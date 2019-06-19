На каждого белоруса хотят завести базовый банковский счет

Концепцию базовых счетов разработал Нацбанк. В чем идея? Базовый счет предлагают открывать всем желающим, что важно - бесплатно, вместе с картой «БЕЛКАРТ». И другими бонусами:

- Физические лица, которые откроют базовые счета, получат минимальный перечень услуг бесплатно, - пояснил зампред Национального банка Сергей Калечиц.

Специалисты по финансам полагают, что речь примерно о двадцати услугах. Например, зачисление наличных через кассы и банкоматы, перевод денег на свои вклады, погашение кредитов, переводы между разными счетами клиента в пределах банка, безналичная оплата в интернете и многое другое. К слову, даже самый малый процент на базовый счет начисляться не будет. В этом его отличие, например, от обычных депозитов. Зато возможность пополнить карточку в кредит остается! Причем «БЕЛКАРТ» постоянно будет расширять функционал банковской карты.

Точной даты запуска системы пока нет, но, похоже, это произойдет в течение года. Базовый банковский счет можно будет открыть в любом банке. Получается, когда система заработает, вы сможете выбрать банк, где хотите получать зарплату, пенсию или пособие. И не будете привязаны, например, к выбору работодателя.

С вопросом о пользе базового расчетного счета мы обратились к эксперту:

- Если банковская карточка человека не будет привязана к конкретному банку, то финансовым учреждениям придется ежесекундно бороться за клиента. Начнут снижаться комиссии, появятся новые услуги. Банковские сервисы станут дешевле, а пользоваться ими будет проще. Например, в Польше уже сейчас можно переводить деньги с вклада одного банка на другой без потери комиссии, - рассказывает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль. - В целом банки усилят конкуренцию за наши деньги, будут активнее рассказывать о своих возможностях. Как следствие, вырастет финансовая грамотность населения. Можно предположить, что на новых счетах граждане разместят больше денег, чем держат во вкладах. (Сейчас только до 15% населения пользуется депозитами. - Ред.). Это значит, что кредиты станут еще дешевле.

Можно ли будет белорусу обойтись без базового расчетного счета? Пока концепция Нацбанка не дает четкого ответа.