Судьбы на войне

ТИТОВ Михаил Тимофеевич, белорус, 1905 г. р., Полесская обл., Ельский р-н, д. Кочище, БССР.

Старший брат в семье по-тогдашнему обычаю остался в деревне, на земле. А младшие пошли искать свою судьбу кто в армию, кто в город.

С началом войны Михаил был призван в Красную армию, но скоро от него перестали приходить письма. Долгое время считалось, что он пропал без вести, но, как оказалось, он попал в фашистский концлагерь, который находился на границе Германии и Франции. В лагере проводились какие-то медицинские опыты, жертвой которых он стал. Освобожден союзниками.

После возвращения домой глубоким инвалидом он оказался никому не нужным, даже жене, которая растила их дочь. Умер где-то в конце 60-х - начале 70-х гг. ХХ века.

Фото: личный архив.

Ворошиловские стрелки:

ТИТОВ Павел Тимофеевич, белорус, 1912 г. р., Полесская обл., Ельский р-н, д. Кочище, БССР. Погиб 10.12.1943 г. Похоронен на кладбище в д. Уголец Пуховичского р-на Минской обл. Член ВКП (б) с 1939 г., уполномоченный Особого отдела. Закончил Минскую юридическую школу в 1941 г. и был направлен на работу в Брестскую область.

В действующей армии с 22 июня 1941 г. Около г. Барановичи попал в плен, однако вскорости успешно совершил побег. Поскольку из-за наступления немецких частей продвижение на Восток было невозможным, Павел Тимофеевич остановился в д. Волма Червенского р-на, Минской обл. для «лучшего ознакомления с ситуацией». Там он установил связь с партизанской группой отряда «Правда» и позже присоединился к нему.

При его непосредственном участии был совершен ряд нападений на немецкие автомобили, гарнизоны в д. Ситники, Моторово, местечке Смиловичи. Особенно удачным для партизан было нападение на пищевые склады противника в совхозе Любин. Тогда отряду из 33 бойцов удалось сжечь их и захватить в качестве трофея стадо скота в 270 голов.

В январе 1943 г. он был аттестован на звание лейтенанта госбезопасности и представлен к государственной награде - ордену Красного Знамени. Как свидетельствуют архивные документы, только в июне - августе 1943 г. через агентурную сеть, которая была создана им в Минске, было проведено 9 диверсий. Хозяйка дома, где он до войны снимал комнату, вспоминала, что в те времена он заходил несколько раз. Упоминается он также в книге «Минское коммунистическое подполье» под псевдонимом Валериан Павлович. Выполнял правительственное задание (вошедшее в историю под названием «Рельсовая война». 13.08.1943 г. на участке железной дороги Седча - Михновичи было уничтожено 315 рельсов и вражеский блокпост.

Занимал должность заместителя командира отряда по агентурной разведке. Партизанским отрядом командовал Г.М. Романов.

По материалам, которые находятся в Центральном архиве Министерства обороны в фондах Белорусского штаба партизанского движения, имеются известия о погибшем 10 декабря 1943 г. политруке Титове Павле Тимофеевиче. Как вспоминал командир отряда Романов Г.М., он, начальник разведки Н. Свидинский и Павел Титов услышали стрельбу, когда находились в лесу близ д. Уголец. По тревоге выехали на звуки выстрелов, там они увидели отряд немецких солдат, который двигался в сторону этой деревни. Титов П., желая предупредить жителей об опасности, на своем коне поскакал галопом в сторону деревни. Но нарвался на цепь карателей и принял неравный бой, был тяжело ранен. Товарищи по оружию и жители уцелевшей деревни нашли его наутро в лесной чаще с пистолетом на боевом взводе. Он еще подавал признаки жизни, но в условиях партизанского госпиталя врачи не смогли его спасти от пулевых ранений в живот. Так, ценой своей жизни политрук Павел Тимофеевич Титов предотвратил еще одну Хатынь на территории Беларуси.

ТИТОВ Никита Тимофеевич, белорус, родился в 1913 г. в д. Кочищи Ельского района, Полесская обл., БССР. Призван на службу Бобруйским областным военным комиссариатом. Офицер пограничных войск, проходил службу на южных и юго-восточных границах СССР.

В 1934 г. служил в советском Закавказье (Ленкорань), там был легко ранен в правую руку. На озере Иссык-Куль - в 1936 - 1938 гг. Неоднократно бывал в Минске (возможно, учился в военном училище). В конце 30-х гг. перевелся служить в БССР (очевидно, в связи с заключением брака с Анной Покатович), после сентября 1939 г. проходил службу на советско-польской границе. С началом войны с боями отступал на Восток.

В августе-сентябре 1941 г. его жена обнаружила в своем почтовом ящике записку, следующего содержания: “Я ранен, нахожусь в лазарете Могилева". Кто принес эту весточку? Ну, не немцы же! Анна отправилась в лазарет для раненых советских военнопленных. Ей даже удалось передать ему передачу! Так, кажется, было несколько раз. Однако, когда она пришла снова, к ней вышел незнакомец и сообщил, что Титов умер и похоронен в братской могиле.

А в соответствии с данными Министерства обороны СССР, в августе 1941 г. Н.Т. Титов находился в распоряжении командира 128-й стрелковой дивизии. Пропал без вести. По устной версии - при отступлении. Во время боя был ранен, подобран немецкими солдатами и отправлен в лазарет, где умер в конце сентября 1941 г.

Фото: личный архив.

ТИТОВ Кирилл Тимофеевич, белорус, родился 5.01.1915 г. в д. Кочищи Ельского района Гомельской обл. Умер 9.04.1994 г. в Минске). После окончания средней школы некоторое время работал учителем начальных классов на Ельщине.

Поступил на рабфак при Институте народного хозяйства в Минске. После окончания в 1936 году учился в названном институте на планово-экономическом факультете, который закончил в 1940 г. и был распределен на работу в Облплан Белостокской обл. Там работал старшим экономистом с 1.08.1940 по 1.1941 г. Затем работал в промсекторе Госплана БССР. Перед началом ВОВ, с 1.04.1941 до 22 июня 1941 г., направлен на спецстроительство №81 (военный аэродром) около г. Барановичи (БССР) и работал там в должности инженера-экономиста. На спецстроительстве были заняты заключеённые, в основном местные жители, крестьяне, которых осудили «за пять колосков».

Охрану лагеря осуществляли войска НКВД. Утром 22 июня 1941 г. К. Титов проснулся (это было воскресенье) от осторожного стука в окно. Когда он вышел на улицу, на лагерном пляце собрались все заключенные, ворота лагеря раскрыты настежь, охрана сбежала.

Произошел недолгий диалог:

- Паночек, што рабиць? - спрашивают крестьяне-заключенные.

- Идите по домам. И я пойду, - ответил. К. Титов.

Направился он в Минск, где жил его старший брат Павел. Правда, немцы его опередили, и брата он не застал (тот ушел в лес). Тогда он пошел к другому брату - Никите, который проживал в Могилеве, а потом двинулся дальше на Восток, вглубь СССР. Призван в ряды Красной армии Александровским РВК Чкаловской обл. и принял военную присягу 6.11.1941 г. Боевой путь начал в декабре 1941 г. как наблюдатель-автоматчик в 73-м отдельном лыжном батальоне 373-й стрелковой дивизии на Калининском фронте. В боях за станцию Сычёвка Калининской обл. 21.01.1942 г. был тяжело ранен. Лечение проходил в Молотове (ныне город Пермь).

С августа 1942 г. по май 1943 г. находился на Северо-Западном фронте. Был командиром пулеметного взвода в 185-й стрелковой дивизии 257-го стрелкового полка, затем, по некоторым данным, командиром минометной роты. После создания Белорусских фронтов - командир минометной роты на 2-м Белорусском фронте с февраля 1944 г. Ранен 4 апреля 1944 г. в боях за г. Ковель. В бессознательном состоянии захвачен противником в плен. Во время, когда он находился в плену, его мать получила официальное известие, что ее сын, «лейтенант 257-го стрелкового полка Титов К.Т., убит в бою 4.04.1944 г.». Эта информация поступила от очевидцев, которые видели, как он упал, сраженный автоматной очередью. Его подобрали немецкие солдаты, погрузили на танк и отправили в лагерь для военнопленных. Во время нахождения в лагере, К.Т. Титов дважды совершал попытки побега и после второй, удачной, перешел линию фронта.

Фото: личный архив.

С октября 1944 г. по май 1945 г. проходил службу на 1-м Белорусском фронте в 61-м стрелковом корпусе 69-й армии в должности помощника начальника АХЧ. Войну закончил в Берлине в чине старшего лейтенанта.

Основные военные события, в которых К.Т. Титов принимал непосредственное участие:

- битва под Старой Русой;

- бои на озере Ильмень в феврале 1943 г.;

- бои за Великие Луки;

- бои за Мало-Сокольники и др.

- освобождение Варшавы, Лодзи;

- участвовал в захвате плацдарма на западном берегу р. Вислы;

- участвовал во вторжении в пределы Бранденбургской провинции, на Зееловских высотах, взятии Берлина.

В годы войны, после возвращения из плена, был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть». Кроме того, неоднократно был поощрен приказами Верховного Главнокомандующего. В послевоенное время отмечался юбилейными медалями и знаками.

Согласно информации, полученной от Титова К.Т., еще в 1943 г. был награжден орденом Красной Звезды, но эта награду отняла охрана лагеря для военнопленных.

После демобилизации с 1945 по 1949 гг. работал сначала инженером отделения легкой промышленности Советской военной администрации Германии (земля Бранденбург - Берлин). Позднее - замначальника отделения легкой промышленности Советской военной администрации земли Саксония (Дрезден).

После образования ГДР и ликвидации СВАГ вернулся в СССР.