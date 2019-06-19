2019-06-19T15:48:38+03:00
Экономика
КП Беларусь

Средний белорус каждый день оставляет в магазинах по 13,4 рубля

Покупаем мы примерно столько же, сколько и в прошлом году, но платим больше
Таисия САВИНА
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.comФото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
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В мае средний чек на покупки у белорусов составил 13,4 рубля, сообщает Белстат. В мае прошлого года он составлял 12,1 рубля, значит, наши расходы за год возросли. По итогам 2018-го средний чек составил 12,9 рубля, а в 2017 году - 11,6 рубля. Именно на такую сумму белорусы в среднем совершали свои ежедневные покупки.

За 5 месяцев этого года траты на покупки увеличились на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года. За этот период белорусы накупили товаров в магазинах и на рынках товаров на 17,4 миллиарда рублей.

Суммы покупок в магазинах и на рынках разнятся по регионам. Как всегда, больше всего тратят минчане. В Могилевской области средний чек на покупки в январе - мае 2019 года составил 10,4 рубля, а в Гродненской - 12,3 рубля.

Белорусы потратили больше и в ресторанах, барах, кафе и столовых: в мае сумма составила 1,1 миллиарда рублей. Это на 4,8% больше, чем в мае прошлого года.

Если сопоставить траты и рост инфляции, выходит, что покупаем мы практически столько же товаров, но платим за них уже больше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На онлайн-покупки в Беларуси за раз мы тратим 70 рублей. Чаще всего мы заказываем за рубежом косметику и парфюмерию, а вот одежду стали приобретать реже.

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