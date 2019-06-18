В 1960-х в Молодечно стояли Триумфальная арка и казино

«Комсомолка» уже рассказывала в рубрике «Городские истории» о необычных уголках Минска, Бреста, Гомеля, Орши и их истории на протяжении столетий. И вот - продолжение проекта.

Бывший пустырь и шляхетский фольварок

Многое из 90-летней застройки сохранилось до наших дней. И при всей ее привычности для глаз местных жителей (тут находятся жилые дома, магазины, центр творчества, театр, больница) сразу ясно: это особая часть города со зданиями, не похожими ни на более ранние, ни на советские.

С этого пустыря в 20-х и начался гарнизон в Геленово. Фото: Архив Владимира Садовского

Поколение постарше помнит Триумфальную арку и скульптуры львов на въезде в Геленово. А старожилы застали тут несколько километров полей на месте нынешнего центра Молодечно - до самой железной дороги, вокруг которой с конца ХIX века закрутилась жизнь города, известного по летописям с 1388 года.

Помнят долгожители и польских военных. 86-й стрелецкий полк перевели из Вильно в Молодечно (с 1921-го - часть Западной Беларуси в составе Польши) в 1922 году. В нем служили в основном призывники с Минщины. В 1925-м власти выкупили часть земель в фольварке Геленово шляхтичей Василевских - самом обычном: усадебный дом, хозпостройки, угодья, рядом старый скверик, озерцо. Уже в 20-х на пустыре неподалеку стали строить военный городок.

Триумфальную арку на въезде в Геленово снесли в 1960-х. Теперь тут – большой перекресток. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

Дома для гарнизона строили «как в Варшаве»

- Основное строительство развернулось в начале 1930-х, - говорит наш гид по Геленово, краевед и экскурсовод Владимир Садовский. - На окраине района, у усадьбы Василевских, разместился дом коменданта гарнизона. На въезде в него для офицеров и их семей построили два одинаковых трехэтажных дома из серого цементного кирпича, привезенного из центральной Польши - из такого же материала тогда возводили многие дома в стиле функционализма в Варшаве. Выделялся на этом фоне домик в закопанском стиле - считалось, что это направление, названное вслед за знаменитым курортом, лучше всего передает черты польской архитектуры.

Один из офицерских домов гарнизона. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

С появлением военных в Геленово закипела жизнь. По вечерам по искусственному озеру в окружении старого сквера офицеры катали барышень на лодочках. В офицерском казино с большими залами для приемов, сценой и столовой кипели свои страсти.

- Хотя офицерское казино в польской традиции по сути - дом культуры, говорят, азартные игры в этих стенах все же вели. Тем более в гарнизоне ходила своя валюта - злотые 86-го полка, - рассказывает Владимир Садовский. - Всегда многолюдно было и в самой большой постройке гарнизона - батальонных казармах для солдат.

Офицерское казино времен гарнизона... Фото: Архив Владимира Садовского

...После войны стало ДК, а затем – театром. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

Декор Триумфальной арки, напоминавший о поляках, убрали в 1939 году

Одна из необычных достопримечательностей района - Триумфальная арка, которую открыли в 1929 году в честь 10-летия полка. Она обозначала въезд в Геленово, рассказывает Владимир Садовский.

- В арке находилась католическая каплица, возле нее отмечали значимые для полка даты. Сооружение украшали гранитные плиты с надписями в честь польской армии и Польши, статуи рыцарей.

Все изменилось в сентябре 1939 года: 1 сентября началась Вторая мировая война, а 17-го в Западную Беларусь вошла Красная армия. 86-й полк сначала сражался с гитлеровскими войсками в центральной Польше, а потом, отступивший, сложил оружие перед Красной армией под Гродно. Польские военные ушли и из Геленово.

Триумфальная арка украшала военные снимки солдат. Фото: Архив Владимира Садовского

С этими событиями пришли и первые перемены в районе. С арки демонтировали декор, напоминавший о польской армии, а из каплицы исчез колокол. На нем были тексты на польском и барельефы скульптора Александра Боравского с убитым солдатом, Девой Марией и Остробрамской Богоматерью над фигурами людей. Отливали колокол в украинском Калуше за счет стрельцов 86-го полка в 1929-м - в год открытия арки. Интересно, что год назад именно его сняли с часовой башни в доме напротив здания КГБ в столице и передали в Музей истории Минска.

В офицерском казино теперь драмтеатр

Еще больше перемен ждало Геленово после войны.

- На домах «как в Варшаве» и сегодня видны выбоины от пуль и снарядов - это следы боев 1944 года, - рассказывает Владимир Садовский. - Сейчас это обычные жилые трехэтажки, но с колоритом 30-х. И если один из домов перекрасили в розовый цвет, то второй не только сохранил оригинальный вид, но и многие элементы внутренней отделки тех лет: перила, оконные рамы, двери, паркет. А вот закопанский жилой дом сегодня не узнать - его обшили сайдингом.

Домик в закопанском стиле еще несколько лет назад - теперь его обшили сайдингом. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

После войны в помещениях бывшей каплицы Триумфальной арки жили люди.

- А в 60-х арку снесли - после открытия новой дороги на Воложин, мол, стала мешать транспорту. Излюбленные детьми скульптуры львов перед аркой перенесли в селение Березинское - к местному колледжу.

2. Львов у Триумфальной арки обожали дети. Фото: Архив Владимира Садовского

Офицерское казино после войны расширили. Сначала там был ДК, теперь - Минской облдрамтеатр. В бывшем комендантском доме открыли детсад, а потом центр детского творчества.

- В 1944 году в здании казарм разместили администрацию Молодечненской области (она существовала до 1960-го). Кстати, здесь начинал свой путь во власть секретарем областной организации комсомола Петр Машеров, об этом напоминает табличка. Есть в Геленово и улица Машерова. А в здании казарм сейчас находится политехнический колледж, - говорит Владимир.

Геленово дал начало сразу нескольким объектам в Молодечно - так, городской стадион разместился на месте войскового ипподрома. На поле между железнодорожной станцией и Геленово в 1946 году заложили городской парк Победы. А после войны между Геленово и новым центром города построили микрорайон из двухэтажек - так называемое Новое Геленово.

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