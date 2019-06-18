Ведущий химиотерапевт: У нас лежат женщины моложе 30-ти - многие сами запустили рак до 4-й стадии

- Эдвард Антонович, вы более полувека в онкологической службе. Как изменились методы лечения и сама болезнь?

- Когда я начал работать врачом, основными методами лечения злокачественных опухолей были хирургическая операция и облучение. Было только несколько противоопухолевых лекарств, сейчас их более двухсот. Раньше при некоторых формах злокачественных опухолей почти 100% пациентов погибали - например, при лимфомах. В настоящее время многие из этих, уже бывших, пациентов, женятся, выходят замуж, рожают детей.

Но, к сожалению, нет оснований надеяться, что вот-вот появятся лекарства, которые приведут к 100%-ной излеченности рака. Реальна возможность излечения только в тех случаях, когда рак диагностируется на ранних стадиях. Для этого необходим скрининг, почти 50 лет тому назад об этом же говорил основатель нашего центра Николай Николаевич Александров.

Как врач с многолетним опытом, считаю, что надо сделать изменения в обществе. У всех людей бывают дни рождения - так подарите близкому человеку сертификат здоровья, чтобы он мог пройти грамотный медосмотр. Терапевта, дерматолога (сейчас много меланом - люди не знают и загорают), невролога, лора, стоматолога. Женщине - обязательно раз в год гинеколога, маммолога. После 40 лет всем - УЗИ органов брюшной полости. Обязательна флюорограмма или низкодозное КТ легких. Это почти 100%-ная гарантия, что в течение ближайшего года у человека не выявят болезни.

«Невозможно определить, к кому болезнь вернется, а к кому нет»

- Все чаще пишут о новых лекарствах и способах лечения рака…

- Да, лекарств все больше, они дорогие и в основном предназначены для пациентов с запущенной формой болезни. Стоимость лечения не просто высокая, а фантастически высокая. И это проблема для всего мира - даже в Великобритании, где, как и у нас, бесплатное государственное здравоохранение, онкологи жалуются, что не хватает средств на лекарства.

- Да, но у нас лечат белорусскими лекарствами, и эффект от них не всегда ожидаемый...

- Оригинальных белорусских противоопухолевых лекарств нет. Выпускаются генерики и биоаналоги других лекарств. Генерик - чистая химия, можно сделать 100%-ную копию от оригинала, и не имеет значения, где его произвели. Биоаналоги нельзя воспроизвести со 100%-ной точностью, поэтому они отличаются от оригиналов по своим лечебным и побочным эффектам в пределах 2 - 3%.

Но в подавляющем большинстве случаев используют цитостатики (противоопухолевые препараты старого поколения. - Ред.), порой они не менее эффективны, чем современные лекарства. Бывает, что теоретический расчет у современных лекарств хороший, а применительно к конкретному пациенту ничего не получается.

Сейчас очень агрессивная политика фармацевтических фирм - создателей противоопухолевых лекарств. Чтобы окупить вложения, создается ажиотаж - лекарство представляется панацеей, но время показывает, что чудодейственного эффекта нет. Поэтому современные таргетные лекарства не заменяют цитостатики - нужны и те, и другие.

Химиотерапия как самостоятельный метод лечения используется в основном при лимфомах и лейкозах. Чаще она идет в комбинации с хирургическим и лучевым методами. Если опухоль выявлена на самой ранней стадии, достаточно операции.

При более распространенных стадиях ситуация усложняется: пациенту сделали операцию и вроде бы все удалили, но риск, что болезнь вернется, и довольно скоро, очень высокий. А поскольку пока невозможно определить, к кому вернется, а к кому нет - при одинаковых опухолях и операциях, всем назначают химиотерапию (до или после операции).

- Я не видел ни одного онкологического пациента, которому бы помогли народные средства...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как врачи понимают, какое сочетание поможет конкретному пациенту?

- С 2004 года в Беларуси существуют Национальные стандарты лечения, в прошлом году была утверждена их четвертая редакция. В них прописано, при подозрении на какую опухоль какое необходимо обследование, как определить стадию, какое лечение назначить. Доказано, что результаты хирургического лечения рака зависят не столько от квалификационной категории хирурга, сколько от количества выполняемых им таких операций в год.

- Некоторые уверены, что химиотерапия - устаревший метод, поскольку убивает не только плохие клетки, но и хорошие.

- Химиотерапия - это жаргон советских времен, грамотно говорить - лекарственная терапия. И да, от лекарственной терапии иногда умирают. Вообще нет лекарства, которое не обладало бы побочным эффектом. Сейчас, особенно после присуждения в прошлом году двум ученым Нобелевской премии за разработку метода иммунотерапии рака, многие хотят лечиться этим методом.

В максимальном упрощении суть его в следующем. У человека есть противоопухолевый иммунитет - клетки-защитники, которые, как только появляется враг, его уничтожают. Но враг - раковая клетка - надевает на себя маскировочный халат, и наши клетки-защитники его не видят. А с помощью этих новых лекарств наши бойцы видят и уничтожают врага.

Идея изумительная, правда, слишком много но. Метод рассчитан на определенный вид рака и состояние организма. И из 100 пациентов лишь у 16 регистрируется положительный ответ при серьезных побочных эффектах.

- На первой стадии достаточно операции, на второй добавляется облучение, на третьей - уже обязательно с химиотерапией, а на четвертой чаще всего речь не об излечении.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Даже не знаю, где побочные эффекты страшнее - от химиотерапии или от нового метода… Сегодня на первый план вышли четыре вида рака - рак предстательной железы, легкого, толстой кишки и молочной железы. И его надо выявлять на ранних стадиях.

Стыд и позор, когда на поздних стадиях выявляют опухоли поверхностных локализаций: рак молочной железы, шейки матки, опухоли кожи, слизистой оболочки полости рта. А сколько запущенных! Женщина в 40 - 45 лет должна регулярно делать маммографию. Анализ бесплатный, а они не делают.

- Может, боятся облучения?

- Даже нечего сравнивать последствия от маммографии, которые могут и не наступить, с пропущенной опухолью. Очень много колоректального рака, рака толстой кишки. Он возникает из полипов, которые можно удалить во время колоноскопии - и рак не возникнет. Когда делаю обход, у нас лежат женщины моложе 30 лет - плакать хочется. У них рак шейки матки 4-й стадии, которую они сами запустили, годами не появляясь у гинеколога.

- Это генетически передающиеся опухоли?

- Ничего подобного. Генетических опухолей немного: рак яичников, толстой кишки и молочной железы - последних всего около 10%. И не факт, что эти опухоли разовьются. Все остальные опухоли - спорадические (случайные. - Ред.), их подавляющее большинство.

«Почти 20% случаев рака обусловлены курением»

- Выявление опухоли на ранней стадии требует минимального лечения на пути к излечению. На первой стадии достаточно операции, на второй добавляется облучение, на третьей - уже обязательно с химиотерапией, а на четвертой в основном идет одна химиотерапия или лекарственное лечение, и чаще всего речь не об излечении.

- Нередко человек неважно себя чувствует - усталость, слабость. Как понять, что проблема серьезная?

- Сдайте общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи. Они не диагностируют рак, но, возможно, выявят высокий сахар и диабет. Или обнаружите огромные ферменты и проблемы с печенью.

Все люди во времена СССР должны были делать флюорографию. Сегодня не та флюорография, что раньше, сейчас - низкодозная, а изображение легких - почти как на компьютерном томографе. И ее надо делать обязательно.

- Вы обмолвились про терапию отчаяния - что это такое?

- Синоним - терапия спасения. Когда все испробовано и опухоль не поддается лечению, как терапию спасения или отчаяния применяют комбинацию лекарств с учетом единичных наблюдений и особенностей пациента. Вероятность лечебного ответа на этот вид агрессивного лечения небольшая, и пациента всегда информируют.

И вообще, пациенту всегда надо говорить правду. Нередко родственники просят «Не надо!» И пациента лечат, скрывая, что процесс неизлечим.

Когда становится плохо, он жалуется: «А мне обещали! Меня обманули!» Во всем мире врач говорит пациенту полную правду.

Возьмем то, что на Западе не так часто, а у нас довольно часто - рак желудка. На Западе, как только сделали гастроскопию и биопсию, пациенту говорят: «У тебя рак желудка».

Делают операцию, нередко метастазов столько, что брюшную стенку разрезают и сразу зашивают. А затем идет открытый разговор, врач объясняет, что теоретически вылечить можно, но практически - нет. Обстоятельная беседа, после которой нередко, я сам видел, такие пациенты говорят: «Если вылечить меня нельзя, а физически я пока себя нормально чувствую - я отказываюсь от любого лечения. Сколько проживу - столько проживу».

- Врачи столько говорят про позитивный настрой, который многое решает, а тут, по сути, ставят крест на человеке...

- Да, в средние века - исторический факт - у победителей раны заживали быстрее, чем у побежденных. Но сейчас много людей, которые хотят знать про себя все, их интересует, какие шансы у него с лечением и без, а главное - как он проживет это время? У человека всегда есть право выбора.

- Когда официальная медицина помогает слабо, пациенты пробуют народные средства.

- Я не видел ни одного пациента, которому бы это помогло. Но видел, когда такие пациенты погибали. И сейчас лежит пациентка, которая после первого успешного курса лечения у нас вернулась домой и попробовала народные средства. Ее принесли на носилках, несколько дней она провела в реанимации. Повезло - выходили…

- Стыд и позор, когда на поздних стадиях выявляют опухоли поверхностных локализаций: рак молочной железы, шейки матки, опухоли кожи, слизистой оболочки полости рта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какие, на ваш взгляд, причины возникновения рака?

- Они известны: почти 20% обусловлены курением. К раку ведет и алкоголь. Плюс ожирение, малая физическая активность, неправильное питание, отсутствие растительной пищи, естественных витаминов. И в какой-то степени канцерогены - асбестовые конструкции, панели в домах - а затем, спустя годы, у человека возникает рак легкого. Любая нервная нагрузка - это угнетение нашего иммунитета.

Негативные эмоции играют свою роль в возникновении рака молочной железы. Был случай, когда женщину с таким раком прооперировали, сделали химиотерапию, облучение.

Прошло 28 лет, она считала, что выздоровела. Но появились метастазы.

Анализ показал, это та же опухоль, что и 28 лет назад, - то есть все эти годы раковая клетка сидела в ней и не делилась.

Часто роль спускового крючка играют затяжные стрессы, так было и у нее - был светлый промежуток, а потом болезнь проявилась.

- Реальна возможность излечения только в тех случаях, когда рак диагностируется на ранних стадиях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня две основные причины смерти - сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Но почему, когда человек умирает от сердечно-сосудистой патологии, говорят, что принимал все близко к сердцу, а про онкологических больных не говорят, что он принимал много алкоголя, курил и объедался? Конечно, есть те, что вели и здоровый образ жизни, но опухоль убила их в молодом возрасте. Но таких немного.

ДОСЬЕ «КП»

Эдвард Антонович ЖАВРИД - руководитель группы химиотерапии, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Госпремии БССР. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова - с 1966 года. Основатель научной школы химиотерапевтов-онкологов. Под его руководством подготовлены 21 кандидат и 8 докторов наук. Автор более 900 научных и научно-методических работ, 7 монографий, 56 патентов на изобретение. Член Европейского общества онкологов (ESMO), член Белорусского общества онкологов (БОО).

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