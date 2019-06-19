Съемки фильма «Авантюры Прантиша Вырвича» завершились предложением о замужестве

Съемки нового белорусского фильма «Авантюры Прантиша Вырвича» завершились весело и неожиданно. В крайний съемочный день актер Георгий Петренко, сыгравший в нем главную роль, сделал предложение своей возлюбленной. Причем в заговоре участвовала вся съемочная группа.

Пусть вас не смущает юный возраст - Георгий и Катя встречаются уже 4 года. Так что решение пожениться вполне осознанное.

Мы позвонили теперь уже его невесте Кате Кузьмич, также актрисе, и она рассказала, как все произошло:

- Я часто приезжала к Гоше на площадку, со всеми уже перезнакомилась. Поэтому, когда он позвал меня на съемки, не удивилась. Моя любимая костюмерша как бы между прочим предложила примерить платье, потому что им нужны были хорошие фото. Я с радостью согласилась. Съемки проходили в Прилуках, мы гуляли по окрестностям с фотографом, все улыбались, делали комплименты, а я, как дурочка, объясняла, что костюмерам нужны фотографии в историческом платье. Ни на секунду не догадывалась о каком-то подвохе! Правда, Гоша весь день был какой-то взволнованный - я даже подумала, не заболел ли он. И вот уже вечером меня пригласили присутствовать на съемках крайней сцены фильма. Все как обычно - режиссер кричит «Мотор!», выходит хлопушка, Гоша стоит спиной к камере - и вдруг начинает играть наша с ним любимая музыка, он поворачивается и произносить речь, начиная словами: «Пани Катерина…». И тут до меня доходит… Но от волнения я не могла ни слово сказать, ни сдвинуться с места. Гоша и сам забыл заготовленный заранее текст. А вокруг все стояли и плакали от умиления вместе с нами - от режиссера Александра Анисимова до рабочих. Ну, конечно же, я сказала да. В общем, получилось как в кино. В кино и было - ведь все снимали на камеру. Потом был салют по поводу окончания съемок. Но нам казалось, что все происходит в честь нас.

Предложение получилось как в кино! Фото: личный архив

Премьера фильма планируется в декабре. Возможно, момент предложения каким-то образом даже используют для промо фильма или включат в финал картины, когда пойдут титры.

Катя говорит, что весь день была такой счастливой, что от улыбки болели щеки. Фото: личный архив

О ЧЕМ КИНО

«Авантюры Прантиша Вырвича» - экранизация историко-приключенческого романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской. Действия в книге разворачиваются на белорусских землях в XVIII веке. Тут есть представители Радзивиллов, Сапегов, Багинских (прообраз Огинских). Главный герой - сбежавший ученик Минского иезуитского коллегиума Прантиш Вырвич, авантюрист, которого ждут удивительные приключения. Его играет молодой талантливый актер Георгий Петренко, который известен зрителям по фильму «Следы на воде», сериалу «Сдается домик у моря» и одной из ролей в клипе «Ро и Дж» группы «J:Морс».