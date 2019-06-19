В Беларуси меняют закон о психиатрической помощи

Министр здравоохранения Владимир Караник в своем докладе рассказал, что врачам общей практики будет разрешено оказывать помощь пациентам с некоторыми формами психических расстройств, а перечень случаев, в которых прекращается диспансерное наблюдение за пациентом, будет расширен. Еще одна новинка: много пьющие и употребляющие наркотики будут обязаны проходить медпрофосмотры.

- Пациенты с установленным потреблением психоактивных веществ с вредными последствиями без признаков развития зависимости подлежат ежеквартальным медицинским профилактическим осмотрам врачей-специалистов государственных организаций здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь по месту их жительства или пребывания, а также в учреждениях уголовно-исполнительной системы, - сообщил министр. Меняется и вопрос доставки в больницы, если нужно применить принудительные меры безопасности и лечения.

- Доставка лиц, в отношении которых вынесено постановление суда о применении принудительных мер безопасности и лечения, в государственную организацию здравоохранения осуществляется при содействии сотрудников территориальных органов внутренних дел, - отметил Караник.

- Ни для кого не секрет, что в прежние времена понятием “психиатрическая помощь” могли использоваться для расправы с неугодными, с теми, кто думал иначе, - уточнила у министра депутат Елена Анисим. - Что будет залогом того, что в современных условиях не будет злоупотреблений со стороны разных лиц для расправы с активными гражданами?

- Разработчики закона понимают, насколько это деликатная тема, - ответил министр. - У нас у всех есть историческая память. По закону, который был принят в 2012 году, по-моему, не было ни одного случая, чтобы кто-то ссылался на применение закона для тех действий, о которых вы упомянули. Изменения, которые мы принимаем сейчас, анализировались в том числе и в данном направлении. Мы считаем, что эти изменения ни в коем случае не ухудшат правовую защищенность наших граждан, не нарушат их конституционные права и не дадут возможность использовать данный закон как инструмент воздействия в чьих-то не очень благовидных целях.