2019-06-18T16:46:40+03:00
Спорт
КП Беларусь

«92 – хiба гэта шмат? Але дакладна – «Дынама» назаўжды!»

Минское «Динамо» празднует день рождения [фото]
Даниил КЛЮШКИН
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У минского "Динамо" день рождения.У минского "Динамо" день рождения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Именно в этот день, 18 июня 1927 года, минское «Динамо» провело свой первый официально зарегистрированный матч. В Смоленске были обыграны одноклубники-динамовцы со счетом 2:1!

Минское «Динамо» чемпион СССР, двукратный финалист Кубка СССР, трехкратный бронзовый призер чемпионата СССР, участник четвертьфинальных поединков розыгрышей Кубка европейских чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков. Семикратный чемпион Беларуси.

Мы гордимся нашей историей, нашими прославленными ветеранами, которых помним и чтим. Далеко за пределами Минска известны имена таких выдающихся футболистов как Анатолий Егоров и Геннадий Хасин, Иван Савостиков и Геннадий Абрамович, Эдуард Малофеев и Михаил Мустыгин, Эдуард Зарембо и Александр Прокопенко, Юрий Курненин и Сергей Алейников, Сергей Гоцманов и Юрий Пудышев, Владимир Журавель и Валентин Белькевич и многих, многих других.

Сегодня мы поздравляем всех минчан, всех болельщиков нашего клуба на просторах Беларуси и за ее пределами, поздравляем футболистов и тренеров – всех тех, в чьей жизни «Динамо» занимало определенное место. Верим в успехи нашего клуба и продолжаем переживать за него! Желаем крепкого здоровья всем тем, кто трудится во славу и благо нашего «Динамо». Футболистам, ныне выступающим за наш клуб, желаем гордости и преданности 5-й букве алфавита, которая красуется на вашей груди! Помните о славной истории нашего Великого клуба, о тех традициях, которые закладывали наши легендарные ветераны много лет назад! Поздравляем с этой датой наш любимый город – столицу Беларуси. Ведь «Динамо» для Минска – это значимая часть истории города! – говориться в сообщении на сайте клуба.

Имиджевое видео, посвященное 92-летию!

З днём нараджэння, Дынама!.М нскаму Дынама - 92 гады!

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