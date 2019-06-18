«Леша ехал отстоять мою честь». Девушка, из-за которой произошла смертельная драка у Академии авиации, выступила в суде

18 июня в суде Заводского района продолжают слушать дело об убийстве 21-летнего Алексея Кривошея. 12 ноября прошлого года молодой человек встретился со студентом Академии авиации Рустамом Рагимовым. По версии следствия, Рустам ударил ножом Алексея, тот скончался. По словам родственников, конфликт произошел из-за девушки: студентка той же академии, Валерия, около месяца встречалась с Алексеем: она рассказала ему, что Рустам настойчиво пытается продолжать с ней общение.

В обвинении сказано, что в момент драки Рустам был пьян.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«У Рустама в полке всегда лежал нож»

18 июня в суде выступил Игорь Карпович, начальник службы безопасности Академии авиации. Он рассказал, что камер на фасаде общежития академии не было, их сняли во время ремонта, а взамен настоящих камер повесили муляжи.

- Даже если бы камеры и были, записи с них следователи не смогли бы просмотреть - запрос об изъятии камер пришел только через 107 суток после происшествия, в то время как записи хранятся только 30 дней.

Бабушка убитого Алексея засыпала начальника службы безопасности вопросами: почему никто из 3 - 4 человек, которые должны следить за безопасностью на территории, не вышли на улицу во время драки?

- Я лично не видел, что происходило, мои люди не видели. Я не могу утверждать, что имело место именно убийство. Но у меня в повестке написана 139 статья УК - это «Убийство», только исходя из этого я и делаю вывод.

Студент Академии авиации, который полгода жил с Рагимовым в одной комнате, вспоминает, что в тот день, 12 ноября, пришел после пар и лег спать, закрыв голову подушкой. Проснулся вечером от громких голосов, среди которых четко различил голос Рагимова.

- Он говорил что-то про нож, о том, что пырнул кого-то ножом. Я воспринял это как шутку - не думал, что он может кого-то убить. Потом я увидел, что он оставил какой-то предмет, замотанный в красную тряпку, в углу комнаты. Я подумал, что это нож - крикнул Рустаму, чтобы он забрал его. Потом в комнату пришли сотрудники милиции, попросили паспорт.

По словам молодого человека, он видел Рустама нетрезвым примерно 5 - 6 раз - Рагимов, продолжает свидетель, выпивал нечасто, по праздникам, но его поведение в такие моменты менялось.

18 июня в суде Заводского района продолжают слушать дело об убийстве 21-летнего Алексея Кривошея.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ему пить нельзя - не переносит, наверное. Он не помнит, что делал, не отвечает за свои поступки. Я не видел, чтобы он принимал наркотики, только с его слов знаю, что он что-то курил, но я не воспринимал это всерьез. А нож у него в полке всегда лежал.

«Рустам мне говорил, что у него ломка, меня это очень смущало»

Последней в суде дает показания Валерия, та самая девушка, из-за которой 12 ноября встретились Рустам и Алексей. По ее словам, с Рустамом у них было всего три свидания.

- Познакомились в конце сентября, сходили несколько раз погулять. Между нами намечались романтические отношения, но все завершилось, никак не начавшись. 7 октября он был на моем дне рождения - это была наша последняя полноценная встреча. Он мне говорил, что у него ломка, депрессивно-апатичное состояние. Меня это очень смущало. Я ему написала, что мне отношения не нужны. Он меня заблокировал, перестал со мной общаться.

С середины октября у Валерии начались отношения с Алексеем. Рустам продолжал писать Валерии, говорил, что не может без нее жить, девушка в ответ сообщила, что у нее новые отношения.

Леша про Рустама знал, я ему сказала, что он мне пишет, что-то хочет. Рустам мне не угрожал, но просил у подруги Вики мой телефон и сказал, что если она не даст, он приедет ко мне домой. Мне было страшно.

Виктория писала Рустаму, мол, не трогай пару и поезжай на родину. Он ответил, что уедет только после смерти Леши.

- Я это восприняла как полноценную угрозу.

После этого Алексей сам связался с Рустамом - в эмоциональной переписке молодые люди обменивались оскорблениями и выясняли отношения.

Из зала суда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утром 12 ноября Рустам написал Лере в Инстаграме. Девушка сообщила об этом Алексею, но попросила ничего не предпринимать. Тем не менее молодые люди договорились о встрече.

- Встреча произошла по инициативе Рагимова. Леша приехал по его просьбе. Мне стало страшно, потому что знакомые мне передавали, что Рустам неадекватно себя ведет. Леша не воспринимал это все всерьез. У меня была первая мысль, что у Рустама будет нож, потому что я видела в Инстаграме видео, как он играет ножом. Я предупредила об этом Лешу, сказала, что Рустам будет не один, потому что они всегда ходят компанией. Я Лешу просила быть аккуратнее - он не ехал драться, просто поговорить, отстоять свою честь и честь своей девушки. Леша сказал, что первый удар будет Рустама, его - только в качестве самообороны.

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В ноябре прошлого года у проходной Белорусской государственной академии авиации произошла драка: студент второго курса Рагимов Рустам Ахмед оглы, который приехал в Беларусь из Азербайджана, ударил ножом 21-летнего Алексея Кривошея. По словам родственников, конфликт произошел из-за девушки: студентки той же академии Валерия рассказала Алексею, своему молодому человеку, что ее бывший парень Рустам ей угрожает. [Читать далее...]