«Это было сердце взрослой женщины»: 10-летней Даше сделали уникальную операцию

На днях Даше из Пинска, которой врачи успешно пересадили сердце, исполнилось 11 лет. С днем рождения ее поздравил замдиректора РНПЦ «Кардиология» по хирургической помощи Сергей Спиридонов, оперировавший Дашу. Вместе с коллегами он пришел к девочке в палату с букетом цветов и подарком - куклой.

По словам кардиохирурга Сергея Спиридонова, Даше больше всего из подарков понравились цветы. Фото: РНПЦ «Кардиология»

- Проблемы с сердцем у Даши начались в 6-летнем возрасте. Она ходила в школу, вела обычную жизнь, хоть и жила на таблетках. Однако сердечная недостаточность развивалась, и вопрос с лечением надо было решать кардинально, - говорят в Минздраве.

В апреле было решено поставить пациентку в лист ожидания. И 7 июня Дашу перевели в РНПЦ, где бригада кардиохирургов провела операцию. На четвертые сутки девочку перевели в отделение.

- Думаю, что на этой неделе Дашу выпишут. Последняя биопсия показала, что отторжения сердца нет. Девочка чувствует себя хорошо. Хочет быстрее домой, - рассказал «Комсомолке» Сергей Спиридонов.

Девочке пересадили сердце взрослой женщины.

- Перед операцией Даша находилась в реанимации в другой больнице. Когда же был найден донор, Дашу перевели к нам - в РНПЦ. Сердце доставляли в Минск на вертолете, так как донор находился в Брестской области. За четыре часа мы должны изъять сердце, доставить к нам и включить в кровоток человека.

- Ребенку тяжелее пересаживать сердце, чем взрослому?

- Наверное, тяжелее, - сказал врач.

По словам специалиста, человек становится донором, когда погибает его головной мозг, а все остальные органы остаются целыми. Орган донора должен подойти по многим факторам, в том числе по размеру, группе крови. В год в РНПЦ «Кардиология» делается около 40 - 50 операций по трансплантации сердца.

Даша третий ребенок, которому пересадили сердце в РНПЦ. Фото: РНПЦ «Кардиология»

- До операции мы жили одним днем. Прожили день - и слава Богу. Больше всего хочется вернуться домой. Потому что мы с 3 апреля дома не были, - сказала телеканалу ОНТ Елена, мама девочки. - Ребенок соскучился по улице. Маленькими шажочками вперед, с позитивом.

Как сообщают в Минздраве, в практике медиков РНПЦ «Кардиология» это третий случай, когда сердце пересаживается ребенку.