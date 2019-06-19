Европейские Игры: где будет перекрыто движение в Минске

Уже в пятницу, 21 июня в Минске начнутся Европейские Игры. Столичные автовладельцы ожидают ухудшения ситуации на дорогах из-за перекрытых улиц. Мы составили список улиц, которые в определенные дни лучше объезжать подальше.

1. Закрыты левые повороты на Дзержинского и Победителей. До 30 июня

До окончания Игр запретили пять левых поворотов на проспекте Дзержинского: если ехать в центр, нельзя повернуть на Голубева, Уманскую, Есенина, Щорса и Хмелевского. То же самое – на проспекте Победителей: по дороге из центра нельзя повернуть на Гвардейскую, Игнатенко, Саперов и Радужную. Если ехать к центру – нельзя повернуть налево у футбольных полей (улица Крупцы). Кроме того, до окончания Игр нельзя повернуть с Немиги на Победителей.

- В районе этих перекрестков нужно будет повернуть направо, доехать до разрыва, там развернуться и потом пересечь проспект. Либо развернуться можно будет на ближайших многоуровневых развязках, - пояснили в ГАИ.

2. Закрыт Городской Вал. До 30 июня

До окончания Игр закрыт Городской Вал – от Немиги до Независимости. На это куске устроили автобусный хаб – тут будет конечная для транспорта, обслуживающего Игры.

3. Будет закрыт кусок МКАДа-2, 20-23 июня с 10:00 до 13:00

Ограничения будут действовать от деревни Плашево до деревни Вербники (это пересечение с объездной «олимпийской»). Там будут тренироваться велосипедисты, и этот кусок второго МКАДа будет перекрыт в обоих направлениях. Объехать данный участок можно по автодорогам Н-8361 Фаниполь — Дворище — Плашево и Н-8365 Фаниполь — Победное.

4. Будет закрыт кусок проспекта Независимости и прилегающий центр города. 22 и 23 июня в рабочее время

В эти дни тут пройдет групповая велосипедная гонка. 22 июня движение закроют с 9:30 до 16:30, 23 июня – с 9:00 до 17:30.

Перекроют проспект Независимости (от Ленина до Победителей), «карманы» на площади Победы, Куйбышева (от Купалы до Киселева), Интернациональную (от Энгельса до Купалы), Карла Маркса (от Энгельса до Купалы), Ульяновскую и Первомайскую, Ленина и Тростенецкую (от Ульяновской до Денисовской), Энгельска (от Интернациональной до Маркса), Купалы (от Богдановича до Первомайской), Коммунистическую и Фрунзе.

Соответственно, в это время будет закрыт доступ во дворы и на прилегающие территории этих улиц.

Европейские Игры: схема перекрытия улиц Минска 22 и 23 июня. Фото: ГУ "Столичный транспорт и связь".

5. Будет закрыт кусок Тимирязева и Богдановича с прилегающими улицами. 24 и 25 июня в рабочее время

В эти дни тут пройдет индивидуальная групповая гонка. 24 июня движение закроют с 7:30 до 13:30, 25 июня – с 07:00 до 17:00.

Перекроют Тимирязева (от начала до Радужной), Романовскую слободу (от Немиги до Тимирязева), Богдановича (от Романовской слободы до Коммунистической), Сторожовскую (от Богдановича до Машерова), Купалы (от Богдановича до Интернациональной), Пашкевич, Куйбышева (от Купалы до Коммунистической), Интернациональную (от Энгельса до Купалы) и Энгельса (от Независимости до Верхнего города).

Соответственно, в это время будет закрыт доступ во дворы и на прилегающие территории этих улиц.

Европейские Игры: схема перекрытия улиц Минска 24 и 25 июня. Фото: ГУ "Столичный транспорт и связь".

6. Запрещено движение по выделенным полосам

Накануне на Дзержинского и Победителей выделили специальные полосы для транспорт Игр. Это сделано по просьбе организаторов, так как спортсменов нужно привозить из мест проживания на спортивные объекты максимум за 20 минут. Остальным водителям на эти полосы заезжать запрещено.

ГАИ обещает контролировать это требование. Согласно части 6 статьи 18.14 КоАП, за невыполнение требований разметки или нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части предусмотрено наказание от предупреждения до штрафа в 127 рублей. Если такое же нарушение совершить повторно в течение года, грозит штраф от 51 до 204 рублей. Но самое неприятное, если выезд на такую полосу создаст аварийную обстановку: тогда штраф составит от 127 до 510 рублей, к тому же могут лишить прав на срок до года.

Важно знать, что под созданием аварийной обстановки понимаются действия одних участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц. Иными словами, если из-за вас кто-то, например, притормозил, есть вероятность расстаться с правами.

7. Ограничат движение грузовиков по городу. С 21 по 30 июня

Это не запрет, а рекомендация. ГАИ обратилась к руководству предприятий с просьбой скорректировать график движения грузовиков. Водителям грузовиков рекомендовано не появляться со своим транспортом на улицах Минска с 7:00 до 20:00.