Алла Пугачева выступит в Минске с юбилейным эксклюзивным концертом

Вы ее ждали и она вернулась! Женщина, которая собирает овации уже более полувека. Артистка, песни которой знает практически каждый. Все это об Алле Пугачевой – обладательнице нескольких десятков наград и званий, включая Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства, Орден «За заслуги перед Отечеством 4-ой, 3-ей и 2-ой степеней», звание «Народная артистка СССР» и самое дорогое для каждого исполнителя – любовь народа.

Смесь необыкновенного таланта и умение находить в песнях подход к каждому слушателю обеспечили Пугачевой восхищение и признание публики на протяжении многих десятилетий. Неурядицы в личной жизни, радостное событие или испытания судьбы – у Примадонны полно песен, подходящих к каждой ситуации. Ее называют символом эпохи, восхищаются и внимательно следят за каждым выходом певицы в свет. Неожиданное возвращение любимой артистки на сцену вызвало бурный ажиотаж среди поклонников. Билеты на концерт в московском Кремле разлетелись буквально за пару часов!

Новое шоу певица приурочила к своему 70-летию, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам. Примадонне больше не нужно кому-то что-то доказывать, она может себе позволить быть искренней и не оглядываться на чужое мнение. «Поживи в моей шкуре, а потом уж учи меня жить», - поет Пугачева в своей новой композиции.

Фото предоставлено организаторами

Нынешней осенью Алла Борисовна выступит так, как когда-то начинала свой путь: лицом к лицу к зрителям. Это будет концерт-откровение, разговор по душам. Ограничиться лишь песнями – это не про Примадонну, поэтому поклонников ждут неожиданные образы, музыкальные сюрпризы и фирменный «пугачевский» юмор. Все лучшее за 50 лет эстрадной карьеры певице прозвучит со сцены уже в ноябре.

Последний раз Алла Борисовна выступала в Минске 10 лет назад. Несмотря на недешевые билеты, зал Дворца спорта был забит под завязку. Артистка сразу предупредила публику, что в ближайшие две недели будет петь под фонограмму: «У меня есть две песни под фонограмму, живьем я сейчас просто не попаду… Поэтому эти две песни - для того, чтобы пройтись к вам, цветочки забрать, если есть, и взглянуть в ваши глаза».

Предупреждение оказалось очень предусмотрительным. Когда Пугачева спустилась в зал к зрителям, звук неожиданно пропал. Примадонна постучала пальцем по замолчавшему микрофону и громко сказала: - Так, поскольку в Беларуси что-то сломалось, петь будете вы! Позови-и-и меня с собой… — Я приду сквозь злы-ы-ые ночи, — подхватили те, кто оказался рядом с ней в этот момент. Следом за ними запели дальние ряды, а затем и весь зал. Когда звук появился, Пугачева поблагодарила зрителей со словами: «Стоило прожить 60 лет, чтобы увидеть такую вашу реакцию!»

Фото предоставлено организаторами

КОГДА? 2 ноября, 19:00

ГДЕ? Минск-Арена, пр-т Победителей, 111

ЦЕНА ВОПРОСА? от 60 до 300 рублей. Билеты уже поступили в продажу

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenter.by/ (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города

ИНФОЛИНИЯ: +375 33 365 00 00