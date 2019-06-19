Из-за аномальной жары вырастут цены на картошку?

«Зерно будет более щуплым, клубни картофеля - мельче»

Погода опасна для сельхозкультур в первую очередь засухой.

- Растения страдают от засухи, нарушается адекватное минеральное питание, в результате урожайность будет значительно ниже, будет хуже и биохимический состав продукции. Зерно будет более щуплым, клубни картофеля - мельче. Вообще, нет культур, для которых засуха была бы благоприятна, - говорит Тамара Рябцева, кандидат сельскохозяйственных наук и научный редактор журнала «Наше сельское хозяйство».

По ее словам, сейчас особенно страдает Брестская область, некоторые районы Гродненской области и два района Минской области по Брестскому направлению, где за два месяца осадков практически не было, а если и шли дожди, то недостаточные. Но говорить о тотальной засухе пока нельзя. Кроме того, в других частях Беларуси дожди все же идут, и ситуация в регионах республики будет разной.

- Цены на сельхозпродукцию в Беларуси регулируется государством, поэтому, думаю, вряд ли они будут расти.Тем более в целом по республике почвенно-климатические условия существенно разнятся, засуха носит локальный характер, - отмечает Тамара Рябцева.

Эксперт подчеркивает, что пока засуха не столь негативно повлияла на растения, как в прошлом году, ситуацию критической назвать нельзя.

Засушливый май и начало лета уже тенденция, которую отмечают на протяжении последних четырех лет.

«К ценовым шокам это не приведет»

В Научно-практическом центре НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству подтверждают, что жара плохо сказывается на урожае, особенно на ранних сортах картофеля. Но в Беларуси переизбыток картофеля, поэтому даже если погода не исправит ситуацию, которая пока «более-менее терпимая», цены не должны резко вырасти.

- Цены могут подняться за счет того, что что-то пойдет на экспорт. Тем более, насколько я знаю, и в России и Украине неблагоприятные условия. Украину вообще залило - и посевы задохнулись, - сказала ученый секретарь центра Инна Радькина, добавив, что в центре ожидают цены на уровне весенних.

По мнению экономического эксперта Ярослава Романчука, из-за жары цены на овощи этой осенью не вырастут.

- Если бы мы жили в Средневековье и у нас не было бы торговли, транспорта и возможности поставлять товары из любой точки, это привело бы к временному ограничению предложения, и цены бы пошли вверх. Но мы живем в мире, где можно есть картошку из Египта, которую вчера собрали. В условиях открытой свободной торговли ни к каким ценовым шокам это не приведет, - говорит Ярослав Романчук.

Можно начинать растить арбузы

Нынешняя жара и засуха - это проявление изменений климата.

- Это не период, который пройдет. Хотя, конечно, могут быть и колебания в отдельные годы. Кроме поднятия температуры изменение климата - это изменение всей климатической системы. На территории Беларуси это означает более теплые зимы и сокращение снежного покрова, волны жары и засухи летом, периоды экстремального выпадения осадков (общее количество их не особенно изменится, но будет то густо, то пусто, что мы и наблюдаем), плюс шквальные ветра и другие явления, - объясняет Мария Фалалеева, руководитель МОО «Экопроект» и эксперт в области климатической политики.

Чтобы правильно адаптироваться к новым условиям, эксперт советует наблюдать за изменениями климата для своей территории. Перемены не обойдутся и без плюсов: из-за потепления увеличится вегетационный период, и в отдельных местах урожай можно будет снимать по два раза в год, как в южных регионах. Также, по словам эксперта, можно выращивать теплолюбивые культуры: арбузы, дыни, персики и виноград. Но нужно организовать дополнительный полив и учиться спасать огород от воды во время ливней.

КСТАТИ

В Гомельской области экстренно собирают сгорающий из-за длительной засухи урожай. Дождей здесь не было еще с мая, сильно пострадали яровые культуры.

- За счет погоды осталась одна солома. Еще больше ждать - все пересохнет, и мы не возьмем ничего, - рассказал замдиректора ОАО «Знамя родины» Максим Корнеенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

После сбора урожай отравят на корм животным. В некоторых СПК надеяться пересеять урожай заново. В Витебской области, чтобы сохранить овощи, используют специальную поливочную установку, которая поливает капусту с раннего утра и до самой ночи. А в Минской области растения обрабатывают препаратами, позволяющими снизить стресс от жары.