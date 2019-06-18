2019-06-18T17:07:45+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко – президенту Египта: «За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза»

Президент Беларуси рассказал, что работал с разными лидерами Египта, но теплые отношения между странами сложились при Абдель Фаттах аль-Сиси
Ирина АВИДОВА
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Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси посадили дерево на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости. Фото: president.gov.byАлександр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси посадили дерево на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости. Фото: president.gov.by
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18 июня Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси. Белорусский президент отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами получило хорошее начало.

- Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Должен сказать, что мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. У нас он был около $50 млн, сейчас свыше $100 млн. Это хорошее начало, но не предел, - сказал Александр Лукашенко. - Сказать, что мы рады вашему визиту, значит, ничего не сказать. Это первый визит президента гигантской африканской страны в нашу Беларусь.

Александр Лукашенко заметил, что наладить масштабные взаимоотношения между государствами в современную эпоху весьма сложно: заняты рынки, существует определенная инерция, у стран сложились стабильные партнеры.

- Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый результат и серьезный прогресс в этом направлении, - сказал Александр Лукашенко. (…) Белорусская сторона приветствует возрастающую роль Египта в Африке, и свидетельством этой роли является избрание вас председателем Африканского союза.

Президент поздравил Абдель Фаттаха аль-Сиси и египетский народ с успешным завершением политических преобразований.

- Мы видим и понимаем, что происходит вокруг Египта, в вашем регионе, насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть, и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей - это очень важно для всего региона Ближнего Востока, Африки. Учитывая, что Египет - это огромное государство со стомиллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира.

Затронули тему торговли.

- За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза. Но, как мы с вами только что констатировали, это не соответствует имеющемуся потенциалу. Мы можем гораздо больше, и у нас есть все возможности выйти на более высокие показатели, - сказал Александр Лукашенко.

Белорусская сторона подчеркнула, что мы готовы делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.

- Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами - это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход, - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Египет подписали комплексную программу (дорожную карту) развития сотрудничества на 2019-2020 годы.

- Потенциал сотрудничества у наших стран большой. Беларусь входит в Евразийский экономический союз. Египет является участником многих интеграционных объединений, прежде всего в Африке. Нам есть, что предложить этому региону. Поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их реализации как в Африке, так и в Евразии, - считает Александр Лукашенко.

Абдель Фаттах аль-Сиси поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента посетить Египет.

Александр Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в развитие двусторонних отношений между Беларусью и Египтом, заслуги в деле укрепления мира, консолидации общества и единения народов.

- Белорусские люди очень толерантные, спокойные, трудолюбивые. Они с величайшим уважением относятся к египетскому народу. Наша дружба если и не относится к тем глубоким временам, когда цивилизация начиналась с Египта, тем не менее она имеет хорошие корни, - отметил Александр Лукашенко. - У Советского Союза и Египта были всегда хорошие отношения, и мы с вами наследники этих добрых традиций.

Александр Лукашенко рассказал, что ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но добрые, дружеские и теплые отношения между странами сложились именно в период президентства Абдель Фаттаха аль-Сиси.

- Я хочу вас поблагодарить за ту искренность и обязательность в наших отношениях. Мы с вами заложили крепкий фундамент дружбы между нашими народами, - подчеркнул белорусский президент.

- Это мой первый визит в вашу прекрасную республику, но уверяю, что не последний, - ответил президент Египта.

КСТАТИ

«За эти последние два года туристический поток из Беларуси в Египет увеличился более чем в четыре раза»

- В деле развития дружественных отношений между нашими народами важное место занимает туризм - мы с вами об этом говорили два года назад в Каире. За эти последние два года туристический поток из Беларуси в Египет увеличился более чем в четыре раза. Мы хотели бы, чтобы и ваши люди чаще бывали в Беларуси. Как вы сегодня сказали, в Беларуси для египетских граждан есть что посмотреть, а мы создадим все условия для того, чтобы граждане Египта получили здесь все необходимое, приехав на отдых, - заверил Александр Лукашенко.

И отметил, что Беларусь и Египет располагают богатым культурным и историческим наследием.

- Мы заинтересованы в обмене опытом в этой сфере. Готовы организовать взаимные визиты специалистов музеев, археологов, реставраторов. Будем рады провести у себя Дни культуры Египта, - добавил Александр Лукашенко.

КОНКРЕТНО

«Будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям»

Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.

- Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами - это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход, - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в Каире раньше был дан старт совместному проекту по производству автомобильной техники МАЗ. В 2018 году произведены 72 единицы.

- Это хорошее начало. Важно на этой стадии становления этого предприятия поддержать производство заказами египетского государства. Необходимо дать ему возможность развернуться и самостоятельно наработать портфель заказов. Для стабильной рентабельности завод должен выпускать не менее 350-400 единиц техники в год, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Со своей стороны мы также окажем этой компании поддержку, о чем мы с вами только что условились.

Увеличивает производство тракторов «Беларус» многопрофильное сборочное предприятие в египетской Александрии. В Каире созданы сборочные линии погрузчиков и сельскохозяйственного оборудования.

- Предлагаю не только усилить взаимодействие в традиционных сферах сотрудничества, но и осуществлять современные научно-технические разработки и реализовывать проекты в области высоких технологий. Наши академии наук уже работают над реализацией совместных проектов. Рассчитываем, что результаты этой работы в скором будущем найдут практическое применение в промышленности, сельском хозяйстве двух стран, - сказал президент. Беларусь предложила Египту проекты в области электронного правительства, цифровой трансформации, кибербезопасности, компьютерных игр.

По материалам president.gov.by и belta.by

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