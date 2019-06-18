В продаже появился специальный выпуск «Комсомолки» «Защитите родителей!»

Пожилые люди часто становятся легкой добычей мошенников. Они доверчивы, добродушны и даже при небольшой пенсии имеют запасы на черный день, за которыми идет безумная охота. В спецвыпуске «Защитите родителей» мы обсуждаем самые распространенные способы обмана пенсионеров, рассказываем реальные истории пострадавших и даем советы, как спасти свои деньги и нервы.

Читайте в номере:

Как не попасться на уловки телефонных аферистов?

Почему опасно открывать дверь «специалистам» по замене фильтров, счетчиков и окон?

Как обманывают в интернете?

Как распознать лжегазовика?

Самые популярные схемы обмана в интернете.

Почему одни и те же люди становятся жертвами мошенников?

Тест: легко ли обмануть ваших родителей?

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