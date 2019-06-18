2019-06-18T22:39:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«Напад бандитов» и «Вечная память погибшим»: о чем говорят стены Брестской крепости

Брестская крепость навсегда будет связана с июнем 41-го и началом Великой Отечественной войны. Но история места намного масштабнее, о чем «Комсомолке» поведали историки-любители, которые несколько лет исследуют надписи на стенах крепости...
Оксана БРОВАЧ
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По надписям на стенах Брестской крепости можно изучить историю последних 180 лет.По надписям на стенах Брестской крепости можно изучить историю последних 180 лет.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Здесь есть такое, чего никто никогда не видел. Жаль, эти надписи скоро уберут…- вместе с брестчанами, историками-любителями Олегом Полищуком и Иваном Чайчицем мы идем по узкому темному коридору заброшенных казематов в Восточном редуте Брестской крепости.

Здесь прохладно, под ногами – пыль и песок. Туристы сюда если и заходят, то очень любопытные, да и те случайно, ведь территория крепости огромна. Около 4 квадратных километров! Посетители видят лишь 30%, остальное скрыто от публики. Еще недавно эти помещения использовались для хознужд, теперь здесь будут наводить порядок – музеифицировать, выражаясь официальным языком. Так что со многими надписями придется распрощаться.

Иван Чайчиц и Олег Полищук выбрали себе необычное хобби - уже несколько лет они исследуют надписи на стенах Брестской крепости. Их увлечение разделяют Андрей Долговский, Дмитрий Шакиров, Юрий Фомин. Коллектив авторов в этом году выпустил даже книгу – «Надписи и рисунки на стенах Брестской крепости». Они нашли более 500 надписей!

Олег Полищук (слева) и Иван Чайчиц исследуют надписи на стенах Брестской крепости в качестве хобби - и открыли много интересного. Фото: Олег ПОЛИЩУК

Олег Полищук (слева) и Иван Чайчиц исследуют надписи на стенах Брестской крепости в качестве хобби - и открыли много интересного. Фото: Олег ПОЛИЩУК

«УМРУ, НО НЕ ЗДАМСЯ!»

Иван достает из пакетика еще влажную губку и светит фонариком на стену. Олег приготовил к съемке фотоаппарат. Два легких прикосновения губкой к побеленным кирпичам – и чудо! Проступает надпись, сделанная простым карандашом.

- Как вы ее заметили? – становлюсь на цыпочки и подсвечиваю телефоном, чтобы рассмотреть находку.

Найти надписи не так просто! Фото: Оксана БРОВАЧ

Найти надписи не так просто!Фото: Оксана БРОВАЧ

- Некоторые надписи видны только при ярком дневном свете. Некоторые – только когда пасмурно или когда налипнет снег. Бывает, что фактура проступает только при определенном направлении луча света. А иногда нужна и такая хитрость – снять побелку или даже штукатурку. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком мы ищем эти надписи, - объясняет Иван Чайчиц.

Написанный от руки текст сложно разобрать, но за ним следуют точки и черточки - «морзянка»! Такого исследователи в крепости еще не видели – осталось потом прочесть, что зашифровал в азбуке Морзе неизвестный автор.

«Вечная память погибшим». Фото: Олег ПОЛИЩУК

«Вечная память погибшим». Фото: Олег ПОЛИЩУК

Для многих словосочетание «защитники Брестской крепости» - это прежде всего знаменитые клятвы на стенах: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина 20/VII-41!». Или такая: «Нас было трое москвичей - Иванов, Степанчиков, Жунтяев, которые обороняли эту церковь, и мы дали клятву: умрем, но не уйдем отсюда. Июль 1941». Надпись якобы была найдена на стене бывшего офицерского клуба – теперь это гарнизонная церковь. Почему якобы? Оказывается, потому что, во-первых, историки так и не смогли подтвердить существование хотя бы солдата Жунтяева – а это не такая уж распространенная фамилия, в отличие от Иванова и Степанчикова.

Достоверность этой надписи вызывает вопросы, но ее каким-то образом сняли вместе со штукатуркой и поместили в музей в Москве.

Достоверность этой надписи вызывает вопросы, но ее каким-то образом сняли вместе со штукатуркой и поместили в музей в Москве.

Во-вторых, во время начала боевых действий в июне 1941 года это был клуб 84-го стрелкового полка Красной армии, до этого – римско-католический костел, а не церковь. Да и в советское время церковь была не в почете – зачем про нее было писать солдатам-комсомольцам? Многие исследователи сегодня склоняются к тому, что подобные надписи – дело рук послевоенного коммуниста-идеолога. Иван и Олег разделяют эту идею.

Немцы возле гарнизонного храма в Брестской крепости в 1941 году. В 1924 году он был перестроен в костел, а потом стал офицерским клубом.

Немцы возле гарнизонного храма в Брестской крепости в 1941 году. В 1924 году он был перестроен в костел, а потом стал офицерским клубом.

- Наверное, это нужно было для усиления боли и ощущения подвига. Оплавлялись кирпичи казематов, делались эти надписи... Создавался героический миф. Советскому народу нужны были примеры подвига, мощного героизма, и такими были Сталинград, Севастополь и Брестская крепость, - рассуждает Олег Полищук.

Краеведы видели на стенах крепости менее пафосные клятвы. Например: «Умру, но не здамся!» (Так и написано, с ошибкой). Но кто ее оставил, защитник крепости или вдохновившийся книгами Константина Симонова и Бориса Васильева школьник?

Чтобы найти надписи, нужно внимательно осмотреть каждый кирпичик. Фото: Олег ПОЛИЩУК

Чтобы найти надписи, нужно внимательно осмотреть каждый кирпичик. Фото: Олег ПОЛИЩУК

КРЕПОСТЬ ДЕРЖАЛА ОБОРОНУ ЕЩЕ В 1915-М

После обороны в июне 1941 забылся факт, что Брестскую крепость бомбили и в сентябре 1939, когда началась Вторая мировая. Свидетель этому – надпись на польском языке, оставленная неизвестным солдатом в западном редуте Кобринского укрепления: «Napad Lotnicy Niemieckich Bandytów 1939.IX.3» - «Авианападение немецких бандитов».

«Напад лётничы немецких бандитув» - благодаря этой надписи мы знаем, что на крепость напали еще 3 сентября 1939 года. Фото: Олег ПОЛИЩУК.

«Напад лётничы немецких бандитув» - благодаря этой надписи мы знаем, что на крепость напали еще 3 сентября 1939 года. Фото: Олег ПОЛИЩУК.

- Туристов, которые знают про оборону крепости гарнизоном Войска Польского в начале Второй мировой, совсем немного. Еще меньше тех, кто слышал про оборону 1915 года, - замечает Иван Чайчиц.

Стены могут говорить! Фото: Оксана БРОВАЧ

Стены могут говорить!Фото: Оксана БРОВАЧ

Крепость построили к 1842 году на месте старого города – его разобрали и стерли с лица земли, а брестчан отселили на 2 км восточнее. А здесь разместились солдаты, которые охраняли западные рубежи Российской империи.

- Думаете, смайлик придумали в Америке в 1982 году? Я вам докажу, что это не так, - говорит Иван.

Древний смайлик! :) Фото: Олег ПОЛИЩУК

Древний смайлик! :) Фото: Олег ПОЛИЩУК

Действительно, на стене в западном редуте бросается в глаза глубоко врезанная в красный кирпич рожица. И дата рядом: 1894. Рядом можно заметить фамилии с «ять» или «ер» на конце: «Воронинъ», «Ивановъ».

Солдаты Российской империи оставляли свои автографы на стенах крепости в Брест-Литовске. Фото: Оксана БРОВАЧ

Солдаты Российской империи оставляли свои автографы на стенах крепости в Брест-Литовске.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Они сохранились, потому что это была закрытая территория, - говорит про западный редут Иван. – Сначала были склады, потом здесь дислоцировались артиллеристы, а теперь вход просто закрыт.

Брестская крепость- это не только июнь 1941, и не только мемориал. Фото: Оксана БРОВАЧ

Брестская крепость- это не только июнь 1941, и не только мемориал.Фото: Оксана БРОВАЧ

Меньше повезло открытым казематам. Там на стенах – несколько культурных слоев. В 60-е только-только вышла книга Смирнова, благодаря которой все и узнали о Брестской крепости как об очаге обороны, примере героизма и мужества. Тогда надписи оставляли те, кто помнил войну: «Мы клянемся чтить память защитников Брестской крепости», «Вечная память погибшим».

«Слава героям Брестской крепости». Фото: Олег ПОЛИЩУК

«Слава героям Брестской крепости». Фото: Олег ПОЛИЩУК

А в 70-е выросли внуки военного поколения, и они не стеснялись увековечить свое присутствие в таком знаменитом месте.

Заметно, как меняется культура памяти: вместо благодарственных надписей - рожицы, голые женщины и неприличные слова. Фото: Олег ПОЛИЩУК

Заметно, как меняется культура памяти: вместо благодарственных надписей - рожицы, голые женщины и неприличные слова. Фото: Олег ПОЛИЩУК

- Они писали: «Здесь был Миша» - имя, год, город. Я видел такую надпись даже на потолке. Как же ты туда попал, Миша, а? - удивляется Олег Полищук.

В 80-е и 90-е на стенах крепости стала появляться пошлятина: мат, голые женщины и граффити. Увы, это продолжается и сейчас – там, куда могут залезть туристы, возникают все новые «Хома дурак», «ДМБ-2000» и «Гомель 2019».

«Крепость посетил... 61 г». Фото: Олег ПОЛИЩУК

«Крепость посетил... 61 г». Фото: Олег ПОЛИЩУК

- Если бы кому-то пришло в голову законсервировать эти надписи лет на 100, наши потомки много узнали бы о нашей культуре памяти, - иронизирует Олег Полещук.

Под несколькими слоями штукатурки проступают оригинальные рисунки, которыми были украшены помещения крепости во времена Российской империи. Фото: Оксана БРОВАЧ

Под несколькими слоями штукатурки проступают оригинальные рисунки, которыми были украшены помещения крепости во времена Российской империи.Фото: Оксана БРОВАЧ

СПУСТЯ 77 ЛЕТ ПОГИБШИЙ ЗАЩИТНИК ВЕРНУЛСЯ В СЕМЬЮ

Из темных коридоров выходим на свет Божий и переходим в контрэскарпную казематированную галерею. Здесь долго гуляем по арочным коридорам, рассматриваем узоры еще времен Российской Империи, которые обнажились, когда обсыпалась штукатурка. Среди пачкотни на стенах пытаемся найти что-то стоящее...

- Смотрите! Эта надпись претендует на сенсацию, - Олег показывает: на кирпиче на уровне пояса печатными буквами нацарапано «Гаврилов 1941».

Вдруг так обозначил свое присутствие сам майор Гаврилов? Фото: Олег ПОЛИЩУК

Вдруг так обозначил свое присутствие сам майор Гаврилов? Фото: Олег ПОЛИЩУК

- Тот самый? – вспоминаю знаменитого майора Петра Гаврилова, одного из руководителей обороны Восточного редута и одного из последних защитников крепости. Он был взят в плен в июле, когда крепость была полностью оккупирована врагом. Кстати, надпись мы нашли в каземате, где на внешней стене есть только одна узкая бойница, а налево и направо коридоры просматриваются до самого конца. Это единственное такое место в этом укреплении – выглядит, как отличная позиция для командира обороны. Тем более что в его мемуарах есть упоминание про что-то похожее…

За пределами туристических маршрутов в Брестской крепости можно найти много интересного. Фото: Олег ПОЛИЩУК

За пределами туристических маршрутов в Брестской крепости можно найти много интересного. Фото: Олег ПОЛИЩУК

- К сожалению, Гаврилов это писал или нет, мы не можем проверить. Из тех, кто встретил здесь войну и оставил надпись, мы нашли и идентифицировали три фамилии: Созашвили, Эльмурзаева и Ковалева, - говорит Иван Чайчиц.

Баудин Эльмурзаев – чеченец. До сих пор его родственники знали только, что он пропал без вести где-то на границе. Краеведы нашли на стене каземата надпись: «Эльмур.Аев Бауди. 28.XI.40» - выходит, солдат служил в крепости. Скорее всего, здесь и погиб.

Благодаря надписи на стене крепости солдат Эльмурзаев вернулся домой. Фото: Олег ПОЛИЩУК

Благодаря надписи на стене крепости солдат Эльмурзаев вернулся домой. Фото: Олег ПОЛИЩУК

- Ребята написали в Грозный журналистке, что обнаружена такая надпись. Она поехала в село, где живут Эльмурзаевы, нашла дом его родственников. У них в комнате висела фотография Баудина Эльмурзаева… Сообщение о том, что в Брестской крепости нашли от него «весточку», было как возвращение родственника! Семья так это и восприняла: Баудин вернулся. Мы накрыли эту надпись оргстеклом, повесили фотографию, которую они нам прислали, - делится трогательной историей Иван Чайчиц.

Георгий Созашвили оставил надпись на грузинском: «Георгий Созашвили – 1940». Он был в летнем лагере на берегу Буга и погиб 22 июня 1941, когда пробирался к огневой точке. Ему было всего 24 года…

Надпись, оставленая Созашвили на грузинском. Фото: Олег ПОЛИЩУК

Надпись, оставленая Созашвили на грузинском. Фото: Олег ПОЛИЩУК

Через автограф на стенах Брестской крепости с родными поговорил и еще один ее защитник - Гавриил Ковалев: «Ковалев Гавриил Андреевич из Ростовской обл. ст. Гуково 1940»

Весточка потомкам от Ковалева. Фото: Олег ПОЛИЩУК

Весточка потомкам от Ковалева. Фото: Олег ПОЛИЩУК

- Мы показали его надпись родственнику – тот был просто в шоке! – говорит Иван. - Оказывается, Гавриил пережил войну, был награжден, дожил до глубоких седин. И имя его остается на стенах крепости почти 80 лет…

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