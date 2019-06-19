Едем в отпуск за границу: 5 способов сэкономить на жилье, покупках и обмене валют

Выбрать правильную карточку и грамотно обменять валюту

За границу проще и безопаснее всего отправляться с банковской картой. Но какую выбрать, чтобы не потратить слишком много на конверсиях (то есть обмене валют между банками и платежной системой)?

- Для поездок в страны зоны евро лучше всего оформить карточку MasterCard в евро. Для стран со своей валютой, например, Польши, больше подойдет Visa в долларах. Так потери на конверсии валют будут минимальными, - объяснили нам в одном из банков.

Конечно, наличные деньги тоже пригодятся. Во-первых, картой можно расплатиться не везде, а во-вторых, нужна подстраховка, если с пластиком что-нибудь случится. Самая плохая идея - это снимать деньги в банкомате в другой стране, придется заплатить солидную комиссию. Так что лучше всего взять деньги с собой. Если вы едете в страну с распространенной валютой (например, евро), деньги можно поменять дома. Но если это валюта относительно редкая (турецкие лиры или, скажем, венгерские форинты), выгоднее будет купить ее на месте. Для этого с собой лучше всего взять доллары или евро.

И постарайтесь прикинуть, какая сумма наличных может понадобиться вам на время отдыха, и поменяйте ее сразу. За границей банки нередко берут комиссию за обмен валюты, и на частых походах в обменник можно разориться.

Оформить карточку с кешбэком

Карты с кешбэком (то есть возвратом определенного процента от суммы покупки) для многих белорусов давно уже не новинка. Правда, далеко не каждая из таких карточек будет работать за границей. Тем не менее, некоторые банки дают возможность получать кешбэк не только дома, но и в других странах. Имеет смысл оформить такую карточку перед отпуском, чтобы немножко сэкономить на отпускных тратах. Например, если возврат составляет 1%, и за границей вы потратите 500 евро, то на счет вам вернется 5 евро. А потом получать кешбэк с этой же карточкой можно будет и дома.

В таблице мы рассмотрели несколько вариантов карточек с кешбэком от белорусских банков, которые будут работать и за пределами страны.

Как работают карточки с кэшбеком за границей

Спланировать отдых заранее - или в последний момент

Чтобы уехать в отпуск дешевле, планировать его нужно задолго до поездки. Например, думать об авиабилетах и гостиницах имеет смысл еще зимой. Но и для тех, кто дотянул до последнего, выход есть - это горящие путевки. Их предлагают многие турагентства. Суть в следующем: турфирмы заранее бронируют места в отелях и на рейсах и, если туристы их не раскупили, а сроки поджимают, начинают продавать по дешевке, чтобы минимизировать свои расходы. Если вы решите купить горящий тур, готовьтесь сразу паковать чемодан. Вылет может быть едва ли не на следующий день!

Куда сейчас можно отправиться в горящий тур и сколько это будет стоить? В четырехзвездочный отель в Турции на семь ночей можно поехать за 350 евро с человека (в стоимость включено проживание и перелет). В Египет на те же семь ночей с вылетом из Киева - за 386 евро. Есть и более экзотические варианты: Таиланд за 470 евро за 11 ночей или Индия за 550 за семь ночей. Если попробовать поискать похожие обычные туры, например, на август, то получится евро на 300 дороже. Так что если хотите сэкономить, имеет смысл собраться в отпуск в последний момент. Главный минус - выбирать придется из того, что есть.

Если вы предпочитаете путешествовать самостоятельно, но до сих пор не определились с отпускным маршрутом и готовы рискнуть, можно попробовать подобрать вариант на сайте Last Minute («В последнюю минуту») - www.lastminute.com. Там тоже собраны варианты для тех, кто готов уехать в другую страну в ближайшее время. Принцип тот же: авиакомпании и отели готовы продать невыкупленные места дешевле, лишь бы они не пустовали. В поиске можно выбрать как сочетание авиабилет + отель, так и оба компонента по отдельности. Мы решили посмотреть, такие варианты нам предложит сайт, если отправиться на отдых через три дня. Например, можно поехать на неделю в Мадрид и поселиться в трехзвездочном отеле, потратив на двоих 620 евро (в цену включен перелет и отель). А неделя в трехзвездочном отеле в черногорской Будве обойдется еще дешевле - 550 евро на двоих.

Возвращать такс-фри

Большинство людей едут в отпуск не только ради отдыха, но и ради шопинга. А здесь имеет смысл подумать о возврате налога на добавленную стоимость - то есть такс-фри. Чтобы получить возврат (а он может достигать 20% стоимости покупки), нужно потратить в одном магазине определенную сумму. Каждая страна устанавливает ее сама. В Турции, например, это 108 лир (около 16 евро), в Германии - 25 евро, в Литве - 55 евро. Если вы набрали нужную сумму, попросите продавца заполнить специальный чек. Для этого понадобится паспорт, так что не забудьте взять его с собой на шопинг.

Когда вы будете возвращаться домой, на таможне нужно будет поставить штамп на этот чек. Это нужно сделать на последней границе перед Беларусью. Так, если вы, например, отдыхали в Риме и летите напрямую в Минск, то штамп нужно поставить в римском аэропорту. А если летите до Вильнюса, а оттуда едете домой на поезде, то на вокзале в Вильнюсе. На границе могут захотеть сверить ваши покупки с тем, что перечислено в чеке. Причем они должны быть новыми, так что до границы ничего не распаковывайте и бирки не отрывайте.

Когда штамп на таможне получен, по этому чеку можно получить причитающуюся вам сумму. Нередко это можно сделать прямо на границе - например, в аэропорту, на автомобильных пунктах пропуска или на вокзале в Вильнюсе. Вернуть такс-фри можно и в Беларуси, у нас этим занимается Технобанк. А иногда возврат такс-фри можно сделать и на банковскую карту, но возможно ли это, лучше заранее выяснить в вашем банке.

БУДЬ В КУРСЕ!

Сколько получится сэкономить на возврате такс-фри

Литва - до 21%

Латвия - до 21%

Болгария - до 20%

Черногория - до 19%

Турция - до 18%

Италия - до 15,5%

Германия - до 14,5%

Франция - до 12%

Возвратов такс-фри за покупки в России для белорусов нет

Пользоваться отпускными лайфхаками

Перед отпуском почитайте в интернете отзывы туристов, которые уже побывали в тех краях. Нередко люди делятся полезными финансовыми лайфхаками. Например, билеты во многие музеи в Европе будут стоить дешевле, если купить их не на месте, а заранее в интернете (заодно получится и избежать очередей). Во многих городах продаются групповые билеты на общественный транспорт. Если едете семьей или компанией, такой билет на всех может оказаться дешевле, чем если покупать их для каждого по отдельности. А еще много можно купить так называемую карту туриста. В нее может входить бесплатный проезд на общественном транспорте и проход в крупнейшие музеи. Если вы собираетесь много ездить и планируете обширную культурную программу, такие карты тоже могут оказаться выгоднее.