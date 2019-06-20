Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: Петь "живьем" становится модно, молодые звезды приезжают с бриллиантами на ушных мониторах

Впервые за 28-летнюю историю существования фестиваля его директор сам предложил встретиться в «Комсомолке», чтобы ответить на все интересующие нас вопросы. Мы с удовольствием согласились.

- Глеб, вы молодой человек, на это сразу обращаешь внимание. Можно предположить, что вас назначили, чтобы вы встряхнули «Славянский базар» от нафталина и освежили его.

- Это обычная кадровая ситуация – мне предложили, я согласился и работаю в этой должности с 1 ноября. Что касается нафталина – не буду вас разубеждать, но сам я так не считаю. Фестиваль совершенно нормальный, живой - мы просто постараемся сделать так, чтобы он отвечал современным тенденциям. Мы внимательно следим за тем, каким хотят видеть фестиваль люди, и в зависимости от этого формируем афишу. Но я, как директор отвечаю не только за культурную часть, но и финансовую. Государство не ставит в первую очередь задачу заработать на фестивале – но нам нужно быть самоокупаемыми. Поэтому мы проводим в этом году около 120 самых разных мероприятий. Это и есть модернизация проекта – когда фестиваль и для молодежи и для старшего поколения. Например, проводим в этом году на площади Победы оупен-эйр с участием белорусских групп, привлекаем молодежные бренды, там будут работать интерактивные площадки и фудкорт. В течение всех выходных будет звучать музыка, проведем фестиваль автозвука, кавер-бендов. Впервые фестиваль не только запоет, но и станцует на Dream Dance Fest. Мы объявили прием заявок, и получили их более 1000 из Армении, Беларуси, Греции, Китая, России, Узбекистана.

Глеб Лапицкий и сам отлично поет. Фото: личный архив

- И все же в глаза на афишах бросается засилье попсы и шансона.

- Есть концерты, которые мы заявляем без точно списка артистов - и всегда их раскупают. Шансон один из них. Каждый год мы слышим много критики: у вас засилье российской попсы. Но если люди хотят из года в год слушать Стаса Михайлова и Валерия Леонтьева, надо предоставить им эту возможность.

Стас МихайловФото: Павел МАРТИНЧИК

Вместе с тем мы стараемся каждый год делать мероприятия, пусть не самые кассовые, но важные в культурном плане. Например, концерт Кустурицы и Бреговича, который я вообще считаю лучшим на прошлом фестивале. Но на него было продано лишь ползала. В этом году мы делаем «Увертюру к фестивалю» и надеемся, что продадим зал полностью. Это большой концерт от классики до рока с участием итальянского тенора Алессандро Сафина, французского тенора Венсана Никло, кореянки Суми Чо, которая покорила весь мир, но ни разу не была в Беларуси. Кроме того, в нем примут участие солистка Большого театра России Ксения Дежнева и наши солисты Большого театра. Рок-музыку в классической обработке представят Петр Елфимов и Иван Вабищевич, а также Джо Линн Тернер (экс солист Deep Purple). Все они будут петь под Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина.

Димаш Кудайбергенов. Фото: личный архив

Роза РымбаеваФото: Павел МАРТИНЧИК

- А как же казахский талант Димаш, которого открыл «Славянский базар»?

- В этом году Димаш будет открывать Европейские игры. Но Димаш – это действительно наша гордость и результат большой дружбы и совместной работы с Казахстаном. В прошлом году помимо Димаша «Славянский базар» запомнился приездом Розы Рымбаевой и театра батыров «Арлан Жете».

Ирина ДорофееваФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Белорусские артисты часто обижаются, что их не приглашают на «Славянский базар». Может, сделать белорусский день, где представить все наше лучшее - от рока до попсы?

- Не надо обижаться, надо работать. В этом году участвуют очень много белорусов. Будет сольный концерт Ирины Дорофеевой, посвященный юбилею ее творчества, причем на него хорошо продаются билеты. Если Евгений Олейник и Юлия Быкова пашут, то и без их песен мы не можем обойтись, даже если бы захотели. Это целый пласт современной белорусской музыки, и мы на их композициях выстраиваем пролог открытия фестиваля. А в закрытии только наши артисты и участвуют – из российских взрослых звезд там только Добрынин и Ротару.

Сергей МихалокФото: Сергей ГАПОН

- Возможен ли сольник «Ляпис98» на «Славянском базаре»?

- 1 сентября у них будет концерт в Витебске. Возможен он и в рамках «Славянского базара». Но мы понимаем, что «Ляпис98» недавно был на Bright fest, у них сейчас большие гастроли по Беларуси.

- В последнее время все больше вопросов возникает по поводу возможностей для работы журналистов. Все сделано так, чтобы подойти к артисту за кулисами и задать вопрос было невозможно.

- В этом году мы приняли решение, что журналисты вообще не смогут пройти за кулисы. Чтобы никому не было обидно, и все работали в одинаковых условиях. Мы делаем отдельный вход в Амфитеатр для журналистов, все будет систематизировано. Зачем это делается? Чтобы не было хаоса за кулисами. Представьте, у нас по гримеркам расписаны 1100 мест для артистов. Но если вы договорились на эксклюзивного интервью – пожалуйста, наши волонтеры вас проведут в гримерку. Вместе с тем, мы организуем пресс-центр рядом с Летним амфитеатром, чтобы журналисты могли получить артиста «горяченьким» до или после выступления. Всю критику, которая прозвучала на этот счет в прошлом году, мы учли. Но не все зависит от нас. Из практики знаю, что когда через менеджмент заранее спрашиваешь о возможности пообщаться с артистом для журналистов, чаще всего получаешь отказ. Но когда артист приезжает и погружается в фестивальную атмосферу, относится к этому уже с совсем другим настроением.

- Вы отслеживаете, что пишут журналисты по следам «базара»?

- Сейчас уже да. И могу сказать, что есть журналисты, которым мы отказали в аккредитации. Если журналист за 10 дней написал постфактум одну статью, да еще и через месяц после окончания фестиваля – я думаю, мы сможем обойтись и без нее. Мониторинг отнимает много времени, но позволит нам понять, к мнению каких журналистов стоит прислушиваться. Хотя мы открыты к критике, и с 80% того, что говорят в адрес «базара» я согласен. Но мы стараемся учесть это в будущем.

Олег ГазмановФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Создается ощущение, что артисты раньше были более гибки в этом плане – помните, как Олег Газманов гонял на велосипеде по Витебску, Борис Моисее плавал на кораблике. Сейчас никого не вытащишь из гостиницы!

- Есть звезды, которым мы звоним напрямую и общаемся так, будто всю жизнь знакомы. А есть совершенно молодые, к которым не знаешь, как и подступиться из-за их «недосягаемой величины». Система шоу-бизнеса поменялась, индустрия заточена на «здесь и сейчас» - выпустили хит, заработали кучу денег, и если нет нового хита – все, следующий артист. Но по большому счету, сейчас уже не пишут песен, которые мы будем петь через 30 лет. Для меня один из индикаторов – группа «Руки вверх». Когда с первых же аккордов 6000 человек вскакивает в зале и начинает танцевать. Казалось бы, Сергей Жуков - уже взрослый дядька, а собирает полные залы молодежи. Вот такие хиты нужно писать!

- Не считаете ли вы странным, что артист приезжает на «Славянский базар» выйти на сцену, чтобы исполнить всего одну песню под «фанеру» и, ни с кем не пообщавшись, получает гонорар и уезжает?

- Со стороны зрителя это может быть и странно. Но со стороны организатора это нормально, потому что люди покупают билет на конкретные имена. А артисту может и не важен этот зал на 6000 зрителей – его больше интересует эфир на телевидении, чтобы его увидели миллионы зрителей. Ну а фонограмма была есть и будет – к сожалению, таковы реалии, потому что есть проблема, чтобы выстроить живой звук для телетрансляции. Хотя могу сказать, что все больше артистов работают вживую, это уже модно. У кого-то ушные мониторы с бриллиантами, они ими гордятся даже. Некоторые молодые артисты привозят с собой бэнд и настаивают на живом выступлении, хотя, повторюсь, в прямом эфире это технически довольно сложно.

Филипп КиркоровФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Помню, Киркоров как-то возмущался, что нет в Витебске кроватей king size.

- В прошлом году приезжали казахские батыры, и не жаловались – так что, как видите, проблем с большими кроватями больше нет (смеется – авт.). А эти парни побольше Филиппа Киркорова.

- А капризы артистов вас сильно достают?

- Да мы уже знаем, от кого что ожидать, на что обращать внимание, и какая претензия будет нам высказана в пятидесятый раз. Но когда уж совсем «закидоны», обсуждаем ситуацию с менеджментом артиста и пытаемся найти точки соприкосновения.

- Может, надо вернуть практику приглашения артистов, участвовавших в «Евровидении»?

- Нам интересен артист. Если в его биографии есть успешный опыт участия в Евровидении - это хорошо. В этом году пригласили Dorados из Молдовы.

- На Кончите Вурст что-то пошло не так…

- Мы к этой идее обязательно вернемся. Тем более, что у нас хорошие связи и возможности приглашать артистов с «Евровидения». Не обязательно даже победителей, но и тех, кто запомнился.

- Сейчас ощущение, что конкурс молодых артистов живет отдельно от фестиваля. Хорошо бы сделать его центром внимания зрителей, как на «Новой волне».

- Мы работаем в этом направлении. Во-первых, убрали полуфинал. Была ситуация, когда приезжал 21 исполнитель, а на сцене Летнего амфитеатра выступали только 15. В этом году европейский отбор для «Славянского базара» провели в Риге и выбрали тех, кто будет выступать в детском и взрослом конкурсах. Теперь они будут петь только композиции, которые всем хорошо известны. Если это славянский хит – то, действительно, такой, который все знают. В первый день после конкурсантов споет председатель жюри этого года Тамара Гвердцители. Во второй день после конкурса Тодес представит свой новый танцевальный спектакль. И еще все номера второго дня, когда поют мировой хит, будут показаны с балетом Тодес. Все прорабатывается вплоть до костюмов конкурсантов, они их заранее показывают Алле Духовой. Думаю, что получится захватывающее шоу.

Светлана СургановаФото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

- Каждый год на «базаре» огромное количество мероприятий, посетить которые нереально. Может, «лучше меньше, да лучше»?

- Я тоже склоняюсь в сторону оптимизации. В этом году в Амфитеатре будет на два концерта меньше. Но, с другой стороны, фестиваль складывается не только из музыкального искусства. Представляете, в этом году на один день привозят в бронемашинах копию короны Российской Империи. Это два килограмма чистого золота и бриллиантов. Где вы ее еще увидите, если не в Витебске? Или же наши театральные мероприятия – в этом году мы решили сделать акцент на репертуарные спектакли, а не антрепризы. Я недавно разговаривал с девушкой, которая купила билет на открытие фестиваля, и только тогда узнала, что интересные мероприятия проходят и на других площадках. В этом году в концертном зале «Витебск» будет концерт Сургановой и оркестра, трибьют Челентано, который одобрил сам Адриано. Привозим китайский цирк. Зрителю нужно просто посмотреть по сторонам. Конечно, если следить только за афишей Летнего амфитеатра, можно подумать, что кроме Кадышевой и Леонтьева на «базаре» ничего другого и нет. А на самом деле кроме официальной программы есть множество других, не менее интересных мероприятий. В этом и заключается секрет фестивальной атмосферы в городе.

Надежда Кадышева. Фото: личный архив

- В Витебск приезжало бы куда больше зрителей, если бы было где остановиться! Вы сами знаете, что мест в гостиницах нет, а квартиры под съем дорожают в 3 раза – все занято.

- Есть момент, согласен. Мы прорабатывали идею кемпинга для зрителей фестиваля в парке Мазурино. Думаю, в следующем году мы ее осуществим. Быстро это не сделаешь - нужно обеспечить безопасность людей, подвоз воды и многое другое. Но если говорить в целом о расселении – проблема еще и в том, что многие решают приехать в Витебск в последний момент. Ну, я и сам такой – иногда втридорога приходится платить за отдых просто потому, что не подумал о нем за полгода. Да, есть проблемы с расселением, Витебск не готов к спонтанному туризму, как и любой региональный город. Но открываются новые места недалеко от Витебска, появляются агроусадьбы, можно поехать переночевать с Оршу или Полоцк, там проблем с местами в гостиницах нет.

- Не подумать ли о карнавале в рамках «Славянского базара»?

- У нас есть два парада. Первый – барабанщиков и мажореток в этом году здорово шагнет вперед, к нам приезжает президент ассоциации мажореточного спорта и чарлидинга. И еще есть парад уличного искусства. Он очень атмосферный, не думаю, что нужно превращать его в карнавал, все же Витебск - не Рио-Де-Жанейро. Мы стараемся сделать так, чтобы в фесте уличного искусства участвовало как можно больше людей – фактически, заявиться на него может каждый. Вы присылаете промо, и если оно соотносится с каким-то видом искусства, мы вам выделим площадку, пожалуйста, выступайте! Мы относимся очень лояльно – отсеиваем, может, 1% заявок.

- Я помню, как на улице во время «базара» выступала «Серебряная свадьба», а Петр Клюев еще пару лет назад вытаскивал пианино и играл среди торговых рядов. А сейчас он в группе LSP, которая собирает стадионы.

- Это история фестиваля, и если покопаться в ней, можно найти много таких историй.

- «Васильки», внутренняя валюта фестиваля, по какому принципу выделяются?

- Людям, которые у нас аккредитованы и находятся на обеспечении фестиваля, выделяется одинаковое количество «васильков». Кто-то говорит – за эту сумму можно выпить только чашку кофе, кто-то умудряется пообедать – все зависит от потребностей человека. Это своего рода безналичный расчет, который нам удобен.

Родион Басс. Фото: личный архив

- Как будет увековечена память о первом руководителе «Славянского базара» Родионе Бассе? Может, есть идея заложить плиту на Площади звезд? Ведь он в самом деле большая часть истории фестиваля.

- 29 июня в 11 часов на кладбище открывается памятник Родиону Михайловичу. Деньги собирали через благотворительный счет, их присылали даже далеко из-за рубежа. Это будет красивый бюст и стелла с васильком. Что касается плиты на Площади звезд – мы сторонники того, чтобы они закладывались при жизни артиста. На каждой закладке присутствует сам «виновник торжества».

ДОСЬЕ «КП»

Глеб Лапицкий 1 ноября 2018 года стал генеральным директором Центра культуры «Витебск» и директором «Славянского базара». Должность он получил в 30 лет – что само по себе впечатляет. Ведь в «Центр культуры «Витебск» включает кроме непосредственно «Славянского базара» 8 филиалов, 35 творческих коллективов, в которых занимаются 2500 детей.

Глеб Лапицкий окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, затем Белорусский государственный университет культуры и искусств. Сейчас учится в Академии управления. До этого работал начальником главного управления по культуре и общественной работе аппарата в Федерации профсоюзов Беларуси.

Женат, имеет двоих детей.