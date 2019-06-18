Средний чек на онлайн-покупки в Беларуси составил 70 рублей

18 июня прошел круглый стол по онлайн-покупкам за рубежом, где представители разных интернет-ресурсов рассказали, что покупают белорусы в сети.

Руководитель Deal.by Максим Маринич рассказал, что виртуальный шопинг совершает уже почти половина всех жителей страны. Большинство заказывают и на белорусских интернет сайтах, и на иностранных. Что касается детских товаров, то белорусские сайты лидируют - не все будут долго ждать доставку подгузников или других вещей первой необходимости.

Самые частые покупки за рубежом - это косметика и парфюмерия (55%), одежда и аксессуары (45%), техника и электроника (37%), товары для детей (34%). Интересно, что по сравнению с прошлым годом жители страны стали покупать за границей на 10% меньше одежды.

Средний чек на покупки в белорусском интернет-магазине составил 70 рублей (в прошлом году было 73 рублей). Чек в зарубежном интернет магазине, напротив, вырос с 20 до 25 рублей за год. Выходит, средний чек на одну покупку за рубежом в 2,8 раза меньше, чем в Беларуси.

Специалисты «Белпочты» признались, что обрабатывают 30 тысяч посылок каждый день. И с увеличением лимита на покупки до 200 евро в месяц количество посылок существенно выросло.

Опрос показал, что иностранные сайты покупатели выбирают не только из-за дешевизны и огромного ассортимента, но из-за высокого уровня доверия. Практически в любом споре правда окажется на стороне покупателя, чего пока нельзя сказать об отечественных онлайн-продажах.

Абсолютным чемпионом по количеству покупок в интернете стала китайская платформа Alibaba - именно там в 98% случаев совершали покупки жители нашей страны. Чаще всего там покупали электронику, одежду, обувь и аксессуары. В итоге средний чек на китайских сайтах составил 23 рубля (+3 рубля за год).

Иностранные сайты для покупок выбирает чаще молодежь, а белорусские - люди в возрасте 41 - 55 лет.

Чаще всего только зарубежные интернет-магазины выбирают жители Брестской области (27% интернет-покупателей), меньше всего такой способ покупок распространен в Минске и Минской области (6% интернет-покупателей).