В продаже появился специальный выпуск «Комсомолки» «Защитите родителей!»
Пожилые люди часто становятся легкой добычей мошенников. Они доверчивы, добродушны и даже при небольшой пенсии имеют запасы на черный день, за которыми идет безумная охота. В спецвыпуске «Защитите родителей» мы обсуждаем самые распространенные способы обмана пенсионеров, рассказываем реальные истории пострадавших и даем советы, как спасти свои деньги и нервы.
Читайте в номере:
Как не попасться на уловки телефонных аферистов?
Почему опасно открывать дверь «специалистам» по замене фильтров, счетчиков и окон?
Как обманывают в интернете?
Как распознать лжегазовика?
Самые популярные схемы обмана в интернете.
Почему одни и те же люди становятся жертвами мошенников?
Тест: легко ли обмануть ваших родителей?
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