Бельчонок Пулька, ласка Алесь и ежик Вожык. Какие талисманы были до Лесика у спортивных событий в Минске

Сегодня по городу невозможно пройти и сотни метров, чтобы не встретить забивающего голы, прыгающего с ракеткой или несущегося на велосипеде лисенка Лесика – талисмана ІІ Европейских игр. Однако звери-талисманы есть у многих спортивных событий. В том числе и у тех, которые проводятся в Минске. Просто они, несмотря на международный, порой, статус, имеют куда более локальный характер и меньшую в разы раскрутку.

Мы решили покопаться в недавней истории и припомнить, какие зверушки уже вдохновляли спортсменов быть быстрее, выше и сильнее.

Лесик: жизнерадостная шерстка и несокрушимые ботинки

Но для начала – короткая история Лесика. В июле 2017-го запустили республиканский конкурс в поисках лучшего варианта. Главными требованиями и для профессионалов, и для любителей было соответствие идеи слоганам Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты») и «Час яскравых перамог». Требовалось сочетать олимпийские церемонии с праздником Купалья, сделать талисман легким и понятным, вызывающим положительные ассоциации. В качестве призов за первые три места обещали пригласительные билеты на мероприятия Европейских игр и комплекты парадно-спортивной экипировки сборной Беларуси.

Лесик стал талисманом Европейских игр полгода назад. Фото: minsk2019.com

Вариантов нарисовали немало – были и пчелы, и еноты, и Купалинка, и даже супермен СвятаСлаў. Но, в итоге, появился Лесик. Его представили публике в конце ноября 2018-го, это белорусская дизайнерская разработка. Родословную лисенка вывели из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Главному герою рассказал о дружбе именно лисенок. Но когда, как замечают организаторы, он приуныл от расставания с Маленьким принцем, то пустился на поиски Папараць-кветки в белорусский лес – на его фитнес-браслете есть миллион шагов пути. Любопытно, что каждый цвет у талисмана строго продуман: зеленый на футболке – это развитие и гармония, черные шорты – дисциплина и решительность, оранжевая шерстка - жизнерадостность, синие ботинки – несокрушимость.

Вожык значит «Во!»

Чемпионат мира по футзалу в Беларуси проводили в апреле 2015-го. Его талисманом выбрали ежа с мячом по имени Вожык. Организаторы объясняли, что именно этот зверек ассоциируется с мудростью. А еще у него – быстрая реакция в случае опасности. Эти же качества характерны и игрокам высокого класса. Еще «Комсомолка» услышала такие мотивы:

- Ежик просыпается от зимней спячки в апреле, а как раз в апреле начинается чемпионат. Когда ежик сворачивается в клубок, он становится похож на мяч. Это динамичное животное, его передвижения похожи на движение мяча в футзале. Вы сомневаетесь в быстроте ежика? Зря. Он может бегать со скоростью 3 м/с.

Оказалось, что у ежика с мячом - немало скрытых подтекстов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А имя Вожык имеет и еще один секрет: талисман показывает поднятый вверх большой палец – это значит «Во!», то есть – «Все будет хорошо!». На вопрос, рассматривались ли другие варианты, «КП» в свое время ответ так и не услышала. Ежа с мячом одели в спортивную форму цветов государственного флага Беларуси. Автор этого талисмана – Виталий Ортюх.

Волат, который мог стать Рыгоркой

До сих пор в Минске кое-где можно встретить изображения зубра Волата – талисмана Чемпиона мира по хоккею-2014. Его разработал все тот же Виталий Ортюх. мелькание талисмана и в таком масштабе – печатная реклама, ростовые стенды, сувениры – было для нас в новинку. Мнения специалистов в дизайне и рекламе расходились в диапазоне от «сколько можно бесконечно использовать образы зверей» (а это и вправду традиция крупных состязаний) до «все так делают – чем мы хуже».

Над Волатом в свое время славно постебались остроумные белорусы, но, возможно, благодаря этому его и запомнили!

Интересно, что сам образ приняли еще в 2010-м, когда провели народный конкурс. А уже потом, в 2013-м, выбирали имя и историю талисмана. Народ креативил как мог: от Рыгорки, Тита и Бодуна до Нестерки, Белорашика и Мулявина. Весьма популярным в неформальных кругах стал вариант Валера. В общем, Волат немало пострадал от стеба белорусов. Его все норовили перерисовать, сделать поэлегантнее что ли. Однако благодаря массированной кампании перед чемпионатом безусловно запомнился и, наверное, до сих пор может поспорить в узнаваемости с Лесиком.

Буслика выбрали за простоту произношения

В июле 2018-го в Минске проходил чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Его талисманом стал аистенок, которого по итогам народного голосования назвали Бусликом. Как объясняли, это имя назвало больше всего белорусов, откликнувшихся на призыв Белорусской федерации баскетбола.

Талисман для баскетболисток назвали Бусликом, но были и другие варианты. Фото: Белорусская федерация баскетбола

Впрочем, у талисмана с красным клювом и баскетбольным мячом под мышкой были все шансы стать Лелей, Анеликом, Элис, Хуткакрылом или Бахусом. Жюри вариант понравился еще и за национальный колорит и простоту произношения. Как и во многих таких конкурсах народного творчества, приз был символический – мягкая игрушка.

Хищную ласку сделали ласковой

К IV чемпионату мира среди студентов по конькобежному спорту талисманом выбрали ласку (это был результат республиканского конкурса). Как рассказывал автор работы молодой художник Антон Тимашков, выбирали по нескольким критериям. Ласка характерна нашим широтам, она ловка, передвигается прыжками, а гибкость ее длинного тела напоминает конькобежца. Намек на белорусскую прописку чемпионата и самой ласки – шарф с орнаментом.

Ласку назвали Алесем, ведь Александры есть во всех странах мира.

Хоть ласка в природе хищник, это связали с целеустремленностью. А вообще, талисман вышел дружелюбным – как типичные белорусы. Отсюда и связь с синонимами слова «ласка» в белорусском и русском языках – «пяшчота» и «нежность». А назвали героя Алесь. Как объясняли организаторы, полная форма имени Александр известна во всем мире.

Боец - собирательный

Дискуссии вызвала символика Чемпионата мира по тайландскому боксу в мае 2017-го. Досталось в особенности логотипу (там сошлись орнамент, карта Беларуси, голова зубра и монумент Победы), но по касательной прошлись и по талисману. Это парнишка в боксерских трусах красного цвета с зелеными оборками, в боксерских перчатках и с ленточкой (красно-зеленой, конечно) на голове. О его имени и истории ничего не известно. Разве что в одном из интервью зампред Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолий Симончик сказал: «Это собирательный образ».

Тайбоксер оказался персонажем без биографии. Фото: Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса

Василь вместо стихий

Еще одним обращением к образу молодого человека стал талисман на чемпионате мира-2016 по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи до 23 лет. Символизировать событие выбрали белорусского парня Василя. Организаторы сразу отметили: хочется уйти от образов, обычно связываемых с водной стихией. Дизайнерам предлагалось показать молодость, силу и азарт в спорте. Но коль колорит тоже требовался, появился «цвяток радзімы васілька», а с ним и прическа для парня-гребца. И его имя – Василь. В цветах талисмана – оттенки воды и солнца.

В прическе Василя, говорили организаторы. угадывается соцветие василька.

Пулька с винтовкой

Но все-таки в спортивном мире такие персонажи – исключение. Чаще все-таки выбирают зверушек в мультяшном исполнении. Скажем, к Чемпионат мира среди юниоров и юношей по биатлону в «Раубичах» два года назад талисманом выбрали веселого бельчонка с винтовкой за спиной – к счастью, со спортивной. Кто придумал имя тематическое имя Пулька, сегодня и не упомнить. Кстати, этот зверь был одним из самых представительных белорусских талисманов – его увидели в 42 странах-участницах состязаний.

Пулька уже долгие годы символ биатлонных состязаний в Раубичах.

Впрочем, внимательный болельщик вспомнит, что, по сути, этот же талисман был, к примеру, и у Чемпионата Европы по биатлону 2004 года, где соревновались и взрослые, и юниоры. А в 2019-м тот же зверь со слегка измененным антуражем символизировал проведение Открытого чемпионата Европы по биатлону. Событий с этим символом на раубичской трассе – не счесть.

Снеговик в валенках и нос-морковка

Конечно, Снеговик-конькобежец в валенках выглядит не так изящно, как ласка, упомянутая выше, но именно он стал талисманом Чемпионата Европы по конькобежному спорту 2016 года в «Минск-Арене». О том, что событие проходило в Беларуси, в образе напоминает красная шапка с национальным орнаментом.

Снеговик оказался в меру спортивным, но с экипировкой можно поработать.

КСТАТИ

На биатлонной «Гонке легенд», которая проводится с участием Дарьи Домрачевой, талисман – ростовая кукла зайца. А для чемпионата мира по вертолетному спорту белорусы отказались от анимации и включают в рекламную продукцию собаку с ушами-крыльями или в соответствующей форме.

Фото: сайты профильных федераций