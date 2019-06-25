Почему жена легендарного Мезина ушла к Ковалю: «Я поменяла деньги на счастье»

Два года назад СМИ взорвались заголовками: жена звездного хоккеиста и тренера Андрея Мезина ушла к его другу и конкуренту Виталию Ковалю.

Юлия Коваль тогда решила бороться за свою семью, Андрей Мезин признался, что недосмотрел - нужно было держать жену в ежовых рукавицах… О том, как трактует случившееся и через что пришлось пройти на пути к счастью с другим известным хоккеистом и тренером Виталием Ковалем – бывшая жена Андрея Мезина Анжелика впервые рассказала «Комсомолке».

- Анжелика, ситуация очень личная, но поскольку и Андрей, и Виталий – персоны медийные, важно расставить точки над «i». Если упрощенно, люди говорят, что приехала гарна украинка и натворила… Не понимают: неужели не могла выбрать любого другого, желательно неженатого? И чего ей не хватало в, казалось бы, счастливом браке?

- Да, изначально мы с Андреем были счастливы, проблемы начались, когда он закончил игровую карьеру, это совпало с рождением долгожданного сына. У нас была дочь, второго ребенка на большом сроке мы потеряли. Трагедию переживали вместе. Когда я забеременела и родила нашего Андрюшу, мы были счастливы. В 4 месяца ему сделали серьезную операцию, и я с головой ушла в детей.

Анжелика с сыном Андреем Мезиным. Фото: личный архив.

Андрей в это же время пытался найти себя. Но вместо того, чтобы больше времени уделять семье, он занимался гольфом, общался с друзьями.

Я всегда старалась его поддерживать, быть рядом, но в данной ситуации сыну я была нужнее. Потом началось «ты не уделяешь мне время», а «ты все время с детьми». У каждого оказалась своя правда, живя в одном доме, каждый начал жить своей жизнью.

То, что говорили про меня – погоня за деньгами, хищница, – все неправда. Первый заголовок, который опубликовали белорусские СМИ, был такой: «Андрей Мезин нашел себе богатую невесту». Никогда не скрывала, что я из состоятельной семьи, у моей мамы крупная телекоммуникационная компания в Киеве, у меня была своя компания в Англии. Так что никакая я не хищница и не нахлебница.

«Не было, как в сказке – влюбилась и упорхнули»

- Не могу говорить про то, что было в семье Виталия и Юли, но идея, что «она пришла и разрушила» - для меня удивительна. Как можно войти в счастливую семью? И что есть такое у меня, что об этом можно даже думать?

- Это многим интересно, в народе говорят: «вильнула хвостом…»

- Так не виляла!

- Когда новость прозвучала, многие рассматривали фото из вашего совместного путешествия по Америке – Мезины-Ковали. Мол, нельзя после рождения ребенка ездить вместе с такой, как вы – стройной красоткой в гипюре…

То самое путешествие в Америку еще двух дружеских семей: Виталий и Юлия Ковали (слева) + Анжелика и Андрей Мезины. Фото: личный архив.

- Но я тогда тоже только родила! При каждой беременности я набирала по 22 килограмма, но в течение трех месяцев возвращалась в свой вес. Не потому, что у меня замечательная генетика, а потому, что прилагала усилия - рядом был легендарный муж, у которого поклонниц, поверьте, хватало.

Легко верить, что она такая-сякая, разлучница. Но если в картинке появляется третий - значит, вы сами, оба, сделали так, чтобы он мог там появиться.

Это фото появилось вскоре после того, как Виталий и Анжелика отправились в путешествие по Америке. Фото: личный архив.

- Если в сухом остатке, чего конкретно вам не хватало в браке с Андреем?

- Внимания и поддержки. Я понимала, что тот переходный период от игрока к тренеру ему дался тяжело, но мне было обидно, что он выбрал друзей, его постоянно не было. «Я поехал в гольф» - «Хорошо». А я с детьми, это меня задевало.

Со временем я адаптировалась – я же сильная. Дошло до того, что нас зовут в гости - еду одна. Все чаще повисал вопрос: «Я же замужняя женщина, почему везде, на протяжении более года – и везде одна?» Много всего было, разошлись мы не хорошо: он остался очень обижен…

- Понятно, что когда жена уходит к лучшему другу, мужское эго, мягко говоря, задето.

- Можно подумать, что если бы я ушла к банкиру, это бы его не зацепило! Это все искусственно созданный шар, когда надо кого-то в чем-то винить. Очень много было заголовков: «Она разрушила семью», а «Он увел». Он что, на цепь меня посадил и увел?

- У нас с Виталиком очень много общего: мы все делаем вместе, и мне это нравится. Фото: личный архив.

- Самое главное в жизни – организоваться, не ныть и не падать духом. Фото: личный архив.

«Изначально мы вообще друг друга не переваривали»

- Но вы сами рассказывали мне в интервью, что перестали переделывать Андрея – «бесполезно, надо воспринимать таким, какой есть. Перестала ругаться - и жизнь наладилась».

- Надеялась, что сильная и смогу. Но я женщина, и хочу, чтобы человек торопился домой, ко мне. И быть дома – сесть и смотреть телек – это одно, а проводить время с семьей – другое. В какой-то момент я перестала верить, что мы сможем все вернуть. В голове все время вертелся вопрос: «Он сам-то хочет сохранить эту семью?»

- Вы говорили, что запретили себе общаться с Виталием…

- Изначально мы вообще друг друга не переваривали: когда собирались компанией – у нас начинались стычки. Спорили о еде, воспитании детей. Я не понимала: «Да что ж за человек-то такой?» Он был не лучшего мнения: «Заноза какая-то – невозможно разговаривать!» Я в его сторону даже не смотрела…

- И как это переросло в большее?

- Началось с того, что Андрей попросил написать Виталию, задать от его имени вопрос. Я написала, в том числе, чтобы отвечал Андрею. А потом спустя время - «Привет, как дела?» - «А у тебя?..»

Сначала писали про хоккей, потом – про детей, про эмоциональный фон. Это была просто поддержка - человеку порой важно выговориться. Когда поняли, что началась эмоциональная привязанность, решили прекратить.

- Знаете, о чем тогда меня спросил Виталий? «Я все оставляю детям. Без всего – я тебе нужен?» И да - он мне нужен без всего. Фото: личный архив.

Никто нарочно не пытался сделать больно, увести или разрушить. Говорят, надо было отказаться, пересилить себя. Возможно, но в итоге это мой выбор, нравится это кому-то или нет. Я живу один раз.

- Что вы сказали детям - «Я полюбила другого мужчину»?

- Да, именно так. Сын был маленький, от дочери я не скрывала, она была в первом классе и знала, что у нас с Андреем проблемы. Я не считала правильным, что мои дети живут в той атмосфере. Возможно, поэтому она восприняла все спокойно. Сейчас мои дети очень хорошо общаются с Виталиком, сын обожает играть с ним в футбол. И они проводят с ним гораздо больше времени, чем с Андреем.

- Сейчас мои дети очень хорошо общаются с Виталиком, сын обожает играть с ним в футбол. И они проводят с ним гораздо больше времени, чем с Андреем. Фото: личный архив.

- Теперь, по сути, у вас пятеро детей. Дочери Виталия были в вашем доме?

- Пока нет, но мои дети ездят к Андрею, хоть он достаточно быстро, уже через месяц после расставания, нашел себе новую женщину. Дети с ней общаются, вместе гуляют, для меня это нормально, главное, чтобы сыну и дочери было комфортно. Когда дочери Виталия будут готовы побывать у нас, с моей стороны вопросов не возникнет. Слава Богу, мы пережили стрессовый переходный момент.

Дочь Анжелики Полина Мезина. Фото: личный архив.

- Что в нем оказалось самым сложным?

- Все было сложно: жить на съемной квартире, Виталий очень много времени уделял своим детям. Если бы он приводил их к нам, меня бы это не смущало, но к нам приводить было некуда.

Если бы я была одна – гораздо проще бы все воспринимала. Но я волновалась за своих детей – как они все перенесут? Дети Виталика остались дома, а мои были вырваны из привычной обстановки.

«Хочу покататься на машинке» - а негде. Мы жили в большом доме, а переехали в квартиру, для детей все было непривычно. И я удивляюсь выносливости Виталия, он успевает везде - всем уделить внимание, везде успеть.

Первый год было гораздо сложнее, сейчас все иначе. Говорят, страсть проходит, может быть – у нас пока не прошла (улыбается). Я получаю удовольствие от жизни и чувствую себя счастливой.

На самом деле у нас с Виталиком очень много общего: мы все делаем вместе, и мне это нравится. Очень любим каждый день вместе готовить, некоторые даже писали в Инстаграме: «А что вы готовите на вынос (смеется)?» У нас всегда весело, дети - счастливые. Но я не могу объяснить, почему так получается с Виталиком, и почему не получилось с Андреем...

- Виталик очень хороший папа – и для своих детей, и для моих. И очень порядочный мужчина, кто бы там что ни говорил. Фото: личный архив.

- В прошлом интервью вы рассказывали, что не водите машину. Сейчас живете под Минском, как выкручиваетесь?

- Год у нас был водитель, сейчас передвигаюсь на такси. Это накладно, но схема налажена: утром - в садик и школу, днем – на кружки и секции, затем домой. У меня все получилось. Самое главное в жизни – организоваться, не ныть, не падать духом.

И да – в моей жизни многое изменилось. Раньше я работала с нянями, сейчас она приходит редко. Раньше была женщина, которая помогала следить за домом, сейчас пока делаю это сама. Раньше очень много времени проводила в салонах, сейчас ко мне мастера приходят домой, это экономит время.

По образованию я экономист, сейчас дистанционно оканчиваю MBA, работаю понемногу, уделяю внимание детям. Это определенная рутина, но мне комфортно, я всегда была ответственная и организованная. Еще пишу книжку «Жена хоккеиста вне игры» - об отношениях мужчины и женщины, о своем периоде с Андреем, о проблемах, с которыми сталкиваются жены хоккеистов. Одно время меня задевало, что к женам хоккеистов относятся, как к необразованным дурочкам и нахлебницам…

Хотите совсем честно? Андрей сам виноват ровно во всем, что произошло. Я до последнего пыталась сохранить эту семью. Меня многие спрашивают: «Если бы не было Виталика – ты бы ушла?» Я бы ушла, может, по-другому, может, чуть позже. Может быть, создала бы себе подушку безопасности, чтобы не таскаться с детьми по съемным квартирам.

- Какие выводы вы сделали из прошлых отношений, чтобы не повторить ошибок?

- Нельзя забывать про себя. Я на многое закрывала глаза, молчала, про то, что не нравилось, тихонечко сглаживала, пропускала. Когда начала об этом говорить, было поздно – что это она взбрыкнула? Нужно всегда быть собой: не нравится - говори. Потому что рано или поздно любое терпение обернется взрывом.

Я долго была сдержанной, но в итоге наступает момент, когда ты чувствуешь, что находишься в своем доме с мужем и детьми, и понимаешь – это всё не мое. Копится многое: там глаза закрыла, там уши заткнула, сделала вид, что не увидела, но в результате - катастрофа. Почему все так случилось? Мне захотелось попробовать иначе, чтобы в конечном результате оглянуться и не сказать: «Я вытерпела!»

- Что теперь не будете терпеть?

- Я всегда говорила, что не буду терпеть жестокость и психологическое давление. И больше точно не буду. Физическое насилие и психологический прессинг - когда тебя подавляют, когда делают так, что ты чувствуешь себя виноватой во всем – это терпеть нельзя.

«Виталик очень хороший папа – и для своих детей, и для моих»

- Юлия рассказала нам, что забрала у Виталия почти всё, Андрей - что после развода вы не получили ни копейки. Но вы купили новый таунхаус в элитном поселке под Минском. Помогла ваша мама?

- Мы не бедствуем, Виталий очень трудолюбивый и зарабатывает достаточно, чтобы мы жили в комфорте. Да, помогала моя мама, но и у меня есть квартира в Киеве, которую я сдаю.

Мы вместе с Виталиком выбирали этот дом, вместе все в нем переделывали. Дом большой, три этажа, но мы справляемся, нам это в удовольствие. Он делает, что может, и этого достаточно. Побольше, чем Андрей.

- Для меня оказался ключевым момент, когда Виталий полностью перевез свои вещи: в минувшем декабре мы заехали в наш дом. Это был сильный объединяющий момент. Фото: личный архив.

Виталик очень старается, его выносливости и любви к детям нет предела. Он ушел от жены, но детей не бросил. И в нем нет ни грамма подлости. Он подкупил меня своей внимательностью к деталям, правдивостью, ответственностью. Даже когда очень тяжело, когда устал от всего, у него все равно есть понятие «я должен». Виталик очень хороший папа – и для своих детей, и для моих. И очень порядочный мужчина, кто бы там что ни говорил.

- Мы очень любим каждый день вместе готовить, некоторые даже писали в Инстаграме: «А что вы готовите на вынос (смеется)?» Фото: личный архив.

Чтобы закрыть тему денег, хочу спросить: неужели люди не понимают, что если бы я гналась за деньгами, я бы раздела Андрея до трусов и ушла бы вся в малине? Знаете, о чем тогда меня спросил Виталий? «Я все оставляю детям. Без всего – я тебе нужен?» И да - он мне нужен без всего. Мы проделали долгий путь, многое пережили. И оно того стоило - ни минуты не жалела, даже когда было очень тяжело.

- И когда же свадьба?

- У меня уже была свадьба (улыбается). Это больше показательный праздник для друзей, а мы с Виталием создаем этот праздник друг другу каждый день.

- А как же называть друг друга мужем и женой?

- А мы и называем. Пока Виталий не разведен, формально вопрос не решен. На это есть причины, о которых я не вправе говорить. Я перестала задавать вопрос «когда?» Изначально задавала прямым текстом: «Когда ты разведешься? Ты понимаешь, в какое положение меня ставишь – я живу с женатым человеком».

Но в итоге для меня оказался ключевым момент, когда Виталий полностью перевез свои вещи: в минувшем декабре мы заехали в наш дом. Это был сильный объединяющий момент, Виталий тогда сказал, что очень рад, что мы к этому, наконец, пришли.

- Я не могу объяснить, почему так получается с Виталиком, и почему не получилось с Андреем... Фото: личный архив.

- Анжелика, не могу еще раз не вспомнить прошлое интервью, когда вы сказали, что редкая удача найти своего человека, а вам повезло – вы нашли Андрея…

- Тогда я искренне так считала - у меня двое прекрасных детей. Сейчас считаю иначе. Ошиблась ли я? Не думаю, на тот момент это был мой человек. Но человека нельзя изменить, как ни старайся. И пусть кто-то скажет, что я непостоянная, что сегодня одно, завтра другое, но так складывается моя жизнь. Мой ли Виталик человек? На сегодня - мой. Хочу ли я быть с ним? Да, очень. И очень хочу, чтобы у нас всё получилось.

- Я долго была сдержанной, но в итоге наступает момент, когда чувствуешь, что находишься в своем доме с мужем и детьми, и понимаешь – это всё не мое. Фото: личный архив.

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