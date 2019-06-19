Струнный транспорт Юницкого: новые решения и курс на Восток

Струнный транспорт, также известный под брендом SkyWay – авторская разработка белоруса Анатолия Юницкого. Ученый уверен – инновационные системы станут достойной альтернативой существующим транспортным решениям благодаря своим главным качествам: безопасности, эффективности и скорости передвижения. Мы посетили конструкторские бюро, побывали на испытательной базе и оценили разработки инжиниринговой компании «Струнные технологии». Именно она занимается практической реализацией идей Анатолия Юницкого.

По ощущениям в юникаре – как в салоне автомобиля. По сути, это и есть электромобиль, только на стальных колесах.

От инженерных традиций к инженерным инновациям

Главный офис «Струнных технологий» занимает четырехэтажное здание, которое базируется в Тракторозаводском поселке. По соседству сам завод, ДК и ФОК предприятия, стадион «Трактор». Многие из команды Юницкого раньше работали на белорусских гигантах, а сейчас развивают новое направление, тем самым соблюдая преемственность в белорусской школе машиностроения. Помимо администрации у «Струнных технологий» тут находится около сорока различных конструкторских бюро.

Здесь специалисты проектируют все, что связано с транспортной инфраструктурой SkyWay.

«Это наше управление проектирования, в его составе находятся десять конструкторских бюро, – рассказывает заместитель генерального директора ЗАО «Струнные технологии» Марина Третьяк. – Здесь специалисты проектируют такие элементы комплексов SkyWay, как металлические и бетонные конструкции, станции, вокзалы, анкерные опоры – все, что связано с нашей транспортной инфраструктурой.»

На одном из мониторов нам показывают комплекс, который компания строит в Объединенных Арабских Эмиратах.

В структуру компании входят еще три конструкторских бюро, которые занимаются разработкой инфраструктурного оборудования:

«Задача наших подразделений - разработка и оптимизация таких узлов, как стрелочные переводы, разворотные участки, погрузочно-разгрузочные терминалы для грузового транспорта, а также различных депо с технологической оснасткой», - рассказывают инженеры.

Рядом - управление путевой инфраструктуры и архитектурное бюро. В соседнем кабинете сотрудники управления дизайна и архитектуры занимаются 3D-визуализацией и моделированием, а также техническим и графическим дизайном. Команда достаточно молодая - по словам Юницкого, средний возраст инженеров - 35 лет.

А.Э.Юницкий - генеральный конструктор ЗАО Струнные технологии.

«Все сотрудники конструкторских бюро работают исключительно с лицензионным и самым современным программным обеспечением, - говорит Юницкий. - Не так давно мы начали использовать передовую цифровую платформу от французской компании Dassault Systemes. Она позволяет сотрудникам, работающим в рамках одного проекта, оперативно вносить необходимые изменения в проектную документацию, а также обеспечивает высокие стандарты качества выпускаемой компанией продукции. Мы - одна из первых в стране компаний, работающих в логике индустрии 4.0. Инновационные решения требуют инновационных средств для своей реализации».

Юнибусы собирают в Минске

Мы переезжаем в производственный цех. Он находится в промзоне в Шабанах. Здесь мы встретили Александра Синкевича - он был техническим руководителем ряда крупных проектов, связанных с созданием мощнейших машин для шоссейно-кольцевых гонок и триала, кастомизацией техники. Для белорусской автомобильной инженерии - фигура значимая. Сейчас Синкевич возглавляет специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством «Струнных технологий». Александр провел экскурсию по цеху. Сейчас тут кипит работа: собирают электродвигатели и всю электрическую начинку, делают прототипы транспортных модулей различных версий и назначений. Здесь работают над юнибусами, юникарами, юнивиндами. Рядом строят новый производственный корпус, где планируется крупноузловая сборка транспортных модулей, которые будут поставлять за рубеж.

В производственном цеху собирают электродвигатели и всю электрическую начинку.

Гармония природы и техники

Для демонстрации своих образцов компания «Струнные технологии» построила испытательный полигон в Марьиной Горке. Вместе с Юницким отправляемся туда.

«Это место называется «ЭкоТехноПарк», - рассказывает Юницкий. - Раньше здесь был танковый полигон с изрытой гусеницами землей, пропитанной нефтепродуктами, а теперь город-сад! Помимо того что здесь мы обкатываем создаваемый нами транспорт, мы хотим продемонстрировать возможность гармоничного соседства живой природы и транспортных технологий. В ближайшем будущем люди должны научиться не только перемещаться, но и вообще жить по-другому. Здесь мы показываем, что это возможно. Наш транспорт экологически чистый, работает на электрической энергии. Земля под дорогами может использоваться для ведения сельского хозяйства. Не нарушается гидрология почв и пути миграции животных. Наши дороги максимально безопасны для природы и человека. Здесь не может быть столкновений и машина не собьет пешехода. Все движение - над землей, на втором уровне, как мы говорим».

Самое интересное на полигоне - тестовые трассы. Всего построено шесть таких дорог.

«Мы постоянно работаем над конструкцией наших транспортных средств…»

Но самое интересное на полигоне - тестовые трассы для транспорта Юницкого. Всего тут построено пять таких дорог. Еще одна - в стадии строительства. У всех трасс - разные конструкции, все они предназначены для разного вида транспорта. Именно тут испытывают подвижной состав SkyWay.

Первая - трасса SkyWay с жесткой неразрезной путевой структурой - проще говоря, фермой. Такой тип трассы может использоваться для организации как городских, так и междугородных высокоскоростных грузопассажирских перевозок. Конструкция путевой структуры позволяет осуществлять движение подвижного состава одновременно по нижнему и верхнему поясам ферм. Длина трассы - 1 километр, а расстояние между пролетами - 100 метров. По словам Юницкого, в перспективе транспорт по такой трассе сможет разгоняться до скорости в 500 километров в час.

- Я думаю, такой вид транспорта будет незаменим в удаленных и труднодоступных местах, - говорит А.Э.Юницкий.

«То есть дорога, например, из Минска в Москву будет занимать всего полтора часа, - приводит пример Юницкий. - А стоимость билета может составить всего $15».

Особенность ферменной трассы в том, что транспортные модули могут ехать как по фермам, так и под ними. Она начинается с анкерной опоры, которая совмещена со зданием вокзала. Там же расположен небольшой музей технологии SkyWay.

Рядом - самая низкая трасса. Это 830-метровая легкая подвесная монорельсовая дорога с полужесткой путевой структурой.

- Она может использоваться для обкатки легких вагонов массой до 3 тонн, - поясняет Юницкий. - Между опорами - по 75 метров, расчетная скорость движения по трассе такого типа - до 150 км/час.

Еще одна разновидность струнных дорог - участок с гибкой путевой структурой. Это суперлегкая путевая структура, предназначенная для движения грузового и пассажирского транспорта.

«Этот тип путевой структуры обладает всеми преимуществами монорельса при меньшей материалоемкости и большей долговечности, - поясняет Юницкий. - Он позволяет преодолевать водные препятствия и организовывать грузопассажирские перевозки в условиях местности со сложным рельефом».

Раньше на месте ЭкоТехноПарка был танковый полигон, теперь это город-сад.

Именно на этом типе подвесной дороги мы решили прокатиться. Вместе с Юницким садимся в шестиместный юникар. Двери закрываются автоматически, и транспорт начинает движение.

«Это как самолет братьев Райт - всего лишь первая модификация, - поясняет по дороге Юницкий. - Мы постоянно работаем над конструкцией наших транспортных средств, оптимизируем их отдельные узлы и системы, стремимся сделать их еще лучше и эффективней».

По ощущениям - как в салоне автомобиля. По сути, это и есть электромобиль, только на стальных колесах. Перемещается он по путевой структуре довольно плавно и практически бесшумно. Слышна только работа системы климат-контроля в салоне.

В ЭкоТехноПарке демонстрируется возможность гармоничного соседства природы и транспортных технологий.

Четвертый вид трассы находится за садом - это грузовая дорога. Планируется, что по ней может ездить два типа транспорта. Первый - юнитрак. Это грузовой модуль, который создан на базе подвесных городских пассажирских юнибусов, что дает возможность осуществлять транспортировку грузов в том числе и по пассажирским линиям SkyWay. Скорость - до 150 км/ч. Второй называется юнитранс - это такой закрытый конвейер на колесных парах с возможностью поворота в горизонтальной плоскости. Позволяет проводить быструю и недорогую транспортировку сыпучих грузов.

«Я думаю, такой вид транспорта будет незаменим в удаленных и труднодоступных местах, в частности, при разработке месторождении полезных ископаемых», - считает Юницкий.

Пятая трасса строится под новый стандарт, с которым компания Юницкого будет работать в ОАЭ. По ней будет осуществляться транспортировка морских контейнеров.

«Изменится колея, изменятся нагрузки, - объясняет Юницкий. - Машина с контейнером будет весить около 50 тонн. Транспорт будет и навесной, и подвесной - то есть будет ехать и сверху, и снизу фермы».

Встреча с изобретателем подходит к концу. За все время, проведенное с этим неординарным человеком, сложилось впечатление, что ему удалось практически невозможное - с нуля создать новую транспортную технологию. И не просто воплотить в жизнь, а продемонстрировать ее потенциал. Кто знает, возможно, быстрый, экологичный и комфортный SkyWay действительно скоро вытеснит традиционный общественный транспорт, который этими достоинствами не обладает? Уже сейчас ставку на него делают в ОАЭ, где эта технология уже включена в план инфраструктурного развития Дубая.

Партнерский материал

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