2019-06-18T20:43:40+03:00
Минск
КП Беларусь

Эстафета огня Европейских игр: «Для кого-то это перекрытые улицы, пробки, для кого-то – праздник»

Звезды спорта, эстрады, телевидения приняли участие в эстафете огня, тысячи минчан следили за марафоном факелоносцев [видео, фото]
Владимир КРИУЛИН
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Чемпионка и призерка чемпионатов мира и Европы по настольному теннису Виктория Павлович и генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.Чемпионка и призерка чемпионатов мира и Европы по настольному теннису Виктория Павлович и генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В понедельник огонь II Европейских игр зажгли в Минске на Площади Государственного флага. Во вторник прошла эстафета огня от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.

Вдоль проспекта много минчан следили за эстафетой огня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вдоль проспекта много минчан следили за эстафетой огня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие приходили с детьми. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие приходили с детьми.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возле Ботанического сада эстафету принимала Олимпийская чемпионка 1972 года в спортивной гимнастике Антонина Кошель:

- Впервые мне довелось нести факел в преддверии масштабного спортивного мероприятия. Как и каждый участник эстафеты я рада внести свою лепту в проведение игр у нас в Беларуси. Гордо хочется пронести факел. Волнения нет – олимпийское спокойствие. Бежать умеем, держать факел силы есть, хотя весит он около двух килограммов, - улыбается олимпийская чемпионка.

- Может, на Олимпиаде-80 участвовали в эстафете огня?

- Нет. Равно как и на своей Олимпиаде в 1972 году не участвовала в церемонии открытия, потому что на следующий день гимнасты выступали – нас берегли. Уже в Сиднее-2000 и Пекине-2008 я участвовала как судья, там была на открытии. Это великолепное событие. Была я и на I Европейских играх в Баку.

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вдоль проспекта Независимости на каждом участке между станциями метро несколько сотен человек. Кто-то вышел на обеденный перерыв, кто-то пришел специально.

Кто-то пришел на проспект специально,кто-то проходил мимо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто-то пришел на проспект специально,кто-то проходил мимо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Специально взяли маршрут огня. Решили идти в сторону места старта, вот встречаем факелоносцев. Очень приятно, - говорит Ирина.

- Это зрелище, - вторит подруге ее тезка. - Люди с большими достижениями участвуют в эстафете. Чуть раньше беседовали с паралимпийцем Евгением Лукьяненко – человек такие большие дела совершает.

- На мой взгляд, люди с достижениями в спорте – сверхлюди. Простым людям надо вдохновляться этим, тоже заниматься спортом, а не болтаться на улице. Выступления Антонины Кошель еще помним, очень приятно ее встретить.

- Многие возмущались, что перекрыли город.

- Об этом заранее сообщали. Город большой – можно объехать.

- Мы не против этого. Все-таки событие такое у нас. К тому же метро работает, все нормально.

Космонавт Олег Новицкий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Космонавт Олег Новицкий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Космонавт Олег Новицкий приехал в Беларусь по делам.

- Специально к эстафете не готовился. Опыт подобных мероприятий есть – на Олимпиаде в Сочи тоже нес факел. Приятно и почетно, что доверили такую важную миссию пробежать по проспекту Независимости с факелом.

- После космоса, наверное, нигде нет волнения?

- Почему же. Просто тут мероприятие спокойное и почетное.

- Какие ваши планы?

- Я сейчас в командировке. На соревнования времени нет. Скоро обратно в Звездный городок.

- Когда на орбиту?

- Посмотрим. Медкомиссия признала годным, скоро начнем готовиться.

Певица Инна Афанасьева и космонавт Олег Новицкий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Певица Инна Афанасьева и космонавт Олег Новицкий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Виталий Гурков: "Жаль тайский бокс не включили в программу Европейских игр". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Виталий Гурков: "Жаль тайский бокс не включили в программу Европейских игр".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков жалеет, что в программе Европейских игр нет его вида спорта:

- По поводу того, что происходит: для кого-то это перекрытые улицы, пробки, для кого-то – праздник, люди радуются, фотографируются. Мне обидно, что тайский бокс не включили в программу Европейских игр.

Желающих посмотреть на эстафету огня было немало. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Желающих посмотреть на эстафету огня было немало.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площади Якуба Коласа знаток и ведущий «Что? Где? Когда» Алесь Мухин без устали позирует для фото. И уделяем нам пару минут:

- Есть ощущение ответственности. Не потому, что думаешь, как все пройдет, а от ощущения сопричастности к великому событию. Европейские игры – самый крупный спортивный форум за историю независимой Беларуси. Горд, что принимаю участие в эстафете огня на главном проспекте. К тому же в той части города, где прошли мои детство и юность.

- Готовились?

- Сначала организаторы сказали, что будем бежать по два километра. Я спортивный человек, для меня это проблемой не стало бы, но другие переживали. Оказалось, что каждый этап метров 150-200 в спокойном темпе. Скорее переживаю за своих коллег телевизионщиков, чтобы у них получилось все правильно снять.

- Посетите соревнования?

- Билет есть. Но как раз сейчас в разгаре летняя серия игр клуба «Что? Где? Когда?» в Москве, там прямые эфиры и мне надо там быть. Будем как-то совмещать, уверен, наши спортсмены смогут себя проявить, придем их поддержать. Хочу пожелать всем читателям «Комсомолки», любимому изданию с детства, добра и позитива, ярких эмоций и побед! Болейте за наших!

Передача эстафеты на площади Победы была наиболее торжественной. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Передача эстафеты на площади Победы была наиболее торжественной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площади Победы больше всего людей да еще с плакатами: вероятно, пришли организованно по специальному приглашению. Там же оркестр.

Александр Солодуха всегда в форме. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Солодуха всегда в форме.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напротив цирка почему-то меньше всего зрителей. Хотя там эстафету принимает певец, любимец публики Александр Солодуха. Он привык видеть аудиторию побольше. Успеваем с ним пообщаться за считанные минуты до передачи эстафеты.

- Никакого волнения. Только хорошее настроение и солнце. Только один нюанс: если бы все это было вечером, то были бы полные улицы. А днем в будний день людей не так много, хотелось бы больше.

- Как на ваших концертах.

- Да, конечно. Как вчера, например, на площади Государственного флага был большой концерт.

- Как-то готовились?

- Готовлюсь на своих сольных концертах, много двигаюсь.

- На соревнования пойдете?

- Перегружен работой, буду работать в четырех точках: 26 и 29 июня возле Дворца спорта, 30 июня возле «Минск-Арены». И еще пришло приглашение выступить в ночь с 30 июня на 1 июля на стадионе «Динамо».

Александр Солодуха принял эстафету от актера, культового ведущего «Калыханкi» Александра Ждановича. Певец набегу тут же принялся петь: «Там зреет виноград зеленый».

Александр Солодуха нес огонь и пел. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Солодуха нес огонь и пел.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Олимпийский чемпион и призер в гребле на байдарках Вадим Махнев на Европейских играх выступит в роли тренера:

- Бежалось хорошо, но мало. И хотел переключиться на темп побыстрее, меня останавливали. Самое главное, что прикоснулись к прекрасному. Все довольны, это самое главное. Бежишь, на тебя смотрят люди – здорово.

- Какие ожидания от нашей команды по гребле?

- Все хорошо, готовимся. По медалям сложно сказать, от трех до шести должны выиграть. Посмотрим.

- Как ваша супруга?

- Сейчас в Гомеле тренируется, подготовка идет по плану.

Солист группы "Без билета" Виталий Артист был как всегда красноречив и эмоционален. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Солист группы "Без билета" Виталий Артист был как всегда красноречив и эмоционален.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Завершал эстафету солист группы «Без билета» Виталий Артист:

- К этой эстафете готовился всю жизнь. Понял, что все мои занятия физкультурой, в том числе концерты, мои замыслы и рассуждения привели к тому, что я замкнул этот марафон факелоносцев. И прекрасно себя чувствую. Надеюсь, мы счастливы вместе со всеми, кто на этой площади. All people and me happy together right now in this country (все люди и я счастливы прямой сейчас в этой стране – KP.BY).

- Вам как минчанину трогательно, что такое мероприятие проходит в Минске или что-то напрягает?

- Меня ничего не напрягает. Планета Земля подходящее место для таких мероприятий и город Минск в том числе.

- Когда вы держали факел, смотрели вверх. Вспомнилась ваша песня «Красному диску солнца». Это был какой-то символичный момент для вас?

- Данный период творчества не связан с факелом. Для меня факел – это сила, надежда, стремление, любовь - то, что я в него вложил.

- С таким вдохновением говорите, неслучайно вам доверили завершать эстафету сегодня.

- Все складывается волею судеб, сплетением небесных нот, тем не менее, все ответственны за свои судьбы. Поэтому, наверное, я был выбран не случайно.

Виталий Артист: "All people and me happy together right now in this country" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Виталий Артист: "All people and me happy together right now in this country"Фото: Павел МАРТИНЧИК

После эстафеты огонь Европейских игр запечатали в лампаду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После эстафеты огонь Европейских игр запечатали в лампаду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После эстафеты огонь Европейских игр запечатали в лампаду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После эстафеты огонь Европейских игр запечатали в лампаду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Певец Алексей Хлестов и тренер по фристайлу, полный кавалер ордена Отечества Николай Козеко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Певец Алексей Хлестов и тренер по фристайлу, полный кавалер ордена Отечества Николай Козеко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Братья Запашные. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Братья Запашные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эстафета огня «Пламя мира» II Европейских игр по Минску с участием звезд.Владимир КРИУЛИН

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