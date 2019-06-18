В Гродно молодая мама покончила с собой после рождения ребенка

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре. Пока подробностей о трагедии крайне мало:

- Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, - цитирует «Гродненская правда» главного врача Владимир Зверко. - Известно, что женщина 1992 года рождения, она жительница Гродно.

Елена работала бухгалтером, была замужем.

- Всегда спокойная была, тихая девочка. Дочку они с мужем очень ждали, до последнего все скрывали. Боялись, наверное, чтобы не сглазили, - сказала родственница женщины tut.by. По словам знакомых Елены, несколько лет назад женщина родила ребенка намного раньше положенного срока, он умер.

Для проведения служебного расследования создана комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медуниверситета. Также к делу подключился Следственный комитет.

- Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Следственном комитете.