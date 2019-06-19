Как изменится работа транспорта во время Европейских игр

С 22 по 25 июня в рамках Европейских игр в Минске пройдут велогонки, групповые и индивидуальные. В эти дни центр города будет перекрыт с утра и до конца дня. Изменится и работа наземного транспорта. Приводим полный список изменений.

22 И 23 ИЮНЯ

Изменения работы транспорта будут с 9:30 до 16:30 (22 июня), с 9:00 до 17:30 (23 июня)

Автобусы:

- № 18, 26 от ул. Даумана по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. Змитрока Бядули, ул. Первомайская, ул. Захарова, ул. Смоленская в обоих направлениях с разворотом на временной площадке по ул. Смоленской в районе дома № 25;

- № 37 со стороны ул. Захарова сокращается до временной площадки по ул. Смоленской в районе дома № 25;

- № 57 от ул. Максима Богдановича по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. Змитрока Бядули, ул. Первомайская, ул. Захарова, ул. Смоленская в обоих направлениях с разворотом на временной площадке по ул. Смоленской в районе дома № 25;

- № 24, 1024-тк от ул. Куйбышева по пр. Машерова, ул. Максима Богдановича, ул. Немига и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- № 127 от пр. Рокоссовского по ул. Олега Кошевого, пр. Партизанский, ул. Аранская, ул. Маяковского, ул. Свердлова, пр. Независимости в прямом направлении; по пр. Независимости, ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Аранская, пр. Партизанский, ул. Олега Кошевого и далее по маршруту в обратном направлении. Одновременно увеличивается количество подвижного состава на маршруте;

- № 151Э от пр. Рокоссовского по ул. Олега Кошевого, пр. Партизанский, ул. Аранская и далее по маршруту в прямом направлении; в обратном направлении от ул. Свердлова по ул. Маяковского, ул. Денисовская, ул. Ванеева, пр. Рокоссовского (с выполнением на изменяемом участке о.п. «Аранская» по ул. Маяковского);

- № 300Э, 1400-тк от ул. Бобруйская по ул. Свердлова, ул. Аранская, ул. Маяковского, пр. Партизанский, ул. Ванеева, ул. Ваупшасова, ул. Радиальная, ул. Запорожская, ул. Филимонова, пр. Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- № 100, 1063-тк, 1064-тк, 1076-тк, 1151-тк, 1280-тк, 1547-тк от ул. Московская по ул. Мясникова, ул. Немига, ул. Максима Богдановича, пр. Машерова, пр. Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- № 115Э от ул. Бобруйская по ул. Мясникова, ул. Немига, ул. Максима Богдановича, пр. Машерова, пр. Независимости и далее по маршруту в прямом направлении; по пр. Независимости, пр. Машерова, ул. Максима Богдановича, ул. Немига, ул. Клары Цеткин, ул. Бобруйская в обратном направлении;

- № 1119-тк от пр. Победителей по ул. Немига, ул. Максима Богдановича, пр. Машерова, пр. Независимости и далее по маршруту в обоих направлениях;

- № 1152-тк от ул. Бобруйская по ул. Мясникова, ул. Немига, ул. Максима Богдановича, пр. Машерова, пр. Независимости и далее по маршруту в прямом направлении; по пр. Независимости, пр. Машерова, ул. Максима Богдановича, ул. Немига, ул. Клары Цеткин, просп. Независимости, ул. Свердлова и далее по маршруту в обратном направлении;

- № 1318-тк от ул. Московская по ул. Мясникова, ул. Немига, ул. Максима Богдановича, пр. Машерова, пр. Независимости, ул. В.Хоружей, ул. Куйбышева, просп. Машерова и далее по маршрутам в прямом направлении; по просп. Машерова, ул. Куйбышева, ул. В.Хоружей, пр. Независимости, пр. Машерова, ул. Максима Богдановича, ул. Немига, ул. Мясникова, ул. Московская и далее по маршрутам в обратном направлении.

Троллейбусы:

- № 29 от ул. Сурганова по пл. Бангалор, ул. Максима Богдановича, ул. Немига и далее по маршруту в обоих направлениях;

- № 12, 40 от ул. Немига по ул. Максима Богдановича, пл. Бангалор, ул. Сурганова, ул. Лили Карастояновой до ДС «Карастояновой» в обоих направлениях;

- № 3, 16 от пр. Партизанский по ул. Ванеева, ул. Денисовская, ул. Маяковского, ул. Свердлова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- № 30, 36 от пр. Рокоссовского по ул. Ванеева, ул. Денисовская, ул. Маяковского, ул. Свердлова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- № 19 – перевозки будут осуществляться автобусами временного маршрута № 19Т.

В целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута № 929 «ДС Калиновского – Комаровский рынок».

Трамваи:

- № 1 – отменяется, организуется работа маршрута № 11;

- № 4 со стороны ДС «Озеро» сокращается до о.п. «Просп. Независимости»;

- № 7 со стороны ДС «Серебрянка» сокращается до о.п. «Змитрока Бядули» со следованием в прямом направлении от ул. Козлова по ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. Змитрока Бядули; в обратном направлении по ул. Змитрока Бядули, ул. Козлова и далее по маршруту.

Изменения работы пассажирского транспорта 22 и 23 июня в Минске. Фото: ГУ "Столичный транспорт и связь".

24 И 25 ИЮНЯ

Изменения работы транспорта будут с 7:30 до 13:30 (24 июня), с 7:00 до 17:00 (25 июня)

Автобусы:

- № 151Э, 1109-тк от ул. Клары Цеткин по ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, пр. Пушкина, ул. Орловская, пр. Победителей, ул. Нарочанская, ул. Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении по ул. Тимирязева, ул. Радужная, пр. Победителей, ул. Орловская, пр. Пушкина ул. Ольшевского, ул. Кальварийская ул. Клары Цеткин (с выполнением для автобусов маршрута № 151Э на изменяемом участке о.п. «Кальварийская», «2-е кольцо»);

- № 190Э от ул. Бобруйская по пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей, ул. Нарочанская, ул. Тимирязева и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении от ул. Тимирязева по ул. Радужная, пр. Победителей, ул. Ленина, пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова (с выполнением на изменяемом участке о.п. «Замчище», «Футбольный манеж»);

- № 73 от ул. Московская по пр. Независимости, ул. Ленина, пр. .Победителей, ул. Нарочанская в прямом направлении, в обратном направлении по ул. Тимирязева, ул. Радужная, пр. Победителей, ул. Ленина, пр. Независимости, ул. Московская;

- № 1073-тк от ул. Московская по пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

- № 130 от пр. Пушкина по ул. Орловская, пр. Победителей, ул. Нарочанская, ул. Тимирязева в прямом направлении, в обратном направлении ул. Тимирязева, ул. Радужная, пр. Победителей, ул. Орловская, пр. Пушкина и далее по маршруту;

- № 24, 1024-тк от ул. Льва Толстого по ул. Московская, ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Киселёва, ул. Куйбышева и далее по маршрутам в прямом направлении; в обратном направлении от ул. Куйбышева по пр. Машерова, пр. Независимости, ул. Бобруйская, пл. Мясникова и далее по маршрутам;

- № 38 от ул. Максима Богдановича по пр. Машерова, пр. Независимости, ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Льва Толстого в прямом направлении, в обратном направлении от ул. Льва Толстого по ул. Московская, ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Киселёва, ул. Максима Богдановича и далее по маршруту;

- № 57 от ул. Янки Купалы по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Немига, пр. Дзержинского и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении по пр. Дзержинского, ул. Клары Цеткин, ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Я.Купалы и далее по маршруту;

- № 91 от ул. Максима Богдановича по пр. Машерова, пр. Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

- № 1053-тк, 1153-тк от пр. Дзержинского по ул. Клары Цеткин, ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Киселёва, ул. Максима Богдановича и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении - от Максима Богдановича по пр. Машерова, пр. Независимости, ул. Бобруйская, ул. Клары Цеткин, пр. Дзержинского и далее по маршрутам;

- № 1146-тк, 1346-тк от ул. Льва Толстого по ул. Московской, ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Киселёва, ул. Максима Богдановича и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении - от Максима Богдановича по пр. Машерова, пр. Независимости, ул. Бобруйская, ул. Московская, ул. Льва Толстого и далее по маршрутам;

- № 40, 50С, 163, 1107-тк от ул. Кальварийская по ул. Клары Цеткин, ул. Московская и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- № 1212-тк от ул. Кальварийская по ул. Клары Цеткин, ул. Бобруйская и далее по маршруту в обоих направлениях;

- № 23, 74С со стороны пр. Дзержинского по ул. Клары Цеткин, ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Немига до о.п. «Романовская Слобода» в прямом направлении, в обратном направлении по ул. Немига, пр. Дзержинского и далее по маршрутам;

- № 65 со стороны ул. Московская по ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Немига до о.п. «Романовская Слобода» в прямом направлении, в обратном направлении по ул. Немига, ул. Мясникова и далее по маршруту.

На автобусных маршрутах № 24, 74С будет увеличено количество подвижного состава.

Пригородные автобусные маршруты:

- № 219, 225, 227, 419, 420, 1419-тк от пр. Пушкина по ул. Орловская, пр. Победителей, ул. Нарочанская, ул. Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении по ул. Тимирязева, ул. Радужная, пр. Победителей, ул. Орловская, пр. Пушкина без выполнения промежуточных остановочных пунктов;

- № 499-тк, 1564-тк, 1589-тк от ул. Клары Цеткин по ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, пр. Пушкина, ул. Орловская, пр. Победителей, ул. Нарочанская, ул. Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении по ул. Тимирязева, ул. Радужная, пр. Победителей, ул. Орловская, пр. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Клары Цеткин и далее по маршрутам.

Троллейбусы:

- № 9, 13, 57 от ул. Кальварийская по ул. К.Цеткин, ул. Бобруйская до о.п. «АВ Центральный» в обоих направлениях;

- № 39, 77 со стороны пр. Пушкина сокращаются до о.п. «2-е кольцо» с разворотом на транспортной развязке пр. Победителей с ул. Орловская;

- № 12, 40 со стороны пр. Дзержинского по ул. Клары Цеткин, ул. Бобруйская до о.п. «АВ Центральный» в обоих направлениях;

- № 29, 37 со стороны ул. К.Чорного сокращаются до диспетчерской станции «Карастояновой» по ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Лили Карастояновой в обоих направлениях;

- № 46 со стороны ул. Кольцова сокращается до остановочного пункта «Академическая» по ул. Максима Богдановича, ул. Сурганова в обоих направлениях;

- № 53 от пр. Дзержинского по пр. Жукова, пр. Пушкина, ул. Орловская, ул. Сурганова до ул. Максима Богдановича и далее по маршруту в обоих направлениях;

- № 14, 58 закрываются.

В целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временных автобусных маршрутов № 958 «ДС Масюковщина – Вокзал», № 946 «ДС Зеленый луг-6 – Вокзал».

На троллейбусном маршруте № 22 будет увеличено количество подвижного состава.

Изменения работы пассажирского транспорта 24 и 25 июня в Минске. Фото: ГУ "Столичный транспорт и связь".

А В ЭТО ВРЕМЯ

В дни Игр метро будет ходить дольше

В период проведения Игр изменится работа метро. Во «внепиковое» время поезда будут ходить реже, а 21, 29, 30 время работы метро будет продлено. Приводим полный список изменений:

20 июня. «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 21:00, остальные станции закрываются на вход в 00:40

21 июня. «Немига» будет закрыта на вход в 4:10, остальные станции закрываются – в 4:00

22 и 23 июня. «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 21:00, 23 июня - в 23:00, остальные станции закрываются на вход в 00:40.

24 июня. «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 21:00, остальные станции закроют на вход в 00:40.

25 июня. «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 23:00, остальные станции закрываются на вход в 00:40.

26 июня. «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 23:00, 27 июня - в 21:00, 28 июня - в 23:00, остальные станции закрываются на вход в 00:40.

29 июня. «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» будут закрыты на вход в 2:10, остальные станции – в 2:00.

30 июня. «Немига» будет закрыта на вход в 4:10, остальные станции – в 4:00