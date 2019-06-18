В нашей большой семье хранится бесценная реликвия - фронтовой дневник папы - Михайловского Федора Митрофановича. По традиции каждый год мы собираемся за большим столом в крепком отцовском доме. У внуков и подрастающих правнуков появляется возможность в очередной раз послушать про «дедушкину войну». Для этого из сундучка достается фронтовой дневник и награды, которые можно не только увидеть, но и потрогать.

22 июня 1941 года 25-летний папа ушел на фронт, несмотря на бронь. В то время он работал на оршанской железной дороге.

Фронтовой дневник - небольшая потертая записная книжка в серой обложке. В ней сорок восемь пожелтевших драгоценных листков. Первая запись сделана 3 октября 1941 г. - в тяжелые дни отступления наших войск: «Путаемся по проселочным дорогам. Не можем выйти из кольца. Сильный мороз, выпал снег. Ночуем около пушек. Продуктов нет». Странички исписаны убористым почерком, где-то - размашистым. «…Весь мой расчет охватило пламенем. Переверзев, Гайдуков, Асланов обгорели. На моей спине горела шинель. Я на мгновение опомнился и стал тушить ее песком».

Фото: личный архив.

О преимуществах противника и нашем сопротивлении говорят следующие строки из дневника: «Кругом рвутся боеприпасы, горят автомашины, стонут раненые… Фрицы пошли в атаку при сопровождении "фердинандов". Мы подбили два».

Есть записи короткие, скупые, заставляющие думать и додумывать: «Нашли свою часть… Сильный бой за плацдарм… Идет артподготовка… Сменили ОП… Крепко болен… Бой развернули в городе Кривой Рог… Землянка течет, и холодно… Меня ранило… Похороны…». «Рыли окопы. Один камень». И снова: «Смена ОП…Артподготовка...». Периодически записи прерываются на дни, месяцы. Иногда обрываются на полуслове. Можно только догадываться почему.

Большие трудности в продвижении наших войск приносил зимний Дунай. Бомбы вскрыли реку. Сорвало мост. Началась навигация. «Нас заливает… Пушки вытаскиваем из воды». И опять: «Нашу огневую позицию затопило мгновенно. Пушки и боеприпасы вытаскиваем по пояс из воды».

Фото: личный архив.

В драгоценных строках папины мысли о солдатском долге, о боевых товарищах и жизни! Он так любил жизнь! Даже тогда, на фронте, папа умел любить, слушать тишину, видеть красоту цветущих садов! Поэтому в записях много позитива. «23.02.44 г. Встречаем славную годовщину Красной Армии». «15.05.44 г. Вручают гв. Красное Знамя». «24.02.45 г. Вечер, посвященный Дню Красной Армии. Играет духовой оркестр». В дневнике есть стихи, известные песни, военный фольклор. Даже в тяжелые годы папа умел быть счастливым человеком.

Июль 1945 г. Путь домой. «Нас обогнали три эшелона с власовцами… Сколько двигается составов с русскими людьми, угнанными в Германию! Теперь все едут домой». Находясь уже на родной земле, ощущая и наслаждаясь миром, 22 сентября 1945 г. в г. Акерман записаны такие строки: «Сижу на фундаменте разваленного дома, смотрю, как проходят люди на базар».

Фото: личный архив.

Последняя запись - 3 октября 1945 г.

С верой в новую победную жизнь он прошел 5350 км через Россию, Украину, Болгарию, Венгрию, Хорватию. Сохранились схематические карты некоторых стран, в которых ему пришлось воевать.

В потертой армейской книжке указано, что Михайловский Федор Митрофанович был артиллеристом.

Его пушка выстрелила 5138 раз (это из дневника).

Каким он был солдатом, можно узнать по чудом сохранившейся тонкой папиросной бумаге, на которой отпечатана выписка из приказа №12 по Гвардейскому зенитно-артиллерийскому полку, 7 ноября 1943 г.: «За отличное владение личным оружием и боевой техникой и умение применять их в бою с нанесением потерь противнику наградить нагрудным знаком «Отличник-артиллерист» командира орудия 3-й батареи гвардии младшего сержанта Михайловского Федора Митрофановича».

Победу папа встретил на австрийской границе. Вот что он записал в дневнике 9 мая 1945 года:

Три медали «За отвагу». 1942 г., 1943 г., 1945 г. Мы берем их трепетно в руки и рассматриваем уже десятки раз.

В дневнике он не упоминал о своих наградах. Для папы это было не главным. Лишь 31 декабря 1943 г. сделана такая запись: «Встречаем 1944 г. Меня вторично наградили медалью «За отвагу».

Фото: личный архив.

Как же мы радовались, когда появилась возможность открытого доступа к архивам Министерства обороны! Оказывается, на личном счету у папы пять сбитых вражеских самолетов. Это отмечено наградами.

В сундучке и другие медали: «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейные в честь Дня Победы.

Уже в мирное время отцу был вручен орден Отечественной войны, медаль Жукова и памятный знак «50 рокiв визволення Украiни», а за доблестный труд - ордена Трудового Красного знамени и Октябрьской революции, медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда». Комитет Совета ВДНХ СССР четырежды отмечал его труд хлебороба медалями, в том числе Большой серебряной и бронзовой, и ценными подарками. Запомнилась посылка: большой фанерный ящик, который был доставлен почтой. В нем был зеленый велосипед. И еще именные наручные часы и пластмассовая розовая шкатулка с изображением Кремля.

Возвратившись домой, папа встретил свою любовь - молодую учительницу Ольгу.

Она также участница Великой Отечественной войны. Шестнадцатилетняя девушка была партизанской связной на Витебщине, выполняла задания с риском для жизни.

Они были вместе 51 год. Соседи говорили: «Образцовая пара». Родители оставили нам дорогой и бесценный раритет - фронтовой дневник.

Атрохова (Михайловская) Татьяна Федоровна - дочь.

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