем и мы ее исправим. Но сейчас невозможно определить, вошел ли земельный участок в границы охранной зоны.
Обозначить эти границы можно решением исполкома, и для этого предлагается провести раскопки. Если выделенный под аптеку участок окажется в пределах охранной зоны, итоги аукциона аннулируют, а предпринимателю возместят расходы.
Председатель райисполкома обещала учесть мнения людейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
- Не трогайте кости, не лезьте туда! - понеслись реплики из зала. - Определите границы по совести!
Люди эмоционально рассказывали делегации райисполкома, как жители деревни строили братскую могилу: рыли траншеи, оббивали их досками, стягивали тела со всей округи. Поэтому останки лежат не только под памятником, а на большой площади вокруг него.
- Это наше сердце, наше святое место! Мы не против аптеки, она нам нужна - но почему нельзя ее открыть в заброшенных зданиях или построить в другом месте? - возмущались жители деревни.
Охранные зоны братской могилы, почему-то, оказались неизвестныФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Председатель райисполкома заверила, что все мнения сельчан будут учтены при вынесении решения по братской могиле, а на заседание исполкома по этому вопросу пообещала пригласить представителей общественности Поколюбичей.
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