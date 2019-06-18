2019-06-18T15:04:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно молодая мама покончила с собой после рождения ребенка

Мотивы её поступка неизвестны, ребенок здоров
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Роженица совершила самоубийство в Гродненском перинатальном центре. Фото: grodnonews.by.Роженица совершила самоубийство в Гродненском перинатальном центре. Фото: grodnonews.by.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре. Пока подробностей о трагедии крайне мало:

- Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, - цитирует «Гродненская правда» главного врача Владимир Зверко. - Известно, что женщина 1992 года рождения, она жительница Гродно.

Елена работала бухгалтером, была замужем.

- Всегда спокойная была, тихая девочка. Дочку они с мужем очень ждали, до последнего все скрывали. Боялись, наверное, чтобы не сглазили, - сказала родственница женщины tut.by. По словам знакомых Елены, несколько лет назад женщина родила ребенка намного раньше положенного срока, он умер.

Для проведения служебного расследования создана комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медуниверситета. Также к делу подключился Следственный комитет.

- Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Следственном комитете.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Житель Гродно ограбил девушку, чтобы утолить жажду
В озере Выгонощанском после бури задохнулась рыба
Роды жены Макса Коржа снимал фотограф
В Ивьевском районе из окна выпал годовалый ребенок
Таксистам рекомендуют сообщать о попытках иностранцев незаконно попасть в пограничную зону
В Витебске пьяная компания устроила гонки со стрельбой из пневматики
Беларусь и Египет обсуждают совместные образовательные проекты
Со среды - снова +30
Мужчина обокрал 30 дач в Минской области
На Гомельщине нашли и уничтожили около 9 тонн конопли
«Сотка» ходить не будет, а десятки маршрутов изменят трассы из-за «Пламени мира» в Минске
В Минске совершено покушение на убийство 10-месячного ребенка
Легковушка сбила насмерть велосипедистку под Минском
В Борисове ГАИ устроила погоню за мотоциклистом
Лукашенко поставил задачу разобраться в ситуации с клубникой
В центре Минска на время Европейских игр закроют две остановки
Сегодня, 18 июня, «Евроопт» разыграет 100 000 рублей, три автомобиля и тысячи других призов! Смотрите на ОНТ в 18.20!