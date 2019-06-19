2019-06-19T11:55:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава минюста Олег Слижевский: Часто завещания удостоверяют те, у кого нет юридического образования

Все завещания и доверенности будут оформлять только нотариусы, сейчас на селе это могут уполномоченные местными исполкомами
Ирина КОЗЛИК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Министр юстиции Олег Слижевский представил депутатам закон, который меняет работу нотариусов. Его уже приняли в первом чтении. Когда изменения заработают, в сельской местности для составления завещаний придется вызывать исключительно нотариусов.

- Корректируются статьи, по которым у уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов не будет права на совершение нотариальных действий, - это удостоверение завещаний, доверенностей. Эти функции будут передаваться исключительно в компетенцию нотариусов. Чем вызвано это изменение? Очевидно, это сложно для сельской местности. Сейчас нотариусы выезжают туда при наличии не менее пяти заявок.

- Не приведет ли это к удорожанию услуг? - поинтересовался депутат Андрей Юницын.

- Это вызвано тем, что такое случается, и нередко, когда удостоверенные местными органами документы, впоследствии имеют перспективу судебного обжалования. Особенно это касается завещаний. Учитывая, что часто эти нотариальные действия осуществляются лицами, не имеющими юридического образования, порой это влечет негативные последствия для тех, чьи интересы затрагиваются документом, удостоверенным сельским исполкомом, - ответил министр юстиций.

Есть и еще один важный момент: у уполномоченных местными исполкомами нет доступа к единой информационной системе нотариальных действий.

- Все нотариусы работают в единой информационной системе нотариальных действий. Тут фиксируются все действия, совершаемые нотариусом. Исполкомы к этой системе не подключены. Возможна такая ситуация, когда лицо отзывает доверенность, выданную нотариусом. Эта информация имеется в информационной системе нотариата. Но если доверенность удостоверена исполкомом, а потом отозвана, доверенность остается на руках у человека. Не исключено, что, несмотря на то, что доверенность отозвана, лицо может совершить определенные действия с тем имуществом, в отношении которого оформлена доверенность. Поскольку информации в информационной системе нотариата не будет. Для того чтобы избежать таких случаев, когда права граждан могут быть нарушены в результате удостоверения нотариальных действий со стороны исполкомов, вносятся данные изменения. Сейчас у нас в стране нет проблем с доступностью нотариальных услуг. По поводу выезда по месту нахождения граждан. Когда изменения вступят в силу, мы вместе с нотариальными палатами примем дополнительные меры для того, чтобы доступность нотариальных услуг никак не пострадала. Это касается и стоимости услуг.

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