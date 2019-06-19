«Суды должны исходить из интересов ребенка». Минюст будет защищать детей, которых один из родителей незаконно увозит за границу

Речь идет в первую очередь о тех случаях, когда один из родителей, гражданин другого государства, увозит ребенка за границу без разрешения второго родителя. В прошлом году в Беларуси было 16 таких случаев, некоторые из них уже удалось решить.

Тем не менее иногда, если белорусский суд принял решение оставить ребенка с Беларуси, суд другой страны может с этим не согласиться.

- Безусловно, суд каждого государства рассматривает в первую очередь ситуацию с ребенком как со своим гражданином, - сказал журналистам министр юстиции Беларуси Олег Слижевский. - Но в то же время суды обязаны соблюдать нормы конвенции и учитывать все обстоятельства, которые связаны с этим делом. Здесь должно приниматься во внимание и время, которое ребенок провел в среде на территории другого государства. Потому что нужно понимать, что ребенок несколько лет прожил в Республике Беларусь, ходил в детское дошкольное учреждение, школу, у него есть определенный круг общения, он разговаривает на языке, который считает родным. Если его увозят в другое государство - это, безусловно, стресс для ребенка. Суды, рассматривая эти споры, должны исходить в первую очередь из интересов самого ребенка, что для него будет менее болезненным. Конечно, разлука с одним из родителей - это в любом случае стресс, но надо сделать так, чтобы в результате судебного решения ребенок не получил еще большие проблемы из-за оторванности от родной среды, языковой и социальной.