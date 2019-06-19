«Если в единичных случаях это сработает, цели будут достигнуты». Подающим на развод будут предлагать решить конфликт с помощью посредников-медиаторов

Медиация, то есть досудебное урегулирование конфликтов, в Беларуси уже существует. Однако депутаты приняли в первом чтении законопроект, который расширяет возможности применения медиации.

- У конфликтующих сторон появилась возможность самостоятельно с помощью незаинтересованного лица - медиатора, мирным путем урегулировать конфликт и избежать судебного разбирательства, не предавать огласке имеющиеся у сторон проблемы во взаимоотношениях. Вместе с тем институт медиации все еще находится на начальном этапе развития, - прокомментировал министр юстиции Олег Слижевский, представлявший законопроект в парламенте.

Медиация затрагивает в первую очередь брачно-семейные отношения, а также предпринимательские и трудовые споры.

- В законопроект включается норма, согласно которой, если в суд либо загс поступает заявление о расторжении брака, в обязательном порядке судья либо работник загса обязан разъяснить сторонам право на информационную встречу с медиатором, - привел пример Олег Слижевский. - Изначально мы хотели заложить в законопроект обязательную встречу с медиатором, но такой подход противоречил бы одному из основных принципов медиации - добровольности. Поэтому сегодня этот пункт звучит именно как разъяснение права на информационную встречу с медиатором и последующую медиацию. Мы не питаем иллюзий, что этот подход как-то очень заметно снизит количество расторгаемых браков, но если даже в каких-то случаях, пусть единичных, это сработает и позволит сохранить семью, цели корректировки законодательства будут достигнуты.

Министр не исключил и того, что в будущем медиацию будут использовать в том числе в административных и уголовных делах.

- Мы выступаем за максимальное расширение применения медиации и вообще альтернативного разрешения споров. У внесудебного разрешения конфликтов, безусловно, имеется ряд преимуществ, - сказал Олег Слижевский. - К примеру, можно говорить о тех случаях, когда оступаются подростки, несовершеннолетние совершают либо административное правонарушение, либо уголовное преступление. Для государства очень важно, чтобы в столь раннем возрасте человек, который один раз оступился, не стал на путь правонарушений на всю оставшуюся жизнь. Применение меры наказания, изоляции от общества - далеко не самый лучший способ, чтобы несовершеннолетний понял, что он совершил ошибку. Мы видим здесь серьезные перспективы института медиации с точки зрения работы с этой категорией.